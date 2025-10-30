Ngọc Huyền - Đình Tú hạnh phúc trong lễ vu quy

Ngọc Huyền - Đình Tú tổ chức lễ vu quy vào sáng ngày 30/10. Trước ngày trọng đại, Đình Tú không ngủ được vì háo hức.
Mẫu adventure địa hình Yamaha Ténéré 700 World Raid đời 2026 vừa ra mắt đã được nâng cấp với các công nghệ trợ lái an toàn hơn và tiện nghi hiện đại hơn.
Luna Đào hóa trang nàng Bạch Tuyết đi chơi Halloween. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến hạnh phúc bên con gái nhân dịp sinh nhật lần thứ 37.
Lamborghini chỉ bán 225 xe trong 2 năm, khiến Islero trở thành một trong những mẫu xe cổ hiếm nhất sản xuất, và 1 trong số đó được Hoàng gia Tây Ban Nha sở hữu.
Purnululu – viên ngọc ẩn của miền Tây Úc – nổi bật với quần thể núi đá sa thạch hình tổ ong khổng lồ, được xem là một kỳ quan tự nhiên độc nhất vô nhị thế giới.
Cá vây tay (bộ Coelacanthiformes) – “hóa thạch sống” từ kỷ Devon – là bằng chứng sống cho sự tiến hóa từ cá sang động vật có xương sống trên cạn.
Không chỉ xuất hiện với hình ảnh giản dị, cách làm của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn khiến người nhận được vui mừng, xúc động và nhớ mãi về sau.
Century One of One đánh dấu việc tách Century thành một thương hiệu siêu sang độc lập, vượt lên trên Lexus và cạnh tranh trực tiếp với Rolls-Royce và Bentley.
Thời khắc sau 31/10 được xem là bước ngoặt tài lộc. Ba con giáp này bất ngờ hút may mắn, gặp quý nhân và liên tiếp đón cơ hội tiền bạc đổ về không ngớt.
Samsung đã chính thức giới thiệu mẫu điện thoại gập 3 đầu tiên của hãng tại triển lãm K-Tech Showcase bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025.
Mặt nạ vàng 3.000 năm tuổi của nền văn minh bí ẩn được tìm thấy ở Trung Quốc gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Trong lịch sử nhân loại, Mary Bell là một trong những kẻ sát nhân hàng loạt nhỏ tuổi nhất khi đã gây ra những vụ án mạng kinh hoàng khi mới hơn 10 tuổi.
Quân đội Ukraina mất hàng ngàn người chỉ trong một ngày, quân đội Nga tấn công trên đa mặt trận; Pokrovsk bị bao vây chặt.
Amazon chuẩn bị cắt giảm lớn nhất lịch sử với 30.000 nhân viên văn phòng bị thay thế bằng AI, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược tự động hóa của tập đoàn.
Mitsubishi Motors vừa ra mắt Elevance Concept – mẫu crossover điện hướng đến sự kết hợp giữa tính linh hoạt của xe gầm cao và tiện nghi cao cấp cho hành khách.
Nga đã giới thiệu OS-25-R, một UAV chiến thuật hai động cơ mới được phát triển cho các nhiệm vụ tình báo và giám sát chiến trường.
Nike vừa công bố Project Amplify, một hệ thống giày trợ lực cơ học được thiết kế để giúp những người chạy bộ và đi bộ hàng ngày có thể di chuyển nhanh hơn.
Tại Japan Mobility Show 2025, Mazda đã mang đến cái nhìn cận cảnh về CX-5 2026 với những thay đổi đáng chú ý về cả thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành.
CEO Nvidia cho rằng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, không chỉ kỹ sư phần mềm mà thợ điện, thợ sửa ống nước hay cơ khí mới là thế hệ triệu phú mới của nước Mỹ.
Hiền Thục xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, tươi tắn như thiếu nữ đôi mươi dù cô đã bước sang tuổi 44.
Món bún nồng nàn miền Tây với nước lèo đậm đà, hải sản tươi và rau sống phong phú ai ăn được sẽ mê, ai chưa quen thì e dè ngay từ mùi.