Dùng thử Winbot Mini 2: Robot lau kính nhỏ mà “có võ”

Ecovacs Winbot Mini 2 gây chú ý nhờ thiết kế siêu nhỏ gọn, lau kính khá sạch và dễ dùng, nhưng vẫn chưa xử lý hoàn hảo kính quá bẩn lâu ngày.

Thiên Trang (th)
Ecovacs Winbot Mini 2 đang trở thành cái tên được nhiều người dùng căn hộ chung cư quan tâm khi mang đến thiết kế robot lau kính siêu nhỏ gọn, dễ thao tác và có thể xử lý tốt nhiều khu vực mà các robot lau kính cỡ lớn trước đây thường “bó tay”, đặc biệt là những ô kính nhỏ, mép cửa hẹp hay khu vực sát tay nắm. (Ảnh: Genk)
Điểm gây ấn tượng mạnh nhất của Winbot Mini 2 nằm ở phần thân máy chỉ dày khoảng 55mm, giúp thiết bị dễ dàng len vào những vị trí sát trần hoặc gần khung cửa, đồng thời tạo cảm giác nhẹ tay hơn đáng kể khi người dùng cầm robot áp lên mặt kính để bắt đầu vệ sinh.(Ảnh: Genk)
Trong quá trình trải nghiệm thực tế, robot sử dụng lực hút lên tới 8000Pa nên khả năng bám kính khá chắc chắn, kể cả trên các bề mặt kính đứng hoặc hơi nghiêng, trong khi dây an toàn và pin dự phòng cũng giúp tăng độ yên tâm khi vận hành ở các khu vực cao tầng bên ngoài căn hộ.(Ảnh: Genk)
Hiệu quả lau kính của Winbot Mini 2 được đánh giá ở mức khá tốt nếu mặt kính chỉ bám bụi nhẹ, dấu nước hoặc các vết bẩn hình thành trong quá trình sử dụng hằng ngày, nhờ hệ thống phun sương siêu âm giúp khăn lau giữ được độ ẩm ổn định và hạn chế tình trạng để lại vệt lớn trên kính.
Sau khoảng hai lượt lau, phần lớn bề mặt kính trong nhà có thể đạt độ sạch rõ rệt hơn trước, đặc biệt với những cửa kính ít bám bụi lâu ngày thì robot gần như đáp ứng ổn nhu cầu vệ sinh định kỳ mà không cần người dùng phải lau thủ công thêm quá nhiều.
Dù vậy, Winbot Mini 2 vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn việc lau kính bằng tay trong các trường hợp mặt kính quá bẩn, bám nhiều bụi khô, dầu mỡ hoặc các vết mưa cứng đầu tồn tại suốt nhiều năm, bởi robot hiện vẫn gặp khó khi xử lý triệt để các loại vết bẩn nặng chỉ sau một lần hoạt động.
Một hạn chế khác của sản phẩm nằm ở khả năng làm sạch các góc kính tuyệt đối, bởi thiết kế khăn lau và cảm biến chống rơi khiến robot khó chạm tới hoàn toàn các góc vuông, đây cũng là nhược điểm chung của phần lớn robot lau kính trên thị trường hiện nay.(Ảnh: Genk)
Với mức giá khoảng 7 triệu đồng, Ecovacs Winbot Mini 2 phù hợp cho người dùng muốn giảm đáng kể công sức vệ sinh cửa kính hằng tuần nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ dùng và khả năng lau ổn định, đặc biệt với các căn hộ hiện đại có nhiều vách kính nhỏ hoặc cửa sổ khó lau bằng phương pháp thủ công.(Ảnh: Genk)
