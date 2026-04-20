Vinmec Phú Quốc cứu sống bé trai Trung Quốc đuối nước ngưng tim 7 phút

Các bác sĩ Vinmec Phú Quốc vừa làm nên điều kỳ diệu khi cứu sống bé trai 8 tuổi người Trung Quốc bị đuối nước dẫn đến ngưng tuần hoàn, cận kề cửa tử.

Cuộc chạy đua với 1% hy vọng

Bé W.Z. (8 tuổi) bị đuối nước tại một hồ bơi và được đưa lên bờ sau khoảng 7 phút trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Nhân viên y tế tại chỗ đã lập tức tiến hành hồi sức tim phổi. Tim của bé đập trở lại sau cấp cứu ban đầu nhưng tình trạng vẫn nguy kịch, da tím tái, ý thức giảm, chỉ số SpO2 tụt sâu.

Sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Phú Quốc, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp tới Vinmec Phú Quốc. Tại thời điểm nhập viện, trẻ lơ mơ, suy hô hấp nặng, có dấu hiệu tổn thương não do thiếu oxy. Các bác sĩ xác định đây là ca ngưng tuần hoàn do đuối nước kèm hội chứng suy hô hấp cấp và nguy cơ tổn thương thần kinh trung ương.

BSCKI.BSNT Trần Thái Bảo - Khoa Nhi - Sơ sinh, Vinmec Phú Quốc - cho biết, tiên lượng ban đầu của bé rất nặng, với nguy cơ tử vong cao hoặc để lại di chứng nặng nề như tổn thương não hoặc sống thực vật kéo dài.

Với tinh thần không bỏ cuộc dù chỉ còn 1% hy vọng, bệnh viện đã lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động đội ngũ cấp cứu khẩn cấp, tranh thủ từng giây để giành lại sự sống cho bé. Chỉ trong 30 phút đầu, bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập, hồi sức sau ngừng tuần hoàn và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

Bác sĩ Trần Thái Bảo cùng ê-kíp chăm sóc cho bệnh nhi.

Khi huyết động tạm ổn định, bệnh nhi được chuyển ngay vào đơn vị Hồi sức tích cực Nhi. Tại đây, một “cuộc chiến” mới bắt đầu khi các bác sĩ phải đối mặt với thách thức điển hình trong các ca đuối nước nặng: cân bằng giữa bảo vệ não và bảo vệ phổi.

Cụ thể, bệnh nhi có dấu hiệu phù não và gồng cơ sau ngưng tim, đòi hỏi phải duy trì huyết áp ổn định để bảo vệ não. Nhưng mặt khác, phổi của bé bị tổn thương nặng do hít sặc nước hồ bơi, buộc phải dùng máy thở với áp lực cao, tiềm ẩn nguy cơ gây tụt huyết áp khiến tình trạng phù não càng trở nên trầm trọng.

Bài toán khó: cân bằng bảo vệ não và phổi

Trước tính chất phức tạp của ca bệnh, Vinmec Phú Quốc đã nhanh chóng hội chẩn từ xa với đội ngũ chuyên gia hồi sức - nhi khoa tại Vinmec Smart City (Hà Nội), trong đó có TS.BS Chu Thanh Sơn (Trưởng khoa Nhi - Sơ sinh) để cùng xây dựng chiến lược điều trị tối ưu cho bệnh nhi.

Sau khi phân tích toàn diện, các chuyên gia thống nhất triển khai chiến lược hồi sức đa tầng. Trước tiên, hệ thống máy thở được tối ưu nhằm thay thế chức năng của lá phổi đang tổn thương nặng, đảm bảo cung cấp đủ oxy cho cơ thể. Song song với đó, bé được sử dụng phác đồ thuốc đặc biệt nhằm kiểm soát phù não, ổn định huyết áp và bảo vệ tế bào thần kinh, tạo điều kiện thuận lợi để não bộ phục hồi.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhi dần chuyển biến rõ rệt, được cai máy thở, rút nội khí quản và tự thở ổn định. Các chỉ số tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, chức năng gan thận dần trở về bình thường, không ghi nhận tổn thương đa tạng.

Những ngày tiếp theo, bệnh nhi tiếp tục hồi phục đầy ấn tượng, tỉnh táo hoàn toàn, thang điểm hôn mê Glasgow đạt mức tốt nhất. Đặc biệt, bé không ghi nhận bất kỳ di chứng thần kinh khu trú nào, khả năng vận động, nhận thức và trí tuệ đều trở lại bình thường, mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa cho gia đình. Đây là một kết quả ngoạn mục so với những ca đuối nước ngưng tuần hoàn nói chung.

“Việc bảo vệ thành công não bộ và không để lại di chứng thần kinh giúp trẻ có thể trở lại học tập, sinh hoạt như các bạn cùng trang lứa. Đây là giá trị vượt lên trên cả việc cứu sống đơn thuần mà chúng tôi luôn cố gắng hướng tới khi cấp cứu các ca đuối nước”, bác sĩ Trần Thái Bảo chia sẻ.

Ca bệnh là minh chứng rõ nét cho năng lực làm chủ các tình huống hồi sức phức tạp ngay tại tuyến đảo. Đáng chú ý, sự kết nối tức thời với các chuyên gia đầu ngành trong hệ thống Vinmec đã tạo nên một “hệ hồi sức mở”, nơi tri thức và kinh nghiệm không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Nhờ đó, những chiến lược điều trị phức tạp vẫn có thể được triển khai chính xác và nhất quán ngay tại cơ sở tuyến đầu.