Sống Khỏe

Viện Thẩm mỹ Quốc tế Korea bị phạt 183 triệu đồng

Công ty TNHH Phòng khám Chuyên khoa Viện Thẩm mỹ Quốc tế Korea bị Sở Y tế TP HCM phạt 183 triệu đồng do mắc loạt sai phạm.

Bình Nguyên

Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP HCM vừa công khai Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Phòng khám Chuyên khoa Viện Thẩm mỹ Quốc tế Korea, có địa chỉ tại 672A40 Phan Văn Trị, quận Gò Vấp (cũ).

Lý do xử phạt do công ty này mắc hàng loạt vi phạm như: Lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; Niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh; Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

1-4476.jpg
Quyết định xử phạt của Sở Y tế TP HCM/ Ảnh chụp màn hình

Với 5 hành vi vi phạm trên, Công ty TNHH Phòng khám Chuyên khoa Viện Thẩm mỹ Quốc tế Korea đã bị Sở Y tế TP HCM xử phạt hành chính số tiền 183 triệu đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh 3 tháng và tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng đối với người phụ trách chuyên môn của cơ sở. Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

