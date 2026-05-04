Điều hành ngân sách theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm

Chính phủ đặt mục tiêu tăng thu ngân sách khoảng 10% trở lên và tiết kiệm chi khoảng 10%, đồng thời phấn đấu tiết kiệm 5% chi thường xuyên.

Chiều 4/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về tình hình kinh tế, xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.

THỐNG NHẤT MỘT BỘ SÁCH GIÁO KHOA TOÀN QUỐC

Tại buổi họp, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Đặng Xuân Phong cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2026, ngành công nghiệp công nghệ số duy trì đà tăng trưởng cao với doanh thu đạt khoảng 622,4 nghìn tỷ đồng, tăng 38% so cùng kỳ; xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt 20.296 triệu USD, tăng 39,6%; lợi nhuận đạt khoảng 44,5 nghìn tỷ đồng, tăng 35%; nộp ngân sách 8.228 tỷ đồng, tăng 39%.

Hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số tiếp tục mở rộng với khoảng 80.000 doanh nghiệp; thành lập thêm 4 khu công nghệ thông tin tập trung mới, nâng tổng số lên 12 khu. Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh xuất sắc giai đoạn 2026-2030 với quy mô tuyển 100 nghiên cứu sinh/năm, mức hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng/năm/người; trình Chính phủ thành lập Tổ Công tác liên ngành triển khai công nghệ chiến lược do 1 Phó Thủ tướng làm Tổ trưởng.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ ban hành 8 Nghị định, 2 Quyết định và ban hành theo thẩm quyền 33 Thông tư trong 4 tháng đầu năm. Triển khai một số chủ trương lớn từ năm học 2026-2027 gồm thống nhất một bộ sách giáo khoa toàn quốc, bổ sung sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số và ngoại ngữ, thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới tại 510 cơ sở thuộc 34 tỉnh; đồng thời triển khai đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đào tạo nhân lực chất lượng cao có chuyển biến tích cực với 185 chương trình đào tạo STEM được tiếp nhận, 89 chương trình tập trung vào trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và công nghệ sinh học được phê duyệt.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Đặng Xuân Phong thông tin tại buổi họp báo.

QUYẾT LIỆT GIẢI NGÂN 100% VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THEO KẾ HOẠCH

Đề cập đến nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết, trên cơ sở xác định các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và phân tích tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và của Chính phủ.

Thủ tướng nhấn mạnh 16 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể:

Ổn định vĩ mô và tăng trưởng: Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số. Theo dõi sát tình hình, chủ động dự báo, phản ứng chính sách linh hoạt, không để bị động bất ngờ. Kết hợp hài hòa chính sách tiền tệ và tài khóa.

Quản lý Ngân sách: Điều hành ngân sách theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm. Phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 10% trở lên và tiết kiệm chi khoảng 10%, đồng thời phấn đấu tiết kiệm 5% chi thường xuyên.

Hỗ trợ doanh nghiệp và Thị trường vốn: Thực hiện hiệu quả chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí. Đẩy mạnh phát triển thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Vận hành hiệu quả trung tâm tài chính quốc tế và thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Xây dựng đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam.

Đầu tư công: Quyết liệt giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch. Công khai kết quả giải ngân hàng tháng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và các phương tiện thông tin đại chúng.

Phát triển doanh nghiệp: Tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, an toàn để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Hoàn thiện phương án sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, hoàn thành trong tháng 5/2026.

An ninh lương thực và Thủy sản: Bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống. Thúc đẩy tiêu thụ nông sản theo mùa vụ. Quyết liệt gỡ "thẻ vàng" IUU và hướng tới phát triển thủy sản bền vững.

Công nghiệp và Năng lượng: Đẩy nhanh các dự án công nghiệp, năng lượng trọng điểm để bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng. Triệt để tiết kiệm điện, không để thiếu điện cho sản xuất và sinh hoạt.

Hạ tầng: Tập trung tiến độ các dự án trọng điểm, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.

Thị trường Bất động sản: Phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững.

Thị trường trong nước: Kích cầu tiêu dùng, quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thúc đẩy mạnh mẽ thu hút khách du lịch đến Việt Nam.

Chuyển đổi số: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nhất là hạ tầng dữ liệu.

Cải cách hành chính: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh gắn với chuyển đổi số một cách thực chất. Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Bộ máy tổ chức: Hoàn thiện các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành trình Chính phủ trong quý 2/2026 theo trình tự rút gọn.

Phân cấp phân quyền: Tăng cường phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực. Vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở.

Thanh tra và Phòng chống tiêu cực: Tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - Đối ngoại: Thực hiện hiệu quả các nghị quyết về giáo dục đào tạo, y tế và phát triển văn hóa. Củng cố quốc phòng an ninh, triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện. Thông tin tuyên truyền kịp thời về các sự kiện lớn, hoạt động của Chính phủ. Nắm bắt dư luận, phản hồi và xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc.