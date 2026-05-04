Vải thiều năm 2026 giảm mạnh, giá cao kỷ lục

Vải thiều năm nay ghi nhận giá cao nhất từ trước đến nay, trong khi sản lượng giảm mạnh, gây áp lực lớn lên thị trường và người tiêu dùng.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết sản lượng vải năm 2026 sụt giảm mạnh do thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa và đậu quả. Tình trạng này khiến giá vải được dự báo tiếp tục neo ở mức cao ngay cả khi bước vào chính vụ.

Sản lượng tại các vùng trồng trọng điểm sụt giảm

Tổng diện tích vải thiều cả nước hiện có khoảng 55.000 ha, tập trung chủ yếu tại các khu vực phía Bắc.

Tỉnh Bắc Ninh (khu vực Bắc Giang cũ), vùng trồng vải lớn nhất cả nước với gần 29.800 ha, ước đạt sản lượng khoảng 95.000 tấn trong năm nay. Con số này chỉ tương đương 59,5% kế hoạch đề ra và thấp hơn nhiều so với mức 215.000 tấn của năm 2025. Tại Hải Phòng (khu vực Hải Dương cũ), với diện tích 9.345 ha, sản lượng ước tính đạt 55.000 tấn, cũng ghi nhận mức giảm so với năm ngoái...

Các địa phương khác như tỉnh Hưng Yên và tỉnh Đăk Lăk có diện tích lần lượt khoảng 1.860 ha và 2.000 ha. Đáng chú ý, sản lượng vải sớm toàn quốc năm nay chỉ đạt khoảng 85.000 - 90.000 tấn, giảm từ 35 - 50% so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan chuyên môn lưu ý sản lượng thực tế có thể thay đổi khi bước vào giai đoạn thu hoạch chính vụ.

Giá vải thiều tăng cao do nguồn cung khan hiếm

Nguồn cung sụt giảm nhanh chóng tạo áp lực lên thị trường ngay từ đầu vụ. Giá vải thiều vì vậy tăng mạnh, nhiều nơi ghi nhận mức giá cao kỷ lục.

Hiện tại giá vải u hồng Đắk Lắk khi đưa ra đến ngoài Bắc đang bán ở mức giá từ 60.000 – 100.000 đồng/kg. Còn vải u trứng của Hải Dương cũ đang được bán với giá từ 80.000 - 150.000 đồng/kg (tùy từng mã vải). Những lô hàng chất lượng cao hoặc vận chuyển bằng đường hàng không có thể đạt mức 195.000 - 210.000 đồng mỗi kg.

Được biết, ở ngoài Bắc vải u trứng cho thu hoạch sớm nhất, trước khi thu hoạch vải thiều chính vụ tầm 1 tháng. Vải u trứng thuộc giống vải lai, quả tròn to vỏ mịn. U trứng có vị chua chua, ngọt ngọt rất dễ ăn. Vì là vải đầu mùa nên giá khá cao, tuy nhiên theo các tiểu thương càng vào chính vụ giá quả sẽ càng hạ nhiệt.

Vải u hồng hay còn gọi là vải nhỡ là giống chín sớm, sau vải u trứng khoảng 2 tuần. Quả vải có hình trái tim, cuống quả sâu xuống dưới, quả vải nhô cao nên khi bổ theo chiều dọc quả thì mép trên có hình chữ U. Khi chín vỏ quả mỏng, có màu hồng đỏ tươi, phần cuối quả màu vàng hoặc xanh sáng.

Sản lượng giảm mạnh do thời tiết bất lợi

Theo phân tích của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, nguyên nhân chính đến từ diễn biến thời tiết không thuận lợi trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Mùa đông không lạnh sâu, nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C, kết hợp với mưa phùn và sương mù kéo dài đã làm gián đoạn quá trình phân hóa mầm hoa. Tình trạng "hoa xen lộc" xuất hiện phổ biến, làm giảm đáng kể tỷ lệ đậu quả.

Bên cạnh đó, sau một năm bội thu (2025), cây vải bước vào chu kỳ suy giảm năng suất tự nhiên. Chi phí vật tư nông nghiệp tăng cao cũng khiến một số nhà vườn giảm đầu tư chăm sóc khi thấy tỷ lệ ra hoa thấp. Không chỉ tại Việt Nam, các vùng trồng lớn tại Trung Quốc như Quảng Đông và Hải Nam cũng ghi nhận tình trạng ra hoa kém do mùa đông ấm, góp phần đẩy giá thị trường khu vực tăng cao.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho hay, yêu cầu cấp thiết hiện nay giữ được những chùm quả hiện có, hạn chế tối đa tình trạng rụng và nứt quả. Theo bà Hương, yếu tố then chốt để vải thiều sinh trưởng tốt nằm ở khâu chăm sóc đặc biệt là điều tiết nước tưới. Việc mưa nắng xen kẽ trong thời gian tới có thể khiến quả nứt vỏ, làm giảm giá trị. Bên cạnh đó, cần tăng cường phòng trừ sinh vật gây hại, bảo đảm chất lượng quả đồng đều khi đưa ra thị trường.

