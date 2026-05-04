Cảnh quan kỳ vĩ của nơi được ví như khu rừng 'nguyên bản nhất' của Trái Đất

Nằm nơi giao thoa giữa rừng mưa Amazon và thảo nguyên nhiệt đới, có một vùng đất hoang sơ như bước ra từ một thời kỳ lịch sử xa xôi của quả đất.

T.B (tổng hợp)

Tọa lạc ở phía Đông Bắc Bolivia, Vườn quốc gia Noel Kempff Mercado là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên ấn tượng nhất Nam Mỹ, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Với diện tích hơn 15.000 km², nơi đây bao trùm nhiều hệ sinh thái khác nhau, từ rừng mưa nhiệt đới rậm rạp đến các cao nguyên đá cổ và savan rộng lớn, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đa dạng hiếm có.

Điểm đặc trưng nổi bật của công viên là những vách đá sa thạch khổng lồ thuộc cao nguyên Huanchaca, được hình thành từ hàng triệu năm trước. Từ các vách đá này, những thác nước hùng vĩ đổ xuống rừng rậm bên dưới, trong đó nổi tiếng nhất là thác Caparú và thác Federico Ahlfeld. Vào mùa mưa, cảnh tượng nước trắng xóa đổ xuống giữa biển xanh của rừng tạo nên một khung cảnh vừa hùng tráng vừa huyền ảo.

Không chỉ có cảnh quan ngoạn mục, Vườn quốc gia Noel Kempff Mercado còn là “kho báu” đa dạng sinh học. Hàng nghìn loài thực vật và động vật sinh sống tại đây, bao gồm nhiều loài quý hiếm như báo đốm, rái cá khổng lồ, cá sấu caiman và hàng trăm loài chim rực rỡ sắc màu. Các nhà khoa học xem khu vực này như một “phòng thí nghiệm tự nhiên”, nơi họ có thể nghiên cứu sự tiến hóa và thích nghi của sinh vật trong các môi trường khác nhau.

Một điều thú vị là vườn quốc gia này được đặt theo tên của Noel Kempff Mercado – một nhà khoa học Bolivia đã dành cả đời nghiên cứu thiên nhiên và bị sát hại trong một chuyến khảo sát tại đây. Câu chuyện của ông càng làm tăng thêm vẻ huyền bí và cảm xúc cho vùng đất này, như một lời nhắc về sự hiểm nguy nhưng cũng đầy cuốn hút của những nơi hoang dã.

Ngoài giá trị sinh thái, Vườn quốc gia Noel Kempff Mercado còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu và lưu trữ carbon, góp phần vào nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu. Những cánh rừng nguyên sinh tại đây gần như chưa bị tác động bởi con người, mang lại cái nhìn hiếm hoi về hệ sinh thái tự nhiên trong trạng thái gần như nguyên vẹn.

Dẫu vậy, sự cô lập về địa lý cũng khiến việc bảo tồn và quản lý nơi đây gặp không ít khó khăn. Việc tiếp cận công viên không hề dễ dàng, nhưng chính điều đó lại giúp giữ gìn vẻ nguyên sơ của nó. Với những ai có cơ hội đặt chân đến, Noel Kempff Mercado không chỉ là một điểm đến, mà là một hành trình khám phá thế giới tự nhiên ở trạng thái thuần khiết nhất.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
