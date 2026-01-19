Việt Nam luôn hoạch định và theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn nhất quán

Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng về phát triển con người được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Ảnh: TTXVN

Đặt con người ở trung tâm

Theo đánh giá của bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam tại buổi thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Việt Nam đã trở thành một nước tự cường và với GDP cao, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và giữ vị trí cao trong các chỉ số về con người. Câu chuyện của Việt Nam đã truyền cảm hứng không chỉ ở con số, mà quan trọng hơn cả là cách theo đuổi tăng trưởng gắn với an sinh xã hội, những chính sách được triển khai thực tiễn, củng cố thể chế và đặt con người vào trung tâm của phát triển.

Đồng quan điểm, Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo nhận định, quá trình chuẩn bị cho Đại hội XIV cho thấy rõ nỗ lực của Việt Nam trong việc tạo ra một không gian tham vấn rộng mở, khi các dự thảo văn kiện được công bố để lấy ý kiến toàn xã hội, không chỉ trong nội bộ Đảng mà còn với người dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. "Đó là cách Việt Nam khẳng định phát triển không phải là câu chuyện của riêng một nhóm, mà là sự đồng hành của toàn xã hội", Đại sứ Vuyiswa Tulelo nhấn mạnh.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis. Ảnh: UN Vietnam.

Đáng chú ý, theo Đại sứ Vuyiswa Tulelo, mối liên hệ giữa các kỳ Đại hội Đảng được thể hiện rất rõ. Đại hội XIII đã xác lập những quyết sách mang tính chiến lược, đặc biệt là việc coi trọng phát triển con người như một động lực cốt lõi. Trên nền tảng đó, Đại hội XIV chuyển trọng tâm sang giai đoạn triển khai, với những chính sách cụ thể như miễn, giảm học phí hay thúc đẩy cải cách thể chế trong nhiều lĩnh vực.

"Đại hội XIII đã nhấn mạnh yêu cầu vượt ra khỏi khuôn khổ của thời kỳ Đổi mới, vốn đã kéo dài 40 năm. Tiếp nối tinh thần này, Đại hội XIV đang thúc đẩy các nghị quyết liên quan đến việc phát triển khu vực kinh tế tư nhân, cắt giảm thủ tục hành chính đối với thị thực và giấy phép lao động, đồng thời cải thiện công tác cung cấp và phổ biến thông tin. Nhìn tổng thể, mối quan hệ giữa các kỳ Đại hội là rất rõ ràng. Các kỳ Đại hội không phải là những sự kiện tách biệt, mà là một quá trình liên tục, kế thừa và phát triển. Đối với tôi, đây là một trải nghiệm hết sức đáng chú ý và là cơ hội quý giá để quan sát cách Việt Nam hoạch định và thúc đẩy sự phát triển dài hạn của mình một cách nhất quán, chặt chẽ và có hệ thống", Đại sứ Vuyiswa Tulelo khẳng định.

Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo. Ảnh: ĐSQ.

Đồng thời, Đại sứ Nam Phi còn cho rằng Việt Nam đang gửi đi một thông điệp có ý nghĩa toàn cầu: phát triển không đồng nghĩa với đánh mất bản sắc. Khi hội nhập sâu vào thế giới, "gói giá trị" mà Việt Nam mang theo không chỉ là năng lực kỹ thuật hay kỹ năng kinh tế, mà còn là truyền thống, di sản và văn hóa. Theo bà Vuyiswa Tulelo, Việt Nam đang nhắc nhở cộng đồng quốc tế rằng, tiến bộ không có nghĩa là đồng hóa và chính sự đa dạng mới làm nên sức mạnh kết nối của thế giới hôm nay.

Nền tảng là tinh thần đoàn kết, thống nhất

Còn Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh thì cho rằng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Việt Nam sau 80 năm thành lập nước và bốn thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi mới, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng và tham gia chủ động vào các tiến trình khu vực và toàn cầu. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam mà còn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với bạn bè quốc tế, trong đó có các nước láng giềng, các đối tác truyền thống và đối tác chiến lược.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh: Ảnh: Bình Nguyễn.

"Chúng tôi đánh giá cao những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là trong việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, cũng như không ngừng nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Những thành tựu đó tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, kiên định và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn thể dân tộc Việt Nam", Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh.

Đại sứ Lào đặc biệt bày tỏ tin tưởng rằng với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội XIV sẽ đề ra những định hướng chiến lược đúng đắn, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững hơn, hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và tầm nhìn đến năm 2045.

Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi. Ảnh: Thu Phương.

"Tôi tin tưởng và hy vọng rằng một trong những nền tảng của định hướng chiến lược do Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra, đó là tình hữu nghị sâu sắc, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Lào và Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, và vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực và trên thế giới", Đại sứ Khamphao Ernthavanh nói.

Cùng chia sẻ kỳ vọng về chặng đường mới, Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi bày tỏ mong muốn quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, mở rộng các cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, kinh tế và giao lưu cấp cao. Theo ông Mohammad Mirali Mohammadi, quá trình phát triển của Việt Nam là một kinh nghiệm đáng để học hỏi, nhất là trong việc kết hợp giữa ổn định chính trị, cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama. Ảnh: USSH.

Từ góc nhìn rộng hơn của cộng đồng ngoại giao, Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam Saadi Salama bày tỏ tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra những quyết sách lớn, đặt lợi ích của nhân dân Việt Nam làm trung tâm - từ tự chủ, độc lập, tự cường đến phục vụ cho mục tiêu phát triển của đất nước. Theo Đại sứ Saadi Salama, những định hướng đó không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam, mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác, củng cố hòa bình lâu dài, không chỉ trong khu vực mà cả trên phạm vi toàn cầu.

Rõ ràng, những đánh giá từ các đối tác quốc tế cho thấy điều làm nên sức bền của chiến lược phát triển Việt Nam không chỉ nằm ở tầm nhìn dài hạn hay các quyết sách cụ thể, mà còn ở nền tảng chính trị - xã hội ổn định và sự đồng thuận rộng rãi trong toàn xã hội. Chính tinh thần đoàn kết, thống nhất ấy được cộng đồng quốc tế nhìn nhận như điều kiện then chốt để Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV.