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Kho tri thức

Vì sao cá voi sát thủ không ăn thịt người dù có thể xé xác cá mập trắng?

Là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất đại dương, vì sao cá voi sát thủ lại không coi con người là con mồi?

Thanh Bình (tổng hợp)

Cá voi sát thủ (Orcinus orca), đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn biển. Chúng đủ sức hạ gục hải cẩu, sư tử biển, cá heo và thậm chí cá mập trắng và những loài cá voi lớn. Thế nhưng, bất chấp sức mạnh đáng kinh ngạc ấy, chưa từng có trường hợp nào được xác nhận về một con cá voi sát thủ hoang dã giết người.

Ảnh: geo

Điều thú vị là câu trả lời không đơn giản nằm ở chuyện cá voi sát thủ “hiền”. Chúng thực sự là những kẻ săn mồi cực kỳ hiệu quả. Vấn đề nằm ở chỗ mỗi quần thể cá voi sát thủ thường có “văn hóa ẩm thực” riêng. Một số nhóm chủ yếu ăn cá, đặc biệt là cá hồi; những nhóm khác chuyên săn động vật có vú như hải cẩu, sư tử biển và cá heo. Kỹ thuật săn mồi và sở thích thức ăn được học từ thế hệ trước và truyền lại trong gia đình.

Ảnh: de.whales

Nói cách khác, một con cá voi sát thủ không đơn giản nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào dưới nước rồi quyết định tấn công. Nó được “lập trình” bởi cả sinh học lẫn văn hóa của đàn để nhận biết những con mồi quen thuộc. Con người không nằm trong danh sách đó.

Kích thước cũng có thể đóng một vai trò nhất định. Con người không có lớp mỡ dày như hải cẩu, không có hình dạng giống những con mồi mà cá voi sát thủ thường săn và cũng không cung cấp một nguồn năng lượng đặc biệt hấp dẫn đối với chúng. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa thể khẳng định một nguyên nhân duy nhất giải thích hoàn toàn hành vi này.

Ảnh: livescience

Đáng chú ý hơn, nghiên cứu công bố năm 2026 đã ghi nhận 34 trường hợp cá voi sát thủ hoang dã chủ động mang cá, chim, động vật có vú và nhiều vật thể khác đến cho con người, xảy ra ở cả trên thuyền, dưới nước và trên bờ. Trong phần lớn trường hợp, chúng dường như chờ đợi phản ứng của con người trước khi tiếp tục hành động. Điều này cho thấy sự tò mò và khả năng tương tác xã hội của cá voi sát thủ có thể phức tạp hơn chúng ta tưởng.

Nhưng điều đó không có nghĩa con người nên chủ động tiếp cận chúng. Cá voi sát thủ là động vật khổng lồ, có từ 40 đến 56 chiếc răng hình nón dài khoảng 7,5 cm và sở hữu sức mạnh đủ để gây thương tích nghiêm trọng.

Vì vậy, câu chuyện về cá voi sát thủ và con người không hẳn là “tại sao chúng không ăn chúng ta?”, mà thú vị hơn: vì sao một kẻ săn mồi có khả năng săn gần như mọi thứ trong đại dương lại dường như đã quyết định rằng con người không phải con mồi? Câu trả lời có lẽ nằm ở sự kết hợp kỳ lạ giữa trí thông minh, ký ức văn hóa và những truyền thống săn mồi được truyền qua nhiều thế hệ.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Cá voi sát thủ #Văn hóa săn mồi #Tương tác với con người #Sinh học cá voi #Hành vi động vật

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