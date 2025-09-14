Vì sao người thận yếu được khuyên hạn chế ăn bơ?

Quả bơ giàu dinh dưỡng nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ cho người bệnh thận do chứa nhiều kali và chất béo, dễ gây biến chứng tim mạch nếu ăn quá nhiều.

Quả bơ vốn được biết đến là loại trái cây “vàng” nhờ chứa nhiều chất béo tốt, vitamin và khoáng chất. Thế nhưng, đối với những người có chức năng thận suy giảm, việc ăn bơ không hề an toàn như nhiều người vẫn nghĩ.

Hàm lượng kali cao – mối nguy khó lường

Trong 100g bơ có tới gần 500mg kali, và một quả bơ lớn có thể chứa lượng kali vượt ngưỡng 900mg. Với người khỏe mạnh, kali là khoáng chất cần thiết giúp duy trì hoạt động bình thường của cơ bắp và hệ thần kinh. Nhưng khi thận suy yếu, khả năng đào thải kali bị hạn chế, dẫn tới tình trạng tăng kali máu.

Theo các nghiên cứu y khoa, bệnh nhân thận mãn tính giai đoạn 3–4 nếu hấp thụ vượt 2.000mg kali/ngày sẽ đối diện nguy cơ rối loạn nhịp tim, thậm chí biến chứng tim mạch nghiêm trọng. Do đó, việc ăn một quả bơ nguyên trái có thể nhanh chóng “ngốn” một nửa hạn mức kali an toàn mà bác sĩ khuyến cáo.

Ngoài kali, bơ còn giàu chất béo không bão hòa đơn – vốn được xem là “thân thiện” với tim mạch. Tuy nhiên, với người bệnh thận, hệ thống chuyển hóa lipid thường bị ảnh hưởng, khiến chất béo dù tốt cũng trở thành gánh nặng. Nếu tiêu thụ nhiều, nguy cơ tăng mỡ máu và bệnh lý tim mạch kèm theo càng cao.

Một thực tế khác là các món chế biến từ bơ như sinh tố bơ thường được thêm sữa đặc, kem hoặc đường. Những thành phần này dễ khiến người bệnh nạp quá nhiều năng lượng, làm tăng áp lực lên thận.

Khuyến nghị cho người bệnh thận

Bơ không phải là loại trái cây cần loại bỏ hoàn toàn, nhưng việc sử dụng phải được kiểm soát chặt chẽ. Người bệnh thận nên:

Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung bơ hoặc các loại trái cây giàu kali khác vào khẩu phần.

Hạn chế ăn nguyên trái bơ, thay vào đó có thể dùng một phần nhỏ kết hợp với các loại trái cây ít kali hơn.

Tránh các món chế biến nhiều đường, sữa đặc để giảm gánh nặng chuyển hóa.

Quả bơ là thực phẩm tốt cho người khỏe mạnh, nhưng lại có thể trở thành “con dao hai lưỡi” với bệnh nhân thận yếu. Kiểm soát khẩu phần, cân nhắc hàm lượng kali và chất béo nạp vào cơ thể chính là chìa khóa giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch cũng như chức năng thận lâu dài.