Lenovo tung Legion Tab mới, game thủ khó ngồi yên

Lenovo Legion Tab Gen 3 và Gen 5 ra mắt với chip Snapdragon mạnh mẽ, màn hình 165Hz và thiết kế gaming di động cao cấp cho game thủ.

Thiên Trang (TH)
Lenovo vừa mở rộng hệ sinh thái gaming di động bằng bộ đôi Lenovo Legion Tab Gen 3 và Lenovo Legion Tab Gen 5, hướng tới nhóm game thủ cần hiệu năng mạnh như console nhưng vẫn đảm bảo tính cơ động để chơi game, livestream và sáng tạo nội dung mọi lúc mọi nơi.
Theo Lenovo Việt Nam, thị trường gaming di động trong nước đang tăng trưởng rất nhanh, khiến nhu cầu về các thiết bị chơi game nhỏ gọn nhưng hiệu năng cao ngày càng lớn, đặc biệt khi người dùng hiện không chỉ chơi game mà còn livestream, chỉnh sửa video và giải trí đa phương tiện trên cùng một thiết bị.
Legion Tab Gen 5 được xem là “quái vật gaming mini” mới của Lenovo khi sở hữu màn hình 8,8 inch độ phân giải 3K, tần số quét 165Hz và độ sáng tối đa 800 nits, đi kèm nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng RAM lên tới 16GB và bộ nhớ 512GB nhằm đáp ứng các tựa game di động nặng ký nhất hiện nay.
Thiết bị còn được tích hợp hệ thống tản nhiệt Legion Coldfront Vapor thế hệ mới giúp duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài, trong khi viên pin 9000mAh kết hợp Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.0 mang lại khả năng chơi game liên tục với tốc độ kết nối cực nhanh cho các trận đấu online cạnh tranh.
Không chỉ tập trung vào phần cứng, Lenovo còn bổ sung Legion Space để quản lý thư viện game và tinh chỉnh hiệu năng, đồng thời tích hợp Lenovo AI Engine+ sử dụng AI để tối ưu âm thanh, tăng cường giao tiếp trong game và giảm nhiễu khi livestream hoặc chat voice cùng đồng đội.
Trong khi đó, Legion Tab Gen 3 hướng tới người dùng cần một mẫu tablet gaming nhỏ gọn hơn nhưng vẫn đủ mạnh nhờ chip Snapdragon 8 Gen 3, RAM 12GB LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.0, kết hợp màn hình 2.5K PureSight 165Hz cho trải nghiệm chiến game mượt mà ở tốc độ khung hình cao.
Máy cũng được trang bị hệ thống loa Dolby Atmos, rung phản hồi kép dual X-axis haptics và buồng hơi tản nhiệt lớn hơn, trong khi thiết kế kim loại nguyên khối dày chỉ 7,79mm cùng trọng lượng khoảng 350g giúp Legion Tab Gen 3 trở thành một trong những tablet gaming di động đáng chú ý nhất hiện nay.
Theo công bố, Lenovo Legion Tab Gen 3 và Gen 5 sẽ mở bán tại Việt Nam trong tháng 5/2026 với giá khởi điểm lần lượt từ 15,99 triệu đồng và 23,99 triệu đồng, đi kèm hai tùy chọn màu Eclipse Black và Glacier White cùng quà tặng túi Legion Sling dành cho game thủ đặt mua sớm.
