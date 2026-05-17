Chuyên gia công nghệ bỏ sạc nhanh vì sợ chai pin

Số hóa - Xe

Dù smartphone hỗ trợ sạc 80W, nhiều chuyên gia công nghệ lại quay về dùng sạc chậm chỉ vài watt để kéo dài tuổi thọ pin điện thoại.

Trong khi các hãng smartphone liên tục chạy đua công nghệ sạc nhanh 120W hay thậm chí 150W, một số chuyên gia công nghệ lại bất ngờ lựa chọn giải pháp hoàn toàn ngược lại: dùng sạc chậm để bảo vệ pin điện thoại về lâu dài. (Ảnh: Android Police)
Cây bút Jon Gilbert của Android Police cho biết dù đang sử dụng smartphone hỗ trợ sạc nhanh 80W, bộ sạc anh đặt cạnh giường mỗi tối chỉ có công suất 2,75W, mức bị xem là “chậm như rùa” trong thời đại điện thoại AI và pin dung lượng lớn. (Ảnh: Android Police)
Theo Jon Gilbert, pin Lithium trên smartphone sẽ xuống cấp theo thời gian do quá trình sạc và xả liên tục, trong đó nhiệt độ và tốc độ sạc là hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới tuổi thọ pin của thiết bị.
Chuyên gia này ví pin điện thoại như một chiếc cốc nhựa chứa nước, mỗi lần sạc đầy sẽ để lại “cặn bẩn” vô hình làm giảm dần khả năng lưu trữ năng lượng, khiến smartphone nhanh tụt pin hơn sau vài năm sử dụng.
Nhiều nghiên cứu công nghệ hiện nay cũng cho thấy việc duy trì pin trong khoảng 20-80% và hạn chế để máy cắm sạc quá lâu ở mức 100% có thể giúp giảm áp lực lên cell pin, từ đó kéo dài độ bền tổng thể của smartphone.
Đó cũng là lý do Jon Gilbert chọn sạc chậm vào ban đêm, bởi tốc độ nạp điện thấp giúp điện thoại đầy pin đúng lúc thức dậy thay vì duy trì trạng thái 100% suốt nhiều giờ liền như khi sử dụng sạc siêu nhanh.
Dù thừa nhận sạc chậm gây bất tiện trong nhiều tình huống khẩn cấp, đặc biệt khi chỉ sạc được khoảng 10% pin sau một giờ sử dụng, chuyên gia này cho rằng đổi lại thiết bị ít nóng lên hơn và giữ được sức khỏe pin ổn định sau thời gian dài.
Xu hướng quay lại với sạc chậm đang dần được nhiều người dùng smartphone hưởng ứng, nhất là trong bối cảnh chi phí thay pin ngày càng cao và người dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới tuổi thọ thiết bị thay vì chỉ chạy theo thông số sạc nhanh “khủng”.
