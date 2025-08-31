“Vinh quang, ơi Việt Nam!”, khúc hùng ca tri ân Tổ quốc của GS Nguyễn Anh Trí

Ca khúc ra đời từ niềm tự hào dân tộc, được thể hiện bởi hơn 30 ca sĩ và 1.000 diễn viên, mang thông điệp đoàn kết và vinh quang Việt Nam.

Ngày 29/8, GS.TS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí chính thức ra mắt video âm nhạc (MV) “Vinh quang, ơi Việt Nam!” quy tụ hơn 30 ca sỹ và hơn 1.000 diễn viên quần chúng, ghi hình liên tục trong một tháng ở nhiều địa danh của đất nước.

GS.TS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí chia sẻ trong buổi ra mắt video âm nhạc (MV) “Vinh quang, ơi Việt Nam!”.

“Tôi yêu đất nước từ thuở nhỏ. Đọc từng trang sử hào hùng, trong tôi đã cháy lên niềm tự hào và ước mong một ngày nào đó có thể viết ca khúc thật sự ca ngợi Tổ quốc”, GS.TS.AHLĐ.TTND Nguyễn Anh Trí chia sẻ khi nói về cảm hứng viết ca khúc “Vinh quang, ơi Việt Nam!”.

Đó không chỉ là một sáng tác âm nhạc, mà còn là lời tri ân, là khúc hùng ca ông muốn gửi tặng quê hương trong dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9.

Khúc ca bật lên từ sự dồn nén cảm xúc

"Vinh quang, ơi Việt Nam!" ra đời trong một khoảnh khắc đặc biệt mà chính GS Trí cũng không ngờ tới. Ông tâm sự, ý tưởng về một ca khúc ca ngợi đất nước đã được ông ấp ủ từ rất lâu, nhưng ông luôn cảm thấy chưa thật sự hài lòng. Trong suốt 2 - 3 năm, ông đã nhiều lần viết, thậm chí hoàn thành vài bản, nhưng vẫn không thấy hài lòng.

Cảnh trong MV "Vinh quang, ơi Việt Nam" .

“Tôi thường bỏ dở việc viết, vì ca từ dài, giai điệu chưa đủ thôi thúc. Cho đến một ngày, khi đang lấy sách trên giá, giai điệu bất ngờ vang trong đầu. Tôi lẩm nhẩm vài câu, thấy rất thích thú. Chưa đầy 30 phút, bài hát đã hoàn thành. Tôi viết ca khúc này nhanh như vậy, có lẽ vì cảm xúc đã được dồn nén từ lâu và đến đúng thời điểm thì sôi trào và bật nên giai điệu và ca từ”, GS Nguyễn Anh Trí chia sẻ.

Cảnh trong MV "Vinh quang, ơi Việt Nam" .

Rút kinh nghiệm từ những lần trước, GS Nguyễn Anh Trí chọn cách viết ca từ cô đọng, ngắn gọn (cả bài chỉ có 6 câu), giai điệu hào hùng, thôi thúc với thủ pháp lặp lại của từng câu, đặc biệt là câu "Tự hào Tổ quốc ta - Vinh quang, ơi Việt Nam!" để nhấn mạnh nội dung trọng tâm. Khi hát thử bản demo, ông cảm thấy rất ưng ý với giai điệu hào hùng, ca từ mộc mạc, dễ nhớ, dễ hát mà vẫn bao trùm trọn vẹn tình yêu và niềm tự hào với Tổ quốc.

Dù sáng tác rất nhanh, nhưng quá trình hoàn thiện ca khúc lại kéo dài. Ngay cả việc chọn giữa từ "ôi" hay "ơi" trong câu điệp khúc cũng khiến ông cân nhắc rất nhiều. Cuối cùng, ông quyết định chọn "ơi" để vừa nhấn mạnh niềm tự hào, vừa là lời kêu gọi, thôi thúc tinh thần người nghe, đặc biệt là thế hệ mai sau. "Tổ quốc ta thật vinh quang và chúng ta, từng cá nhân đều cảm thấy tự hào", tác giả chia sẻ.

Khi bản nhạc hoàn thành, GS Trí đã gửi cho nhạc sĩ Trần Thị Phương Thảo và Đặng Mạnh Cường hòa âm phối khí, những người đã hòa âm phối khí cho hơn 50 ca khúc của ông, nên ông đặc biệt tin tưởng. Quả thực, bản hòa âm, phối khí đã khiến tác giả vô cùng hài lòng. Lúc đầu, đã có gần 30 ca sỹ tham gia hát để thu âm ca khúc, mọi người bày tỏ càng hát càng cảm thấy niềm tự hào về Tổ quốc dâng lên trở thành niềm hạnh phúc.

