Android 17 với 'Trí tuệ Gemini' có thể thay người dùng làm việc

Google cho biết họ đang chuyển đổi Android từ một hệ điều hành thành một hệ thống thông minh, với AI chủ động, hoạt động trên chính thiết bị.

Với Android 17, Google giới thiệu một chương mới về trí tuệ trên thiết bị Android, được gọi là Trí tuệ Gemini. Gemini Intelligence là một trợ lý ảo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng thực hiện các quy trình tự động hóa phức tạp nhiều bước. Chức năng tiên tiến này đã được đào tạo trên các ứng dụng đặt đồ ăn và gọi xe phổ biến.

Hàng loạt tính năng mới sẽ được tích hợp trên Android 17.

Ví dụ, người dùng có thể sử dụng Gemini Intelligence để biến danh sách các mặt hàng từ ứng dụng ghi chú thành một giỏ hàng hoàn chỉnh để mua chỉ bằng một nút chạm. Người dùng cũng có thể chụp ảnh một cuốn cẩm nang du lịch và yêu cầu Gemini Intelligence tìm các ưu đãi tương tự trên nền tảng lập kế hoạch kỳ nghỉ yêu thích.

Trí tuệ nhân tạo Gemini sẽ được cập nhật đầu tiên trên các thiết bị Samsung Galaxy và Google Pixel đủ điều kiện vào mùa hè này, các thiết bị khác sẽ được cập nhật sau đó trong năm.

Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo này có khả năng hiểu ngữ cảnh từ hình ảnh thực tế. Người dùng có thể chụp ảnh một cuốn cẩm nang du lịch và yêu cầu AI tìm kiếm các ưu đãi tương đương trên ứng dụng đặt phòng. Để đảm bảo quyền riêng tư, Google thiết kế hệ thống cho phép người dùng giám sát tiến độ xử lý thông qua thông báo thời gian thực và có quyền ngắt mọi tác vụ bất cứ lúc nào.

Gemini Intelligence sẽ giúp smartphone thành thiết bị AI hành động theo lệnh người dùng.

Bên cạnh đó, Android 17 giới thiệu Rambler - một nâng cấp đột phá cho bàn phím Gboard. Khác với tính năng đọc chính tả thông thường, Rambler sử dụng AI để hiểu ý định và cách giao tiếp tự nhiên.

Hệ thống có khả năng loại bỏ các từ đệm như "ờ", "à", tự động chỉnh sửa các câu nói ngắt quãng hoặc lộn xộn thành văn bản có cấu trúc mạch lạc. Đặc biệt, Rambler hỗ trợ đa ngôn ngữ linh hoạt, cho phép xử lý các câu thoại trộn lẫn nhiều ngôn ngữ mà vẫn giữ nguyên sắc thái.

Về giao diện, tính năng Vibe-code cho phép người dùng "lập trình" widget thông qua mô tả bằng văn bản. Dựa trên ngôn ngữ thiết kế Material Expressive, các widget này được tùy biến theo nhu cầu cụ thể như kế hoạch ăn uống hàng tuần hoặc báo cáo thời tiết chuyên sâu, tạo nên dấu ấn cá nhân đậm nét trên màn hình chính.

Google cũng chú trọng nâng cao trải nghiệm cho nhà sáng tạo nội dung thông qua tính năng Screen Reactions, hỗ trợ quay video selfie song song với nội dung trên màn hình. Sự hợp tác với Meta giúp Instagram trên Android 17 có chất lượng tương đương iPhone, hỗ trợ Ultra HDR, chống rung video tích hợp và Night Sight trực tiếp trong ứng dụng.

Khả năng đa nhiệm cũng được nâng cấp với App Bubbles. Tính năng này cho phép thu nhỏ bất kỳ ứng dụng nào thành dạng bong bóng nổi, tương tự như Chat Bubbles của Facebook Messenger, giúp người dùng tương tác với nhiều ứng dụng cùng lúc mà không cần chuyển đổi màn hình.

Tính năng Pause Point trên Android 17 giúp người dùng bớt xao nhãng bởi các ứng dụng "cuộn tới vô tận".

