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Số hóa - Xe

Vì sao không nên đặt điện thoại trực tiếp vào khay soi chiếu?

Hành khách nên cất điện thoại trong ngăn túi kín khi qua cửa an ninh sân bay để hạn chế nguy cơ thất lạc, mất cắp và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thiên Trang (th)

Khu vực kiểm tra an ninh sân bay thường đông đúc, khiến hành khách dễ mất tập trung khi tháo giày, sắp xếp hành lý và chờ đến lượt soi chiếu. Trong lúc vội vàng, nhiều người đặt điện thoại cùng các vật dụng cá nhân vào khay riêng mà không nhận ra nguy cơ thất lạc tài sản. Theo một số lời khuyên được chia sẻ trên mạng xã hội, cất điện thoại trong ngăn có khóa kéo của túi xách có thể giúp hạn chế rủi ro này.

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Hành khách nên cất điện thoại trong ngăn túi có khóa kéo khi qua khu vực kiểm tra an ninh sân bay, trừ khi nhân viên yêu cầu lấy thiết bị ra.

Một video trên TikTok của tài khoản @by_the_books thu hút sự chú ý khi người đăng cho biết cô tránh đặt điện thoại trực tiếp vào khay soi chiếu sau khi được nhân viên an ninh cảnh báo về nguy cơ mất cắp. Quan điểm tương tự cũng xuất hiện trong video của kênh YouTube Portable Professional. Theo người chia sẻ, khi hành khách bận xử lý nhiều công việc cùng lúc tại điểm kiểm tra, đồ vật để riêng trong khay có thể khó được trông coi cẩn thận. Tuy nhiên, các chia sẻ này chưa phải số liệu thống kê xác nhận mức độ phổ biến của tình trạng trộm điện thoại tại sân bay.

Để giảm nguy cơ thất lạc, hành khách được khuyên sắp xếp đồ đạc theo thứ tự hợp lý, ưu tiên đưa những vật dụng ít giá trị qua máy soi trước và giữ điện thoại cùng các món đồ nhỏ có giá trị trong túi kín. Việc gắn nhãn nhận diện cá nhân lên thiết bị điện tử cũng có thể hỗ trợ xác định chủ sở hữu nếu xảy ra nhầm lẫn. Đáng chú ý, hành khách không nhất thiết phải đặt điện thoại vào khay riêng trong mọi trường hợp. Dù quy trình có thể khác nhau giữa các điểm kiểm tra, người dùng nên làm theo hướng dẫn cụ thể của nhân viên an ninh.

Nguy cơ mất đồ tại khu vực soi chiếu không chỉ giới hạn ở điện thoại. Theo Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA), mỗi tháng có khoảng 90.000-100.000 đồ vật bị bỏ quên tại các điểm kiểm tra an ninh. Con số này bao gồm nhiều loại tài sản và không đồng nghĩa với số vụ trộm cắp. TSA cho biết hành khách có 30 ngày để nhận lại đồ thất lạc trước khi những món đồ chưa được nhận có thể bị xử lý theo quy định, chẳng hạn tiêu hủy hoặc bán đấu giá.

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Không chỉ nguy cơ thất lạc, việc sử dụng cổng USB và Wi-Fi công cộng thiếu an toàn tại sân bay cũng có thể khiến dữ liệu cá nhân gặp rủi ro.

Sau khi qua cửa an ninh, hành khách cũng cần chú ý bảo vệ dữ liệu trên điện thoại. TSA khuyến cáo người dùng tránh cắm thiết bị vào cổng USB công cộng không đáng tin cậy do nguy cơ bị tấn công thông qua hình thức được gọi là “juice jacking”, trong đó cổng kết nối có thể bị lợi dụng để đánh cắp dữ liệu hoặc phát tán phần mềm độc hại. Sử dụng bộ sạc riêng hoặc pin dự phòng, đồng thời hạn chế kết nối Wi-Fi công cộng khi đăng nhập tài khoản hay thực hiện giao dịch nhạy cảm, là những biện pháp giúp giảm rủi ro. Với một chút chuẩn bị, hành khách có thể hạn chế nguy cơ mất điện thoại và bảo vệ thông tin cá nhân trong suốt chuyến đi.

Mời quý độc giả xem thêm video: Chuyên gia cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trên iPhone, hàng triệu thiết bị có nguy cơ bị tấn công.
#an ninh sân bay #điện thoại #thất lạc tài sản #bảo vệ dữ liệu #TSA #juice jacking

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