Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài côn trùng dị dạng sống dưới nước, săn mồi cực thông minh

Giải mã

Loài côn trùng dị dạng sống dưới nước, săn mồi cực thông minh

Ẩn mình trong các thủy vực tĩnh lặng khắp châu Âu và châu Á, bọ que nước (Ranatra linearis) là loài côn trùng săn mồi có hình dạng kỳ dị và lối sống độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Hình dáng như một que gỗ dưới nước. Bọ que nước có thân dài, mảnh, màu nâu xám giống cành khô, giúp chúng ngụy trang hoàn hảo giữa thực vật thủy sinh và lớp bùn đáy. Ảnh: wikimedia.org.
Hình dáng như một que gỗ dưới nước. Bọ que nước có thân dài, mảnh, màu nâu xám giống cành khô, giúp chúng ngụy trang hoàn hảo giữa thực vật thủy sinh và lớp bùn đáy. Ảnh: wikimedia.org.
Là loài bọ nước nhưng không bơi giỏi. Khác với nhiều côn trùng thủy sinh, Ranatra linearis di chuyển chậm chạp, thường bò hoặc bám vào cây nước thay vì bơi nhanh, dựa nhiều vào ngụy trang hơn là tốc độ. Ảnh: inaturalist.
Là loài bọ nước nhưng không bơi giỏi. Khác với nhiều côn trùng thủy sinh, Ranatra linearis di chuyển chậm chạp, thường bò hoặc bám vào cây nước thay vì bơi nhanh, dựa nhiều vào ngụy trang hơn là tốc độ. Ảnh: inaturalist.
Vũ khí săn mồi là cặp chân trước dạng kẹp. Hai chân trước phát triển như càng bọ ngựa, cho phép bọ que nước chộp con mồi trong tích tắc khi đến đủ gần. Ảnh: insektarium.net.
Vũ khí săn mồi là cặp chân trước dạng kẹp. Hai chân trước phát triển như càng bọ ngựa, cho phép bọ que nước chộp con mồi trong tích tắc khi đến đủ gần. Ảnh: insektarium.net.
Thức ăn gồm nhiều sinh vật thủy sinh nhỏ. Chúng ăn côn trùng nước, ấu trùng muỗi, nòng nọc và cá con, đóng vai trò điều hòa quần thể sinh vật trong ao hồ tự nhiên. Ảnh: biolib.cz.
Thức ăn gồm nhiều sinh vật thủy sinh nhỏ. Chúng ăn côn trùng nước, ấu trùng muỗi, nòng nọc và cá con, đóng vai trò điều hòa quần thể sinh vật trong ao hồ tự nhiên. Ảnh: biolib.cz.
Là sát thủ phục kích kiên nhẫn. Bọ que nước có thể đứng bất động rất lâu, chỉ chờ rung động nhỏ trong nước để ra đòn, thể hiện chiến lược săn mồi tiết kiệm năng lượng. Ảnh: wikimedia.org.
Là sát thủ phục kích kiên nhẫn. Bọ que nước có thể đứng bất động rất lâu, chỉ chờ rung động nhỏ trong nước để ra đòn, thể hiện chiến lược săn mồi tiết kiệm năng lượng. Ảnh: wikimedia.org.
Có ống thở dài hoạt động như ống thở của thợ lặn. Phần đuôi kéo dài của Ranatra linearis thực chất là ống thở, giúp chúng lấy oxy từ không khí trong khi toàn thân vẫn chìm dưới nước. Ảnh: ukrbin.com.
Có ống thở dài hoạt động như ống thở của thợ lặn. Phần đuôi kéo dài của Ranatra linearis thực chất là ống thở, giúp chúng lấy oxy từ không khí trong khi toàn thân vẫn chìm dưới nước. Ảnh: ukrbin.com.
Có khả năng bay để tìm môi trường mới. Dù sống chủ yếu dưới nước, bọ que nước vẫn có cánh và có thể bay vào ban đêm để di cư khi môi trường cũ không còn phù hợp. Ảnh: insektarium.net.
Có khả năng bay để tìm môi trường mới. Dù sống chủ yếu dưới nước, bọ que nước vẫn có cánh và có thể bay vào ban đêm để di cư khi môi trường cũ không còn phù hợp. Ảnh: insektarium.net.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Côn trùng dị dạng sống dưới nước #Loài bọ que nước săn mồi #Chiến lược ngụy trang thủy sinh #Phương thức săn mồi phục kích #Chức năng và cấu tạo ống thở #Khả năng bay di cư ban đêm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT