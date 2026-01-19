Vận động đối tượng truy nã từ Campuchia về Việt Nam đầu thú

Giáp Thị Khánh Ly là đối tượng có lệnh truy nã của Interpol, đang lẩn trốn tại Campuchia đã được vận động tự nguyện về Việt Nam đầu thú.

Ngày 19/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Bắc Ninh), đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh), vận động và tiếp nhận đối tượng truy nã Giáp Thị Khánh Ly (sinh năm 2000, HKTT phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh), là đối tượng có lệnh truy nã Quốc tế, theo "Thông báo Đỏ" của Interpol, đang lẩn trốn tại Campuchia tự nguyện về Việt Nam đầu thú.

Đối tượng Giáp Thị Khánh Ly tại cơ quan Công an.

Trước đó, theo Bản án số 652/2023/HS-PT, ngày 29/8/2023, của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đã tuyên phạt Giáp Thị Khánh Ly 18 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 27/12/2023, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định thi hành án phạt tù số 363/2023/QĐ-CA, đối với Ly. Tuy nhiên, sau khi nhận được Quyết định thi hành án phạt tù, Giáp Thị Khánh Ly không chấp hành án mà bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó, ngày 3/5/2024, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bắc Giang (nay là Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định truy nã số 02/QĐTN-CQTHAHS, đối với Giáp Thị Khánh Ly.

Quá trình xác minh cho thấy, sau khi nhận Quyết định thi hành án, đối tượng Giáp Thị Khánh Ly đã trốn sang Campuchia sinh sống và làm việc, cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bắc Ninh, đã chủ động rà soát hồ sơ, thu thập thông tin, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đồng thời kiên trì liên hệ, tác động tâm lý thông qua người thân trong gia đình đối tượng, để tuyên truyền, giải thích rõ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội ra đầu thú.

Sau nhiều tháng kiên trì áp dụng các biện pháp vận động, thuyết phục linh hoạt, đến khoảng 15h30 ngày 17/1/2026, tổ công tác của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bắc Ninh, đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, vận động và tiếp nhận đối tượng Giáp Thị Khánh Ly ngay khi đối tượng vừa từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 18/1, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bắc Ninh, đã áp giải và bàn giao đối tượng Giáp Thị Khánh Ly đến Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Bắc Ninh, để giam giữ theo đúng quy định của pháp luật.

