Vì sao lô kem nghệ Kingphar, THERAPY 3M bị thu hồi?

Lô Kem nghệ Kingphar không đạt giới hạn vi sinh vật theo quy định và lô mỹ phẩm THERAPY 3M không đáp ứng quy định bị thu hồi, tiêu hủy toàn quốc.

Thu hồi lô sản phẩm kem nghệ Kingphar không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Cục Quản lý Dược vừa ban hành thông báo số 1331/QLD-MP ngày 14/4/2026 về đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem nghệ Kingphar - Hộp 1 tuýp 20 g. Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố 10/24/CBMP-HY, Số lô 020524, NSX 140524, HSD 130527.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần Kingphar Việt Nam (thôn Bình Phú, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên), Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vinh Thịnh Vượng (thôn Bình Phú, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên) sản xuất. Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra lô hàng này tại nhà thuốc Phước Thọ 1 trên địa bàn phường Hội Phú. Kết quả phân tích cho thấy mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Kem nghệ Kingphar – Hộp 1 tuýp 20g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Công văn của Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy sản phẩm kem nghệ Kingphar - Hộp 1 tuýp 20g/Ảnh chụp màn hình

Công ty cổ phần Kingphar Việt Nam, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vinh Thịnh Vượng phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Kem nghệ Kingphar – Hộp 1 tuýp 20g nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định; Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm Kem nghệ Kingphar – Hộp 1 tuýp 20g nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 14/5/2026.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Hưng Yên giám sát Công ty cổ phần Kingphar Việt Nam, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vinh Thịnh Vượng thực hiện thu hồi lô sản phẩm Kem nghệ Kingphar – Hộp 1 tuýp 20g không đáp ứng quy định; Kiểm tra Công ty cổ phần Kingphar Việt Nam, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vinh Thịnh Vượng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 29/5/2026.

Kem nghệ Kingphar bị thu hồi trên toàn quốc vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định. Ảnh NTBV/Nguồn znews.vn

Thu hồi lô sản phẩm THERAPY 3M không đáp ứng quy định

Đợt này, Cục Quản lý Dược cũng ban hành Công văn số 1330/QLD-MP ngày 14/4/2026 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm (Công ty CP dược mỹ phẩm 3M PHARMA, Công ty TNHH liên doanh dược mỹ phẩm IVYPHARMA.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm THERAPY 3M, số tiếp nhận Phiếu công bố 16717/23/CBMP-HN. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 3M PHARMA (TT6-23, khu đấu giá quyền sử dụng đất Tứ Hiệp - Thanh Trì, xã Thanh Trì, TP. Hà Nội); Công ty TNHH liên doanh dược mỹ phẩm IVYPHARMA (số 2, đường Hồ Xuân Hương, thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, TP. Hà Nội) sản xuất.

Công văn của Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm THERAPY 3M/Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố; nhãn sản phẩm lưu hành ghi các nội dung công dụng, mục đích sử dụng không phù hợp phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế TP. Hà Nội lấy mẫu tại Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 3M PHARMA (Địa chỉ: Lô 21, dịch vụ 17 Tây Nam Linh Đàm, đường Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, TP. Hà Nội) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử chứa Phenoxyethanol không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Trước đó, Công ty TNHH liên doanh dược mỹ phẩm IVYPHARMA đã có công văn gửi kèm các tài liệu liên quan và mẫu sản phẩm THERAPY 3M - Hộp 1 lọ 30ml cho biết: Công ty sử dụng nhầm cồn chứa Phenoxyethanol để vệ sinh chai trước đóng gói sản phẩm mỹ phẩm. Mặt khác, theo hồ sơ sản xuất của công ty cung cấp, xác định công thức gốc, công thức lô sản xuất và công thức ghi trên nhãn sản phẩm đều khác nhau về tỷ lệ thành phần

Nhãn sản phẩm lưu hành ghi các nội dung công dụng, mục đích sử dụng không phù hợp phân loại là sản phẩm mỹ phẩm: “Giúp làm ấm”, “Keep warm”, “Phòng cảm lạnh”, “Prevent cold”, Công dụng: “Dùng massage da hoặc pha với nước tắm làm ấm da; Dùng bôi lên da: giúp làm dịu các vết sưng, tấy do muỗi đốt, côn trùng cắn”; Đối tượng: “Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: dùng hàng ngày hoặc khi có dấu hiệu nhiễm lạnh như hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, 2 ho”; “Dùng kết hợp với siro Bổ phế Decicof khi bị ho để tăng cường hiệu quả”.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng ngừng ngay việc lưu hành sản phẩm; thu hồi toàn bộ các lô vi phạm. Đồng thời, Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 3M PHARMA và Công ty TNHH liên doanh dược mỹ phẩm IVYPHARMA phải gửi thông báo thu hồi tới các nơi phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiến hành tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định; báo cáo kết quả về Cục trước ngày 14/5/2026.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP. Hà Nội kiểm tra Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 3M PHARMA, Công ty TNHH liên doanh dược mỹ phẩm IVYPHARMA trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 29/5/2026.