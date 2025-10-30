Ngọc Huyền - Đình Tú hạnh phúc trong lễ vu quy

Hà Nội

Giải trí

Ngọc Huyền - Đình Tú tổ chức lễ vu quy vào sáng ngày 30/10. Trước ngày trọng đại, Đình Tú không ngủ được vì háo hức.

Thu Cúc (tổng hợp)
Lễ vu quy của Đình Tú và Ngọc Huyền diễn ra tại nhà riêng ở Bắc Ninh vào ngày 30/10. Cặp đôi diện áo dài, thực hiện các nghi lễ truyền thống. Ảnh: Saostar.
Đình Tú và Ngọc Huyền đăng ký kết hôn vào tháng 6/2025, không lâu sau khi công khai chuyện tình cảm. Ảnh: Znews.
Cặp đôi đã nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung các phim: Đừng nói khi yêu, Cha tôi, người ở lại. Ảnh: Đời Sống Gia Đình.
Trong lễ vu quy, Đình Tú còn chọn vest lịch lãm, Ngọc Huyền diện váy cúp ngực tôn vẻ gợi cảm. Ảnh: Saostar.
Cặp đôi diễn viên rạng ngời hạnh phúc trong ngày trọng đại. Ảnh: Znews.
Đình Tú bày tỏ, anh không ngủ được vì háo hức trước lễ vu quy. "Nằm mãi không ngủ được, các bạn chưa cưới các bạn không hiểu được đâu", nam diễn viên viết trên trang cá nhân. Ảnh: Đời Sống Gia Đình.
Trước những bình luận trêu đùa của đồng nghiệp, khán giả, Đình Tú bày tỏ: "Sao mọi người bi quan thế nhở, lấy vợ về được ăn cơm vợ nấu, mặc quần áo vợ giặt, bát vợ rửa". Ảnh: FB Đình Tú.
Ít tháng qua, vợ chồng Đình Tú thực hiện không ít bộ ảnh cưới. Cặp đôi chụp ảnh ở Đà Lạt, Hà Nội. Ảnh: FB Đình Tú.
Đôi uyên ương thực hiện bộ ảnh cưới ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Ảnh: FB Đình Tú.
"Không cần vội vã, nếu có duyên chắc chắn chung đường", Đình Tú nhắn nhủ Ngọc Huyền trước thềm đám cưới. Ảnh: FB Đình Tú.
