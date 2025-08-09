Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

Việt Nam sắp đón mưa sao băng Perseids đẹp nhất trong năm nay

Hiện tượng mưa sao băng Perseids sẽ đạt đỉnh vào những ngày tới, hứa hẹn tạo nên khung cảnh bầu trời đêm rực rỡ và huyền ảo khó quên.

Theo Tô Hội/suckhoedoisong

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), người Việt Nam sắp được chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng với 120 sao băng mỗi giờ. Cụ thể, Perseids là một trong những trận mưa sao băng ấn tượng nhất của năm, diễn ra từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8 với cực đại rơi vào khoảng ngày 12 - 13/8 khi Trái Đất đi qua vùng dày đặc nhất của dòng mảnh vỡ mà sao chổi Swift–Tuttle để lại.

HAS cho biết, trong điều kiện lý tưởng - tránh xa ánh đèn thành phố và dưới bầu trời không có Trăng - Perseids có thể tạo ra tới 120 sao băng mỗi giờ. Những vệt sao băng này nhanh, sáng và thường để lại những vệt sáng dài phía sau. Một số còn phát nổ và cháy sáng rực rỡ được gọi là quả cầu lửa (fireball).

Sắp quan sát được bữa tiệc ánh sáng trên bầu trời đêm.
Sắp quan sát được bữa tiệc ánh sáng trên bầu trời đêm.

Tuy nhiên, năm nay có một chút trở ngại nhỏ. Mặt Trăng đạt pha Trăng tròn vào ngày 9/8, đồng nghĩa với việc bầu trời vẫn sẽ khá sáng vào đêm 12 và 13/8. Ánh Trăng đó sẽ làm lu mờ những sao băng mờ nhất. Nhưng bạn vẫn có thể thấy hàng chục sao băng sáng, đặc biệt nếu ở vùng nông thôn hoặc nơi ít ô nhiễm ánh sáng.

Thời điểm tốt nhất để quan sát là khi nào? Từ 2 giờ đến 4 giờ sáng (giờ địa phương), khi tâm điểm của trận mưa sao băng nằm trong chòm sao Perseus đã ở vị trí cao trên bầu trời.

HAS cho biết, người yêu thiên văn hãy chuẩn bị để ngắm nhìn lên tới 120 sao băng mỗi giờ. Không cần kính thiên văn hay ống nhòm, chỉ cần đôi mắt của bạn là đủ. Tìm một nơi tối trời, thoáng đãng, nằm xuống và ngước nhìn lên bầu trời. Cho mắt bạn nghỉ ngơi khoảng 30 phút để thích nghi với bóng tối, rồi sau đó chỉ cần tận hưởng màn trình diễn kỳ diệu ấy.

Theo HAS, cũng trong thời điểm này, hai hành tinh sáng nhất trên bầu trời là Sao Kim và Sao Mộc đứng cạnh nhau và cùng nhau thống trị bầu trời hướng Đông ngay trước khi Mặt Trời mọc. Một bên là những tia sáng chớp nhoáng nhưng đầy ấn tượng, một bên là thứ ánh sáng bền bỉ soi rọi cả một vùng trời, chắc hẳn sẽ đem đến cho bạn một trải nghiệm không thể nào quên.

#mưa sao băng #sao băng #thiên văn #Việt Nam

Bài liên quan

Giải mã

Tuyệt đẹp mưa sao băng Perseids bùng nổ từ 17/7 - 23/8

Mưa sao băng Perseids sẽ diễn ra từ 17/7 - 23/8 và sẽ đạt đỉnh vào ngày 12 - 13/8. Người yêu thiên văn có thể quan sát thấy 100 "sao băng" mỗi giờ.

mua-1.jpg
Là một trong những trận mưa sao băng nổi tiếng và được quan sát thường xuyên nhất ở Bắc bán cầu, mưa sao băng Perseids năm nay sẽ diễn ra từ ngày 17/7 - 23/8 và sẽ đạt cực đại vào ngày 12 - 13/8. Ảnh: Tito Garcia / 500px via Getty Images.
mua-2.jpg
Người yêu thiên văn có thể quan sát tới "sao băng" mỗi giờ. Tuy nhiên, trăng tròn sắp tới vào 9/8 có thể khiến chúng ta chỉ quan sát được những "sao băng" sáng nhất. Ảnh: Costfoto/NurPhoto via Getty Images.
Xem chi tiết

Photo

Trăng hồng, mưa sao băng... hiện tượng thiên văn bùng nổ bầu trời tháng 4/2025

Trong tháng 4, những người yêu thiên văn có cơ hội chiêm ngưỡng một số hiện tượng thú vị sẽ xuất hiện trên bầu trời bao gồm: Trăng Hồng, mưa sao băng...

Trang hong, mua sao bang... hien tuong thien van bung no bau troi thang 4/2025
 Vào ngày 13/4, hiện tượng thiên văn thú vị Trăng Hồng sẽ bùng nổ trên bầu trời. Trong tháng này, trăng tròn được chiếu sáng mạnh nhất. Mặt trăng luôn xuất hiện tròn đầy vào những ngày trước và sau thời điểm chiếu sáng đỉnh điểm. Ảnh: Batard Patrick/ABACA/Shutterstock. 
Xem chi tiết

Photo

Đêm nay mưa sao băng Lyrids đạt đỉnh, người Việt quan sát sao?

Theo trang theo dõi thiên văn Time and Date, Việt Nam sẽ đón đêm cực đại mưa sao băng Lyrids vào đêm 22, rạng sáng ngày 23/4 theo giờ địa phương. Đây sẽ là màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục.

Dem nay mua sao bang Lyrids dat dinh, nguoi Viet quan sat sao?
Vào đêm 22, rạng sáng ngày 23/4 theo giờ địa phương, người yêu thiên văn tại Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng đỉnh mưa sao băng Lyrids. Ảnh: EPA. 
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới