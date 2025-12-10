Hà Nội

Vai diễn cuối cùng của nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí

Vai diễn cuối cùng của nghệ sĩ Thương Tín

Nghệ sĩ Thương Tín góp mặt trong phim điện ảnh Cu li không bao giờ khóc ra mắt năm 2024. Những năm cuối đời, ngoài đóng phim, ông còn ca hát.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Nhà Báo và Công Luận, trong phim Cu li không bao giờ khóc, Thương Tín vào vai ông thông gia với gia đình bà Nguyện. Đất diễn không nhiều nhưng vai diễn của ông đóng vai trò quan trọng đối với mạch cảm xúc, dư âm hoài niệm của nhân vật chính - bà Nguyện. Ảnh: Dân Việt.
Về vai diễn của diễn viên Thương Tín trong phim, đạo diễn Phạm Ngọc Lân chia sẻ trên Báo Pháp Luật TP HCM, ban đầu là vai dành cho nữ và người đảm nhận, vai diễn được dự tính là NSND Trà Giang. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, NSND Trà Giang đã từ chối. Ảnh: Dân Việt.
Sau đó, đoàn làm phim nhận thấy Thương Tín rất gần với nhân vật, vì vậy quyết định chia nhân vật nữ ban đầu thành 1 đôi vợ chồng. Chồng do diễn viên Thương Tín đóng và nghệ sĩ Thanh Hiền đảm nhận vai vợ. Ảnh: Dân Việt.
Theo Dân Việt, tháng 9/2022, thông qua người đại diện, đoàn phim mời Thương Tín tham gia dự án. Ông khi đó đau bệnh nhiều vẫn thu xếp ra Hà Tĩnh ghi hình trong 3 ngày vì quá đam mê. Ảnh: Tiền Phong.
NSND Minh Châu - đóng vai bà Nguyện trong phim cho biết, Thương Tín có nhiều kỷ niệm với gia đình bà. "Tôi thấy cuộc sống của bạn mình không còn như trước nên rất thương", NSND Minh Châu chia sẻ trên Tiền Phong. Ảnh: Tiền Phong.
Những năm cuối đời, ngoài đóng phim, Thương Tín còn ca hát. Ảnh: Người Đưa Tin.
Nam nghệ sĩ thường hát tại các đám cưới, sự kiện nhỏ. Ảnh: Người Đưa Tin.
Khi sức khỏe ngày càng sa sút, Thương Tín về ở quê nhà Phan Rang. Ảnh: VOV.
Theo Vietnamnet, năm 2024, Thương Tín bị vỡ xương bánh chè, không còn khả năng hồi phục. Những ngày cuối đời, sức khỏe và ý thức của Thương Tín sút giảm nghiêm trọng. Ảnh: Tiền Phong.
#Nghệ sĩ Thương Tín #Thương Tín #Thương Tín qua đời #diễn viên Thương Tín

