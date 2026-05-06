Ưu tiên bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Sáng 6/5, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) tổ chức Đại hội bất thường khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham dự của hơn 200 đại biểu.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh nhiều vấn đề mới liên quan đến trẻ em đặt ra yêu cầu điều chỉnh phương thức hoạt động, trọng tâm bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phù hợp điều kiện hiện nay, đặc biệt trước tác động của chuyển đổi số, môi trường mạng và các nguy cơ về sức khỏe tâm thần, bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Hạnh Quyên-TTXVN

Đại hội tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm hoàn thiện mục tiêu, chiến lược hành động trong nửa cuối nhiệm kỳ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác bảo vệ quyền trẻ em trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, hệ thống chính sách, pháp luật về trẻ em thời gian qua tiếp tục được hoàn thiện; nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, tiêm chủng, phòng chống tai nạn thương tích và chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em được triển khai đồng bộ.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Y tế, công tác bảo vệ trẻ em vẫn đối mặt nhiều thách thức như bạo lực, xâm hại trẻ em, nguy cơ trên môi trường mạng, áp lực tâm lý, sức khỏe tâm thần và chênh lệch tiếp cận dịch vụ giữa các vùng miền. Trong đó, quản lý và phòng ngừa nguy cơ đối với trẻ em vẫn còn hạn chế.

Từ thực tế này, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò tham gia xây dựng, phản biện chính sách liên quan đến trẻ em; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành trong nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành quyền trẻ em cho đội ngũ cán bộ cơ sở; đồng thời đẩy mạnh khảo sát, thu thập ý kiến xã hội để kiến nghị giải pháp đối với các vấn đề nổi lên hiện nay như đuối nước, tai nạn thương tích, an toàn học đường, tác hại thuốc lá và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa chia sẻ, Đại hội bất thường lần này được tổ chức nhằm tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội theo hướng chủ động hơn, thích ứng với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Luật Trẻ em và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác trẻ em.

Trong giai đoạn tới, Hội xác định tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 28-CT/TW về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Một số mục tiêu được đặt ra đến hết nhiệm kỳ gồm mở rộng thêm địa phương có tổ chức thực hiện chức năng bảo vệ quyền trẻ em; tăng 20% tỷ lệ cha mẹ, người chăm sóc trẻ tiếp cận phương pháp giáo dục không bạo lực; triển khai mạnh các hoạt động bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030.

Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, chuyển đổi số sẽ là một trong những trọng tâm hoạt động của Hội trong thời gian tới, không chỉ ở công tác truyền thông mà cả trong tiếp nhận thông tin, hỗ trợ trẻ em và kết nối mạng lưới bảo vệ trẻ em tại địa phương.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy trong nửa đầu nhiệm kỳ, Hội đã tham gia góp ý nhiều chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em; một số kiến nghị được tiếp thu trong Luật Tư pháp người chưa thành niên và các quy định về bảo vệ trẻ em trong lĩnh vực giao thông, phòng chống thuốc lá điện tử.

Cùng với đó, Hội và các chi hội luật sư đã tham gia tư vấn, hỗ trợ gần 140 vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại và vi phạm quyền trẻ em; đồng thời triển khai nhiều hoạt động truyền thông, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Các cuộc thi, chương trình dành cho trẻ em như "Sáng kiến trẻ em", "Tết ấm cho em - Hội chợ Tết -0 đồng","Thắp sáng những ước mơ", cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước", cuộc thi viết và bình chọn "Trường học hạnh phúc" đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em và nâng cao nhận thức xã hội về quyền trẻ em.

Theo thống kê của Hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hệ thống Hội đã huy động hơn 250 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật để hỗ trợ khoảng 235.000 trẻ em trên cả nước.

Đại hội thống nhất giới thiệu và mời bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Chủ tịch danh dự Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam./.