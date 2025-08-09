Việt Nam sắp đón mưa sao băng Perseids đẹp nhất trong năm nay

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), người Việt Nam sắp được chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng với 120 sao băng mỗi giờ. Cụ thể, Perseids là một trong những trận mưa sao băng ấn tượng nhất của năm, diễn ra từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8 với cực đại rơi vào khoảng ngày 12 - 13/8 khi Trái Đất đi qua vùng dày đặc nhất của dòng mảnh vỡ mà sao chổi Swift–Tuttle để lại.

HAS cho biết, trong điều kiện lý tưởng - tránh xa ánh đèn thành phố và dưới bầu trời không có Trăng - Perseids có thể tạo ra tới 120 sao băng mỗi giờ. Những vệt sao băng này nhanh, sáng và thường để lại những vệt sáng dài phía sau. Một số còn phát nổ và cháy sáng rực rỡ được gọi là quả cầu lửa (fireball).

Sắp quan sát được bữa tiệc ánh sáng trên bầu trời đêm.

Tuy nhiên, năm nay có một chút trở ngại nhỏ. Mặt Trăng đạt pha Trăng tròn vào ngày 9/8, đồng nghĩa với việc bầu trời vẫn sẽ khá sáng vào đêm 12 và 13/8. Ánh Trăng đó sẽ làm lu mờ những sao băng mờ nhất. Nhưng bạn vẫn có thể thấy hàng chục sao băng sáng, đặc biệt nếu ở vùng nông thôn hoặc nơi ít ô nhiễm ánh sáng.

Thời điểm tốt nhất để quan sát là khi nào? Từ 2 giờ đến 4 giờ sáng (giờ địa phương), khi tâm điểm của trận mưa sao băng nằm trong chòm sao Perseus đã ở vị trí cao trên bầu trời.

HAS cho biết, người yêu thiên văn hãy chuẩn bị để ngắm nhìn lên tới 120 sao băng mỗi giờ. Không cần kính thiên văn hay ống nhòm, chỉ cần đôi mắt của bạn là đủ. Tìm một nơi tối trời, thoáng đãng, nằm xuống và ngước nhìn lên bầu trời. Cho mắt bạn nghỉ ngơi khoảng 30 phút để thích nghi với bóng tối, rồi sau đó chỉ cần tận hưởng màn trình diễn kỳ diệu ấy.

Theo HAS, cũng trong thời điểm này, hai hành tinh sáng nhất trên bầu trời là Sao Kim và Sao Mộc đứng cạnh nhau và cùng nhau thống trị bầu trời hướng Đông ngay trước khi Mặt Trời mọc. Một bên là những tia sáng chớp nhoáng nhưng đầy ấn tượng, một bên là thứ ánh sáng bền bỉ soi rọi cả một vùng trời, chắc hẳn sẽ đem đến cho bạn một trải nghiệm không thể nào quên.