Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vì sao bài đăng mới của diễn viên Phương Oanh thu hút sự chú ý?

Giải trí

Vì sao bài đăng mới của diễn viên Phương Oanh thu hút sự chú ý?

Sau 4 tháng gần như ‘biến mất’ khỏi mạng xã hội, diễn viên Phương Oanh bất ngờ đăng tải bài viết mới, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ ở dưới nước, hai tay nâng em bé lên cao. Ánh mắt của người phụ nữ toát lên vẻ dịu dàng, che chở. Ảnh: FB Phương Oanh.
Trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ ở dưới nước, hai tay nâng em bé lên cao. Ánh mắt của người phụ nữ toát lên vẻ dịu dàng, che chở. Ảnh: FB Phương Oanh.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết của Phương Oanh nhận được hàng chục nghìn lượt thích cùng nhiều bình luận động viên từ khán giả. Sự trở lại của nữ diễn viên sau thời gian dài im ắng trên mạng xã hội khiến chia sẻ này đặc biệt được chú ý. Ảnh: FB Phương Oanh.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết của Phương Oanh nhận được hàng chục nghìn lượt thích cùng nhiều bình luận động viên từ khán giả. Sự trở lại của nữ diễn viên sau thời gian dài im ắng trên mạng xã hội khiến chia sẻ này đặc biệt được chú ý. Ảnh: FB Phương Oanh.
Trước đó, bài đăng gần nhất của Phương Oanh trên mạng xã hội là cách đây khoảng 4 tháng. Khi ấy, nữ diễn viên chỉ chia sẻ biểu tượng trái tim màu xanh kèm một đoạn clip TikTok sử dụng ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Ảnh: FB Phương Oanh.
Trước đó, bài đăng gần nhất của Phương Oanh trên mạng xã hội là cách đây khoảng 4 tháng. Khi ấy, nữ diễn viên chỉ chia sẻ biểu tượng trái tim màu xanh kèm một đoạn clip TikTok sử dụng ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Ảnh: FB Phương Oanh.
Bài đăng nói trên từng thu hút hơn 75 nghìn lượt yêu thích, khoảng 9,2 nghìn bình luận và hơn 700 lượt chia sẻ khi để ở chế độ công khai. Ảnh: FB Phương Oanh.
Bài đăng nói trên từng thu hút hơn 75 nghìn lượt yêu thích, khoảng 9,2 nghìn bình luận và hơn 700 lượt chia sẻ khi để ở chế độ công khai. Ảnh: FB Phương Oanh.
Sau tháng 10/2025, Phương Oanh gần như không cập nhật hình ảnh hay chia sẻ đời sống cá nhân như trước. Ảnh: FB Phương Oanh.
Sau tháng 10/2025, Phương Oanh gần như không cập nhật hình ảnh hay chia sẻ đời sống cá nhân như trước. Ảnh: FB Phương Oanh.
Dự án phim gần nhất của nữ diễn viên là Gió ngang khoảng trời xanh. Trong phim, Phương Oanh đảm nhận vai Mỹ Anh – người phụ nữ thành đạt, có cuộc sống tưởng chừng viên mãn nhưng phải đối diện biến cố hôn nhân khi chồng ngoại tình. Ảnh: VTV.
Dự án phim gần nhất của nữ diễn viên là Gió ngang khoảng trời xanh. Trong phim, Phương Oanh đảm nhận vai Mỹ Anh – người phụ nữ thành đạt, có cuộc sống tưởng chừng viên mãn nhưng phải đối diện biến cố hôn nhân khi chồng ngoại tình. Ảnh: VTV.
Diễn xuất của Phương Oanh trong Gió ngang khoảng trời xanh được khán giả đánh giá cao, đặc biệt ở những phân đoạn nội tâm như khi nhân vật phát hiện chồng phản bội và đối diện với người thứ ba. Ảnh: VTV.
Diễn xuất của Phương Oanh trong Gió ngang khoảng trời xanh được khán giả đánh giá cao, đặc biệt ở những phân đoạn nội tâm như khi nhân vật phát hiện chồng phản bội và đối diện với người thứ ba. Ảnh: VTV.
Sau khi hoàn thành vai diễn, Phương Oanh không xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Ảnh: FB Phương Oanh.
Sau khi hoàn thành vai diễn, Phương Oanh không xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Ảnh: FB Phương Oanh.
Thời gian qua, nữ diễn viên góp mặt trong một số clip nấu ăn do nhãn hàng đăng tải, thay vì trực tiếp cập nhật trên trang cá nhân. Ảnh: Vietnamnet.
Thời gian qua, nữ diễn viên góp mặt trong một số clip nấu ăn do nhãn hàng đăng tải, thay vì trực tiếp cập nhật trên trang cá nhân. Ảnh: Vietnamnet.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Phương Oanh #diễn viên Phương Oanh #Phương Oanh đóng phim #Phương Oanh nấu ăn #chồng Phương Oanh #con gái Phương Oanh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT