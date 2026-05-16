MKBHD chê camera điện thoại mới chụp “ảo” hơn máy cũ

YouTuber MKBHD cho rằng smartphone hiện đại đang lạm dụng AI và HDR, khiến ảnh chụp thiếu tự nhiên hơn cả điện thoại 5 năm trước.

Thiên Trang (TH)
Camera smartphone từng là cuộc đua phần cứng khốc liệt nhất ngành công nghệ, nhưng theo YouTuber công nghệ nổi tiếng Marques Brownlee, các mẫu điện thoại hiện đại đang ngày càng phụ thuộc quá nhiều vào nhiếp ảnh điện toán và AI xử lý hình ảnh thay vì nâng cấp chất lượng quang học thực sự.
Trong video mới nhất trên kênh Marques Brownlee, anh đã thử nghiệm chụp cùng một khung cảnh bằng toàn bộ các thế hệ iPhone từ đời đầu tới iPhone 17, đồng thời so sánh thêm nhiều mẫu Android flagship để kiểm chứng xem camera smartphone đã thay đổi ra sao sau gần hai thập kỷ phát triển.
Kết quả khiến không ít người bất ngờ khi nhiều bức ảnh từ các mẫu điện thoại cũ như iPhone 11 hay các dòng Galaxy đời trước lại mang cảm giác tự nhiên, dễ nhìn và “thật mắt” hơn so với những flagship mới đang sở hữu hàng loạt công nghệ AI, HDR đa khung hình và xử lý thuật toán phức tạp.
Theo Marques Brownlee, smartphone hiện nay gần như đã chạm tới giới hạn vật lý của cảm biến camera và kích thước thiết bị, khiến khác biệt phần cứng giữa các thế hệ không còn quá lớn, đặc biệt trong điều kiện đủ sáng nơi hầu hết flagship đều có thể tạo ra ảnh đẹp tương đối giống nhau.
Để tiếp tục tạo khác biệt, các hãng công nghệ bắt đầu đẩy mạnh xử lý hậu kỳ bằng AI nhằm cải thiện ảnh chụp thiếu sáng, ngược sáng, zoom xa hay chủ thể chuyển động nhanh, nhưng chính điều này lại tạo ra hiện tượng “overprocessed” với HDR quá đà, màu sắc thiếu tự nhiên, vùng sáng tối bị kéo mạnh và khuôn mặt đôi khi sáng bất thường.
Ví dụ được Marques Brownlee nhắc tới là ảnh chụp trên các thế hệ Galaxy S, khi từ Galaxy S9 trở đi Samsung bắt đầu tăng cường HDR đa khung hình mạnh hơn, giúp giữ chi tiết vùng sáng tốt nhưng đồng thời tạo ra hiện tượng halo quanh vật thể và cảm giác hình ảnh hơi “giả” ở các đời mới như Galaxy S26.
Điều đáng chú ý là dù Galaxy S26 có chất lượng kỹ thuật vượt trội hơn Galaxy S23, nhiều người dùng lại thích màu sắc và độ tự nhiên trên thế hệ cũ hơn, cho thấy trải nghiệm nhiếp ảnh smartphone hiện nay không còn đơn thuần là cuộc đua thông số camera mà đã trở thành cuộc chiến cân bằng giữa AI và tính chân thực của hình ảnh.
Theo Marques Brownlee, HDR và AI không phải công nghệ xấu, bởi chúng cực kỳ hữu ích trong những điều kiện khó, nhưng smartphone cần biết khi nào nên xử lý mạnh và khi nào cần tiết chế, bởi đôi khi một bức ảnh giữ được ánh sáng tự nhiên lại mang cảm xúc và chiều sâu tốt hơn nhiều so với hình ảnh đã bị thuật toán “can thiệp” quá mức.
