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[VIDEO] Bạc giảm 44% từ đỉnh, nhà đầu tư lỗ gần 55 triệu/kg

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[VIDEO] Bạc giảm 44% từ đỉnh, nhà đầu tư lỗ gần 55 triệu/kg

Giá bạc giảm 10% trong tuần xuống 68 triệu đồng/kg, khiến nhà đầu tư lỗ gần 55 triệu mỗi kg do ảnh hưởng từ kinh tế Mỹ tích cực và khả năng tăng lãi suất của Fed.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá bạc giảm mạnh #Lỗ nhà đầu tư #Ảnh hưởng từ kinh tế Mỹ #Chính sách lãi suất Fed #Tác động thị trường kim loại quý

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