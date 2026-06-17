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[VIDEO] Phố Wall chia rẽ về tương lai vàng sau đợt bán tháo lịch sử

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[VIDEO] Phố Wall chia rẽ về tương lai vàng sau đợt bán tháo lịch sử

Barclays duy trì dự báo vàng 4.791 USD/ounce dù thị trường giảm 15%, trong khi chuyên gia khuyên nhà đầu tư cẩn trọng.

Minh Quân - Hà Anh
#Dự báo giá vàng năm 2023 #Ảnh hưởng của đợt bán tháo vàng #Phân tích thị trường vàng #Chiến lược đầu tư vàng #Ảnh hưởng của Barclays và MarketGauge

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