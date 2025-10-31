Vì sao cua hoàng đế giá hàng chục triệu đồng mỗi con?

Hà Nội

Kinh doanh

Số lượng hạn chế cùng với điều kiện khai thác khắc nghiệt và hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng là những yếu tố đẩy giá cua hoàng đế lên cao. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cua hoàng đế được đánh giá là loại hải sản thượng hạng nhưng giá luôn đắt đỏ, chỉ giới nhà giàu mới dám thưởng thức. Ảnh: Daohaisan
Giá cua hoàng đế trung bình dao động từ 2 - 3 triệu đồng/kg. Với trọng lượng trung bình từ 2 - 5kg, một cua hoàng đế giá có thể tới hơn 10 triệu đồng. Ảnh: Daohaisan
Một trong những lý do khiến cua hoàng đế đắt đỏ là điều kiện đánh bắt khắc nghiệt như nhiệt độ thường đóng băng, sóng cao tới 12 mét...Ảnh: Alaskan King
Hơn nữa, mùa cua hoàng đế Alaska thường chỉ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 1. Thời gian ngắn khiến nguồn cung hạn chế, đẩy giá cua hoàng đế lên cao. Ảnh: The Fishing Daily
Để ngăn chặn tình trạng khai thác quá mức, chỉ một lượng cua hoàng đế Alaska nhất định được đánh bắt mỗi năm. Ảnh: IFOP
Hương vị thơm ngon cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến giá cua hoàng đế tăng cao. Ảnh: Daohaisan
Thêm nữa, nhu cầu cao cua hoàng đế tăng cao trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ. Ảnh: Undercurrent News
Quá trình vận chuyển và chế biến cua hoàng đế đều tốn kém, góp phần đẩy giá lên cao. Ảnh: Duen Experience
Giá trị dinh dưỡng cao của cua hoàng đế cũng là một trong những yếu tố quan trọng khiến giá tăng cao. Ảnh: Internet
Cua hoàng đế giàu protein, vitamin và khoáng chất, tốt cho sức khỏe. Ảnh: The Alaska Prime
