Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Vận động đối tượng truy nã từ Campuchia về Việt Nam đầu thú

Giáp Thị Khánh Ly là đối tượng có lệnh truy nã của Interpol, đang lẩn trốn tại Campuchia đã được vận động tự nguyện về Việt Nam đầu thú.

Bảo Ngân

Ngày 19/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Bắc Ninh), đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh), vận động và tiếp nhận đối tượng truy nã Giáp Thị Khánh Ly (sinh năm 2000, HKTT phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh), là đối tượng có lệnh truy nã Quốc tế, theo "Thông báo Đỏ" của Interpol, đang lẩn trốn tại Campuchia tự nguyện về Việt Nam đầu thú.

cats-1037.jpg
Đối tượng Giáp Thị Khánh Ly tại cơ quan Công an.

Trước đó, theo Bản án số 652/2023/HS-PT, ngày 29/8/2023, của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đã tuyên phạt Giáp Thị Khánh Ly 18 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 27/12/2023, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định thi hành án phạt tù số 363/2023/QĐ-CA, đối với Ly. Tuy nhiên, sau khi nhận được Quyết định thi hành án phạt tù, Giáp Thị Khánh Ly không chấp hành án mà bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó, ngày 3/5/2024, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bắc Giang (nay là Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định truy nã số 02/QĐTN-CQTHAHS, đối với Giáp Thị Khánh Ly.

Quá trình xác minh cho thấy, sau khi nhận Quyết định thi hành án, đối tượng Giáp Thị Khánh Ly đã trốn sang Campuchia sinh sống và làm việc, cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bắc Ninh, đã chủ động rà soát hồ sơ, thu thập thông tin, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đồng thời kiên trì liên hệ, tác động tâm lý thông qua người thân trong gia đình đối tượng, để tuyên truyền, giải thích rõ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội ra đầu thú.

Sau nhiều tháng kiên trì áp dụng các biện pháp vận động, thuyết phục linh hoạt, đến khoảng 15h30 ngày 17/1/2026, tổ công tác của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bắc Ninh, đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, vận động và tiếp nhận đối tượng Giáp Thị Khánh Ly ngay khi đối tượng vừa từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 18/1, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bắc Ninh, đã áp giải và bàn giao đối tượng Giáp Thị Khánh Ly đến Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Bắc Ninh, để giam giữ theo đúng quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến hệ sinh thái Mailisa. Nguồn: VTV.

#Giáp Thị Khánh Ly #truy nã từ Campuchia về Việt Nam đầu thú #Công an Bắc Ninh

Bài liên quan

Xã hội

Nữ quái “sa lưới” sau gần 3 tháng trốn truy nã

Sau nhiều tháng lẩn trốn, nữ quái Mai Thị Nhàn đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ tại TP HCM.

Ngày 15/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Mai Thị Nhàn (sinh năm 1985, thường trú Tổ 2, Khu phố Đồng, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 15/4/2025, do cần tiền tiêu xài, đối tượng Mai Thị Nhàn đã cùng chồng là Thạch Cà Minh (cư trú ấp Ô Chích, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại nhà ông L.VT (ấp Bưng Lớn A, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long).

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ 2 anh em ruột bị truy nã vì trộm cắp liên tỉnh

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, nhóm đối tượng đã lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp phụ tùng, linh kiện ô tô.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, truy nã, truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa tổ chức bắt giữ thành công các đối tượng truy nã gồm: Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1999; Nguyễn Mạnh Đức, sinh năm 2001, là 2 anh em ruột, cùng trú tại Ngõ 182 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội về tội “Trộm cắp tài sản”.

capture.jpg
Đối tượng truy nã Nguyễn Mạnh Đức (trái) và Nguyễn Mạnh Cường (phải)
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm ở Quảng Trị

Sau nhiều tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã nguy hiểm Huỳnh Ngọc Thành (Gia Lại) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Ngày 11/01/2026, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Công an xã Lộc An (TP. Huế), Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Huỳnh Ngọc Thành (SN 1987, trú tại thôn Phú Mỹ 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

z7418924091944-df7691fd8957bcaa9117d3963ee6cb3b-1.jpg
Đối tượng Huỳnh Ngọc Thành tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới