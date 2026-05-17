Android 17 với 'Trí tuệ Gemini' có thể thay người dùng làm việc

Google cho biết họ đang chuyển đổi Android từ một hệ điều hành thành một hệ thống thông minh, với AI chủ động, hoạt động trên chính thiết bị.

Tuệ Minh

Với Android 17, Google giới thiệu một chương mới về trí tuệ trên thiết bị Android, được gọi là Trí tuệ Gemini. Gemini Intelligence là một trợ lý ảo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng thực hiện các quy trình tự động hóa phức tạp nhiều bước. Chức năng tiên tiến này đã được đào tạo trên các ứng dụng đặt đồ ăn và gọi xe phổ biến.

Hàng loạt tính năng mới sẽ được tích hợp trên Android 17.

Ví dụ, người dùng có thể sử dụng Gemini Intelligence để biến danh sách các mặt hàng từ ứng dụng ghi chú thành một giỏ hàng hoàn chỉnh để mua chỉ bằng một nút chạm. Người dùng cũng có thể chụp ảnh một cuốn cẩm nang du lịch và yêu cầu Gemini Intelligence tìm các ưu đãi tương tự trên nền tảng lập kế hoạch kỳ nghỉ yêu thích.

Trí tuệ nhân tạo Gemini sẽ được cập nhật đầu tiên trên các thiết bị Samsung Galaxy và Google Pixel đủ điều kiện vào mùa hè này, các thiết bị khác sẽ được cập nhật sau đó trong năm.

Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo này có khả năng hiểu ngữ cảnh từ hình ảnh thực tế. Người dùng có thể chụp ảnh một cuốn cẩm nang du lịch và yêu cầu AI tìm kiếm các ưu đãi tương đương trên ứng dụng đặt phòng. Để đảm bảo quyền riêng tư, Google thiết kế hệ thống cho phép người dùng giám sát tiến độ xử lý thông qua thông báo thời gian thực và có quyền ngắt mọi tác vụ bất cứ lúc nào.

Gemini Intelligence sẽ giúp smartphone thành thiết bị AI hành động theo lệnh người dùng.

Bên cạnh đó, Android 17 giới thiệu Rambler - một nâng cấp đột phá cho bàn phím Gboard. Khác với tính năng đọc chính tả thông thường, Rambler sử dụng AI để hiểu ý định và cách giao tiếp tự nhiên.

Hệ thống có khả năng loại bỏ các từ đệm như "ờ", "à", tự động chỉnh sửa các câu nói ngắt quãng hoặc lộn xộn thành văn bản có cấu trúc mạch lạc. Đặc biệt, Rambler hỗ trợ đa ngôn ngữ linh hoạt, cho phép xử lý các câu thoại trộn lẫn nhiều ngôn ngữ mà vẫn giữ nguyên sắc thái.

Về giao diện, tính năng Vibe-code cho phép người dùng "lập trình" widget thông qua mô tả bằng văn bản. Dựa trên ngôn ngữ thiết kế Material Expressive, các widget này được tùy biến theo nhu cầu cụ thể như kế hoạch ăn uống hàng tuần hoặc báo cáo thời tiết chuyên sâu, tạo nên dấu ấn cá nhân đậm nét trên màn hình chính.

Google cũng chú trọng nâng cao trải nghiệm cho nhà sáng tạo nội dung thông qua tính năng Screen Reactions, hỗ trợ quay video selfie song song với nội dung trên màn hình. Sự hợp tác với Meta giúp Instagram trên Android 17 có chất lượng tương đương iPhone, hỗ trợ Ultra HDR, chống rung video tích hợp và Night Sight trực tiếp trong ứng dụng.

Khả năng đa nhiệm cũng được nâng cấp với App Bubbles. Tính năng này cho phép thu nhỏ bất kỳ ứng dụng nào thành dạng bong bóng nổi, tương tự như Chat Bubbles của Facebook Messenger, giúp người dùng tương tác với nhiều ứng dụng cùng lúc mà không cần chuyển đổi màn hình.

Tính năng Pause Point trên Android 17 giúp người dùng bớt xao nhãng bởi các ứng dụng "cuộn tới vô tận".

Google, Techcrouch
Số hóa - Xe

Google tung đòn nhắm vào các ứng dụng "lướt đến vô tận"

Những ứng dụng xem video kiểu cuộn lên liên tục như Tiktok, Facebook Reel sẽ đối mặt với một tính năng hạn chế ngặt nghèo mới trên Android.

Google đã công bố Pause Point, một tính năng được thiết kế để ngăn người dùng tương tác với các ứng dụng gây nghiện trên Android, hệ điều hành di động được sử dụng trên điện thoại thông minh Pixel của Google, các thiết bị Samsung và các thiết bị khác.

Pause Point hoạt động bằng cách yêu cầu bạn tạm dừng 10 giây sau khi mở bất kỳ ứng dụng nào mà bạn đã tự đánh dấu là gây xao nhãng. TikTok, Instagram, X, và thậm chí cả YouTube của Google đều có thể là những ứng dụng bị người dùng thiết bị Android gắn nhãn là "gây xao nhãng", vì họ lo ngại các thuật toán "ngốn thời gian" có thể làm mất đi một phần thời gian trong ngày của họ.

Google bị tố âm thầm khai thác dữ liệu nuôi AI

Google đẩy mạnh AI vào Gmail, Drive khiến lo ngại quyền riêng tư bùng nổ, khi dữ liệu cá nhân có thể trở thành “nhiên liệu” huấn luyện.

Google đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo khi liên tục tích hợp Gemini vào các dịch vụ cốt lõi như Gmail và Drive, biến hệ sinh thái quen thuộc thành một nền tảng AI toàn diện.
Điểm gây tranh cãi nằm ở việc AI tạo sinh cần dữ liệu để phát triển, trong khi Google lại nắm giữ kho dữ liệu khổng lồ từ hàng tỷ người dùng, bao gồm email, tài liệu và các tương tác cá nhân nhạy cảm.
Đừng vuốt thông báo Android kiểu cũ nữa, có cách hay hơn

Android có loạt tính năng quản lý thông báo cực thông minh giúp người dùng không còn phải vuốt xoá thủ công đầy phiền phức như trước.

Nhiều người dùng Android hiện vẫn giữ thói quen liên tục vuốt bỏ thông báo để làm sạch thanh trạng thái, nhưng thực tế đây lại là cách quản lý thông báo vừa mất thời gian vừa dễ khiến bạn bỏ lỡ những nội dung quan trọng từ công việc lẫn cuộc sống hằng ngày. (Ảnh: 9to5google)
Ít ai biết rằng Android từ lâu đã được Google tích hợp hàng loạt công cụ thông minh như Snooze hay Notification History, cho phép người dùng tạm ẩn thông báo, xem lại thông báo đã xóa và kiểm soát toàn bộ luồng thông tin hiệu quả hơn nhiều so với việc “vuốt cho sạch”. (Ảnh: MUO)
