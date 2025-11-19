Hà Nội

Nàng mẫu Uzbekistan nhan sắc như búp bê giữa sắc thu vàng lãng mạn

Cộng đồng trẻ

Nàng mẫu Uzbekistan nhan sắc như búp bê giữa sắc thu vàng lãng mạn

Giữa khung cảnh lãng mạn của mùa thu vàng rực tại Hàn Quốc, Elina khoe trọn vẻ đẹp ngọt ngào, hút hồn cùng phong cách thời trang năng động.

Trầm Phương
Nổi tiếng là "búp bê sống" hay "tiên nữ Uzbekistan," người mẫu ảnh Karimova Elina (sinh năm 1998) luôn thu hút mọi ánh nhìn nhờ vẻ đẹp lai hoàn hảo, ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Cô mang trong mình hai dòng máu Uzbekistan và Nga, hiện đang sinh sống và làm việc chủ yếu tại Hàn Quốc với vai trò người mẫu ảnh, KOL và ca sĩ cover. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới nhất giữa không gian ngập tràn sắc vàng lãng mạn của mùa thu, nhan sắc của Elina càng trở nên nổi bật và cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh này, cô nàng diện trang phục đơn giản nhưng tôn dáng gồm áo len cardigan lửng màu xám nhạt khoác ngoài áo sơ mi trắng, kết hợp với quần short cùng tông màu xám, cùng đôi boots đế cao cá tính. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc vàng óng ả, dài xoăn nhẹ càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn, thanh thoát cho "nàng thơ" giữa hàng cây ngân hạnh chuyển màu rực rỡ. (Ảnh: IGNV)
Nụ cười rạng rỡ và biểu cảm tự nhiên, cuốn hút giúp cô tỏa sáng trong mọi khung hình. (Ảnh: IGNV)
Dù không sở hữu chiều cao vượt trội (khoảng 1m63), Elina vẫn được ngưỡng mộ với vóc dáng thon gọn, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn. (Ảnh: IGNV)
Sự nổi tiếng của Karimova Elina không chỉ giới hạn tại Hàn Quốc mà còn lan rộng khắp châu Á. Cô sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Elina chuyển đến Hàn Quốc sinh sống từ năm 4 tuổi, điều này giúp cô thành thạo tiếng Hàn, cùng với tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Nhật. (Ảnh: IGNV)
Cô được xem là một biểu tượng nhan sắc và phong cách thời trang Ulzzang (phong cách đẹp chuẩn Hàn Quốc) được giới trẻ châu Á yêu thích. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Elina Karimova #mẫu Uzbekistan #thời trang #Hàn Quốc #mùa thu hàn quốc