Khúc ca đoàn kết, lời tri ân Tổ quốc

GS Nguyễn Anh Trí cho hay, nhận được những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và các nghệ sĩ, ông đã quyết định đầu tư thực hiện MV một cách chỉn chu nhất. Ông mở rộng số lượng ca sĩ lên 34 người cùng một tốp ca thiếu nhi để tạo nên âm hưởng dày dặn, phong phú.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa trong MV.

"Khi nhận bản nhạc, các ca sĩ rất nhiệt tình, hát tràn đầy cảm xúc sôi sục, như một lời thúc giục và động viên. Chúng tôi quyết định lên kế hoạch thực hiện MV, huy động hàng nghìn người tham gia, tuyệt vời là tất cả những người tham gia, ai ai cũng tràn đầy nhiệt huyết muốn được thể hiện trong một MV rất ý nghĩa này", GS Trí xúc động kể lại.

Cảnh trong MV "Vinh quang, ơi Việt Nam" .

Dự án nghệ thuật này được ghi hình liên tục trong 1 tháng với sự dày công xây dựng kịch bản từ đạo diễn Dương Lan Hương với mong muốn thể hiện rõ nét thông điệp về đại đoàn kết dân tộc, yếu tố then chốt làm nên mọi thành công và vinh quang của Việt Nam.

MV được ghi hình tại những bối cảnh mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa sâu sắc từ Bắc vào Nam: Cột cờ Lũng Cú, địa đầu Tổ quốc; cầu Hiền Lương, biểu tượng chia cắt hai miền; lực lượng hải quân ở Đà Nẵng, Bến Nhà Rồng, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9…

Những địa danh này không chỉ khắc họa vẻ đẹp đất nước mà còn là lời tri ân sâu sắc đến thế hệ cha anh đã hy sinh, đánh đổi để có được vinh quang hôm nay. Hình ảnh đoàn duyệt binh hoành tráng cũng được đưa vào, tạo khí thế hào hùng, tái hiện tinh thần bất khuất và sức mạnh quật cường của dân tộc.

Quá trình thực hiện MV gặp không ít khó khăn. Việc điều động số lượng diễn viên đông đảo, thực hiện nhiều đại cảnh dưới áp lực thời gian là một thách thức lớn. May mắn thay, thời tiết những ngày quay luôn thuận lợi, dù là trong tháng mưa bão. Tinh thần đoàn kết, hào hứng, nhiệt huyết của tập thể diễn viên, đặc biệt là các em học sinh, các chiến sĩ, cựu chiến binh, đã góp phần làm nên thành công của MV.

Cảnh trong MV "Vinh quang, ơi Việt Nam" .

Từ việc chiến sĩ hải quân phải đổi lịch quay vì nhiệm vụ đột xuất, đến việc bộ đội biên phòng ở Hà Giang phải thay thế người vì bất ngờ lên đường làm nhiệm vụ, tất cả đều được khắc phục nhờ sự đồng lòng, thấu hiểu và lòng yêu nước.

Khi MV hoàn thiện, GS Nguyễn Anh Trí nghẹn ngào xúc động. Đó không chỉ là một sáng tác âm nhạc, mà còn là lời tri ân, là khúc hùng ca ông muốn gửi tặng quê hươn.

"Rất nhiều hình ảnh đẹp được ghi lại khiến chúng tôi thấy tự hào rằng MV xứng tầm với công sức đầu tư cũng như ý nghĩa, thông điệp ca khúc mà tôi muốn gửi gắm”, GS Nguyễn Anh Trí bày tỏ.

Âm nhạc và y khoa, hai mạch chảy một tình yêu

GS Nguyễn Anh Trí sinh năm 1957, nguyên là Viện trưởng của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Trong ngành y, GS.TS, AHLĐ Nguyễn Anh Trí là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực huyết học và truyền máu, là sáng lập viên, người dẫn dắt Tập đoàn Y tế Medlatec gần 30 năm qua. Những đóng góp của ông đã để lại dấu ấn sâu đậm, mang lại niềm tin và cơ hội sống cho hàng triệu bệnh nhân.

Giáo sư-Tiến sỹ-Anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí (giữa) cùng êkip thực hiện MV.

Thế nhưng, khi cầm bút viết nhạc, ông lại hóa thân thành một nghệ sĩ đầy cảm xúc. Với ông, âm nhạc và y học tưởng khác biệt nhưng lại có sự đồng điệu: “Âm nhạc giúp tôi thấu hiểu hơn nỗi đau, khát vọng của con người. Còn nghề y giúp tôi viết ra những giai điệu giàu tình thương, giàu nhân văn.”

Sáng tác hơn 220 ca khúc, nhưng GS Nguyễn Anh Trí không nhận mình là nhạc sĩ chuyên nghiệp, mà cho rằng, mình chỉ viết bằng cảm xúc, bằng tình yêu tha thiết với con người và Tổ quốc.

