Vimico đã thu hồi 2 triệu cổ phiếu theo quyết định của UBCKNN?

Mới đây, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có văn bản số 5227/UBCK-GSĐC, gửi Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico, về việc bổ sung hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.

Trong văn bản, UBCKNN cho biết, về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Vimico không có chữ ký của kế toán trưởng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 29 Luật Kế toán; Báo cáo vốn điều lệ đã góp cho giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2025 đã được kiểm toán của công ty không có chữ ký của kế toán trưởng theo quy định tại mẫu Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 19/2025/TT-BTC.

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico có trụ sở tại Lào Cai. (Ảnh: https://khoangsan3.com.vn).

Bên cạnh đó, thuyết minh báo cáo về vốn điều lệ đã góp cho giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2025 chưa có nội dung về cấu trúc của công ty.

Về bản công bố thông tin về công ty đại chúng, UBCKNN chỉ ra, theo báo cáo kiểm toán số BC/BDO/2025.191 ngày 21/3/2025 về báo cáo tài chính năm 2024 và báo cáo soát xét số BC/BDO/2025.558 ngày 28/7/2025 về báo cáo tài chính từ ngày 1/1/2025 đến ngày 30/6/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO, từ năm 2021, công ty đang tạm dừng triển khai hoạt động đầu tư dự án khai thác mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao - Làng Co, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai…

Tuy nhiên, mục 14 phần I bản công bố thông tin về công ty đại chúng về dự án khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vĩnh, Làng Cọ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai không có thông tin về nội dung nêu trên.

Về vốn điều lệ công ty, UBCKNN ghi rõ, vốn điều lệ trong hồ sơ đăng ký công ty đại chúng là bản photo. Vì vậy, đề nghị công ty bổ sung bản sao hợp lệ điều lệ công ty.

UBCKNN cũng cho biết, ngày 10/6/2022, UBCKNN đã có Công văn số 3576/UBCK-GSĐC thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với công ty do số lượng cổ đông của công ty giảm xuống còn 71 cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày 22/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (nay là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) cung cấp. Vì vậy, đề nghị công ty báo cáo về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty từ thời điểm UBCKNN có Công văn số 3576/UBCK-GSĐC thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với công ty đến thời điểm công ty có 107 cổ đông.

Từ những nội dung nêu trên, UBCKNN đề nghị Vimico bổ sung hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.

Trên đây không phải là lần đầu tiên Vimico có sự thiếu sót này. Trước đó, vào ngày 10/3/2017, UBCKNN có quyết định xử phạt hành chính đối với Vimico về hành vi chào bán 2 triệu cổ phiếu ra công chúng nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Vimico từng bị xử phạt vì chào bán 2 triệu cổ phiếu ra công chúng nhưng không đăng ký với UBCKNN.



Theo đó, Vimico bị phạt 300 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả: Vimico phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà công ty mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này…

Tuy nhiên, đến nay, toàn bộ 2 triệu cổ phiếu mà Vimico chào bán ra công chúng đã được doanh nghiệp này thu hồi theo quyết định hay chưa, đang được dư luận quan tâm.

Gần đây nhất, Vimico có thông báo và đề nghị một số cổ đông có tên trong danh sách mà công ty đăng tải cung cấp, bổ sung thông tin cá nhân để phục vụ công tác hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu.