Để quên điện thoại trong ô tô mùa hè nguy hiểm thế nào?

Nhiều người vô tình để điện thoại trong ô tô dưới trời nắng mà không biết đây là nguyên nhân khiến pin nhanh chai, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Thiên Trang (TH)
Nắng nóng mùa hè không chỉ khiến con người mệt mỏi mà còn trở thành “kẻ thù thầm lặng” với smartphone, đặc biệt khi nhiều người có thói quen để điện thoại trong ô tô suốt nhiều giờ liền mà không hề nhận ra mức độ nguy hiểm.
Theo các nghiên cứu về nhiệt độ cabin xe hơi, chỉ cần nhiệt độ ngoài trời khoảng 29 độ C thì sau một giờ đỗ xe dưới nắng, nhiệt độ bên trong ô tô có thể tăng lên tới hơn 46 độ C, còn khu vực bảng điều khiển thậm chí đạt mức khoảng 60 độ C.
Trong điều kiện nhiệt độ cực cao như vậy, pin lithium-ion trên smartphone sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các phản ứng hóa học bên trong tăng tốc, khiến pin xuống cấp nhanh, hao dung lượng và tiềm ẩn nguy cơ phồng pin hoặc cháy nổ.
Đặc biệt với các mẫu điện thoại mới sử dụng pin silicon-carbon dung lượng lớn, nguy cơ quá nhiệt còn đáng lo hơn vì loại pin này có thể giãn nở mạnh khi gặp nhiệt độ cao, tạo áp lực lớn bên trong thân máy và làm hỏng linh kiện.
Nhiều người thường nghĩ chỉ cần để điện thoại trong hộc đựng đồ hoặc khu vực khuất nắng là an toàn, nhưng thực tế hơi nóng trong cabin vẫn lan tỏa toàn bộ không gian và khiến nhiệt độ thiết bị tăng nhanh chỉ sau thời gian ngắn.
Các chuyên gia cũng cảnh báo người dùng tuyệt đối không nên cho điện thoại quá nóng vào ngăn đá để làm mát nhanh vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm nứt màn hình, gây ngưng tụ hơi nước và ảnh hưởng đến bo mạch bên trong.
Nếu smartphone xuất hiện tình trạng nóng bất thường sau khi để trong xe, người dùng nên tắt nguồn, tháo ốp lưng rồi đặt máy ở nơi thoáng mát hoặc gần luồng gió điều hòa để nhiệt độ giảm dần một cách tự nhiên thay vì làm lạnh sốc.
Trong trường hợp buộc phải để điện thoại trong ô tô vào mùa hè, giải pháp an toàn hơn là tắt máy, bọc bằng khăn sáng màu hoặc túi cách nhiệt và đặt ở vị trí mát như dưới gầm ghế nhằm hạn chế nguy cơ chai pin, hư hỏng linh kiện hay sự cố cháy nổ nguy hiểm.