“Tôi đến với sáng tác muộn, mới hơn 10 năm nay thôi. Nhưng sau 5 bài đầu tiên được đón nhận, tôi tự nhủ sẽ viết âm nhạc thành một ‘sự nghiệp’. Với tôi, âm nhạc chính là động lực để sống tốt hơn, làm việc tốt hơn.”

Ông từng tổ chức 3 đêm nhạc lớn, nhận nhiều giải thưởng từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam và các hội văn học nghệ thuật địa phương. Và với ông, âm nhạc cũng giống như nghề y: đều bắt nguồn từ tình người, tình đời.

Sinh ra ở Lệ Thủy (Quảng Bình), mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, từ nhỏ ông đã thấm tình yêu quê hương qua những câu chuyện sử sách. Trải qua những gian khó trong cuộc đời, ông nhận ra: chính đất nước, chính Nhân dân đã cho ông cơ hội để thành công.

“Khi trở thành bác sĩ, khi được làm đại biểu Quốc hội, tôi càng thấy dân tộc mình thật kiên cường, thông minh, trí tuệ. Tôi nguyện hiến trọn tinh thần, trí lực để góp phần dựng xây đất nước.”

Cũng từ tình yêu ấy, “Vinh quang, ơi Việt Nam!” ra đời như một tiếng lòng, một lời nhắn gửi đến thế hệ hôm nay: hãy tự hào, hãy đồng lòng để xây dựng Tổ quốc.

MV ra mắt đúng dịp 80 năm Quốc khánh, trong không khí cả nước hân hoan. Hàng nghìn con người, từ cựu chiến binh, chiến sĩ hải quân, công nhân, nông dân, đến các em thiếu nhi… cùng hát vang một giai điệu. Tất cả hòa vào nhau, thành sức mạnh cộng đồng, thành lời nhắc nhớ: vinh quang chỉ có được khi cả dân tộc đoàn kết.

“Tôi mong rằng bài hát sẽ vang lên trong những thời khắc thiêng liêng của đất nước, để ai cũng thấy mình là một phần của vinh quang dân tộc”, GS Nguyễn Anh Trí bày tỏ.

MV kết thúc bằng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tiếng hát đồng vọng khắp trời, đó không chỉ là âm nhạc. Đó là Tổ quốc, vinh quang và bất diệt trong trái tim mỗi người Việt.

“Vinh quang, ơi Việt Nam” do nhạc sỹ Trần Thị Phương Thảo, Đặng Mạnh Cường hòa âm phối khí; kịch bản và đạo diễn MV: Dương Lan Hương; đạo diễn hình ảnh: Nghệ sỹ Ưu tú Phùng Lê Anh Minh, Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Tài Văn. Tham gia biểu diễn có hơn 30 ca sỹ, trong đó có Nghệ sỹ Ưu tú Tố Nga, Nghệ sỹ Ưu tú Lương Huy, Nghệ sỹ Ưu tú Cẩm Tú, Nghệ sỹ Ưu tú Đinh Thành Lê, các ca sỹ Huyền Trang (Sao Mai), Viết Danh, Lê Xuân Hảo, Minh Tuấn, An Nhi, Nguyễn Minh Ngọc... tốp ca Medlatec và Câu lạc bộ Thiếu nhi Ngọc Trai Việt. PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho hay, ca khúc có giai điệu hào hùng, sôi nổi, ca từ ngắn gọn và cô đọng, dễ hiểu, dễ thuộc, mang tính cổ động, khích lệ và lan tỏa tinh thần hứng khởi đến với người nghe. Bài hát khắc họa hình ảnh một đất nước Việt Nam đoàn kết, kiên cường làm nên niềm tự hào hôm nay. Thông điệp cốt lõi của ca khúc chính là tinh thần dân tộc, khát vọng vươn lên trong mỗi người dân Việt Nam. “Ngay từ năm 1930, nhạc sỹ Đinh Nhu đã sáng tác ca khúc ‘Cùng nhau đi Hồng binh,’ đến năm 1953 nhạc sỹ Đỗ Nhuận sáng tác ‘Hành quân xa,’ và năm 1975 nhạc sỹ Phạm Tuyên sáng tác ‘Như có Bác trong ngày đại thắng’ đều là các ca khúc có ca từ ngắn gọn, khúc triết, điệp khúc hùng tráng. Đến hôm nay, ‘Vinh quang, ơi Việt Nam!’ có lẽ cũng tiếp nối từ hình thức âm nhạc yêu nước trong truyền thống. Ca khúc dường như không phải dành cho một tác giả hay cho một số ít người mà thích hợp cho đông đảo quần chúng,” ông Đỗ Hồng Quân nói.