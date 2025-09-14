Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Vì sao người thận yếu được khuyên hạn chế ăn bơ?

Quả bơ giàu dinh dưỡng nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ cho người bệnh thận do chứa nhiều kali và chất béo, dễ gây biến chứng tim mạch nếu ăn quá nhiều.

Vân Giang (Tổng hợp)

Quả bơ vốn được biết đến là loại trái cây “vàng” nhờ chứa nhiều chất béo tốt, vitamin và khoáng chất. Thế nhưng, đối với những người có chức năng thận suy giảm, việc ăn bơ không hề an toàn như nhiều người vẫn nghĩ.

bo.jpg
Ảnh minh họa

Hàm lượng kali cao – mối nguy khó lường

Trong 100g bơ có tới gần 500mg kali, và một quả bơ lớn có thể chứa lượng kali vượt ngưỡng 900mg. Với người khỏe mạnh, kali là khoáng chất cần thiết giúp duy trì hoạt động bình thường của cơ bắp và hệ thần kinh. Nhưng khi thận suy yếu, khả năng đào thải kali bị hạn chế, dẫn tới tình trạng tăng kali máu.

Theo các nghiên cứu y khoa, bệnh nhân thận mãn tính giai đoạn 3–4 nếu hấp thụ vượt 2.000mg kali/ngày sẽ đối diện nguy cơ rối loạn nhịp tim, thậm chí biến chứng tim mạch nghiêm trọng. Do đó, việc ăn một quả bơ nguyên trái có thể nhanh chóng “ngốn” một nửa hạn mức kali an toàn mà bác sĩ khuyến cáo.

Ngoài kali, bơ còn giàu chất béo không bão hòa đơn – vốn được xem là “thân thiện” với tim mạch. Tuy nhiên, với người bệnh thận, hệ thống chuyển hóa lipid thường bị ảnh hưởng, khiến chất béo dù tốt cũng trở thành gánh nặng. Nếu tiêu thụ nhiều, nguy cơ tăng mỡ máu và bệnh lý tim mạch kèm theo càng cao.

Một thực tế khác là các món chế biến từ bơ như sinh tố bơ thường được thêm sữa đặc, kem hoặc đường. Những thành phần này dễ khiến người bệnh nạp quá nhiều năng lượng, làm tăng áp lực lên thận.

aef7fbf9a351280f7140.jpg
Ảnh minh họa

Khuyến nghị cho người bệnh thận

Bơ không phải là loại trái cây cần loại bỏ hoàn toàn, nhưng việc sử dụng phải được kiểm soát chặt chẽ. Người bệnh thận nên:

Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung bơ hoặc các loại trái cây giàu kali khác vào khẩu phần.

Hạn chế ăn nguyên trái bơ, thay vào đó có thể dùng một phần nhỏ kết hợp với các loại trái cây ít kali hơn.

Tránh các món chế biến nhiều đường, sữa đặc để giảm gánh nặng chuyển hóa.

Quả bơ là thực phẩm tốt cho người khỏe mạnh, nhưng lại có thể trở thành “con dao hai lưỡi” với bệnh nhân thận yếu. Kiểm soát khẩu phần, cân nhắc hàm lượng kali và chất béo nạp vào cơ thể chính là chìa khóa giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch cũng như chức năng thận lâu dài.

#ăn bơ cho người thận yếu #kali trong quả bơ #ảnh hưởng của bơ đến thận #ăn bơ hạn chế cho bệnh thận #chức năng thận và chế độ ăn #nguy cơ tăng kali máu từ bơ

Bài liên quan

Sống Khỏe

Người bệnh thận có nên uống nước dừa?

Nước dừa giàu kali và điện giải, tốt cho người khỏe mạnh nhưng có thể gây nguy hiểm với người bệnh thận nếu dùng sai cách hoặc không theo chỉ định y tế.

Không chỉ là loại nước giải khát phổ biến, nước dừa còn chứa nhiều khoáng chất quan trọng như kali, magie, natri, canxi và citrate. Loại nước này có tác dụng bổ sung điện giải, giúp cơ thể phục hồi sau mất nước, đồng thời có tính kiềm nhẹ nên hỗ trợ cân bằng pH.

043fd00132b1bbefe2a0.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bệnh nhân sỏi thận nên ăn gì?

Việc cải thiện chế độ ăn uống cho người bị sỏi thận rất quan trọng, giúp hạn chế quá trình bệnh phát triển, đồng thời cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể.

Theo các nghiên cứu chỉ ra rằng đa phần bệnh nhân mắc sỏi thận thường có chế độ dinh dưỡng bất cân bằng, uống ít nước, ăn nhiều thức ăn có lượng lớn axit nước tiểu, axit oxalic,… Do đó việc cải thiện chế độ ăn uống hợp lý cho người bị sỏi thận là rất quan trọng.

Dưới đây là những thực phẩm sẽ hỗ trợ hạn chế quá trình phát triển của sỏi thận, đồng thời cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, hỗ trợ hòa tan, ngăn ngừa sỏi thận hiệu quả.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cảnh báo thừa đạm trong bữa ăn của người Việt hiện đại

Người Việt ngày càng ăn nhiều đạm, đặc biệt từ thịt và sữa. Tuy nhiên, thừa đạm có thể gây hại gan, thận và tăng nguy cơ bệnh mạn tính.

Trong xã hội hiện đại, nhận thức của người dân về dinh dưỡng ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh nỗi lo thiếu chất, một thực trạng đang âm thầm diễn ra trong nhiều gia đình Việt là tình trạng thừa đạm (protein), đặc biệt là đạm từ nguồn động vật. Xu hướng này dần trở thành mối nguy đối với sức khỏe cộng đồng mà nhiều người chưa nhận ra.

a9.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn Internet
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

8 lợi ích sức khỏe khi ăn cá mỗi ngày

8 lợi ích sức khỏe khi ăn cá mỗi ngày

Cá là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng. Ăn cá mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như cải thiện tim mạch, chức năng não bộ, bảo vệ thị lực, hỗ trợ sức khỏe tinh thần…

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách phòng chống cận thị học đường

Cách phòng chống cận thị học đường

Cận thị là loại tật khúc xạ mắc phải phổ biến nhất ở lứa tuổi học sinh. Cận thị khiến mắt nhìn xa không rõ do ánh sáng đi đến mắt hội tụ ở trước võng mạc.

8 lợi ích sức khỏe khi ăn cá mỗi ngày

8 lợi ích sức khỏe khi ăn cá mỗi ngày

Cá là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng. Ăn cá mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như cải thiện tim mạch, chức năng não bộ, bảo vệ thị lực, hỗ trợ sức khỏe tinh thần…