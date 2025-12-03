Hà Nội

Chính trị

Tổng Bí thư và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào.

Theo Văn Hiếu/VOV

Tối 2/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân từ ngày 1 đến 2/12/2025.

Các đại biểu tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến Thủ tướng Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane; thăm các đồng chí nguyên Lãnh đạo cấp cao của Lào; dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh; phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào; dự lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam và một số hoạt động khác; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào…

Nhân chuyến thăm, hai bên đã ký một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo hành lang pháp lý, mở ra những định hướng hợp tác mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước và lợi ích chung của hai dân tộc, tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào trong tình hình mới.

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chiêu đãi do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chủ trì

Tối 1/12, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân chủ trì.

tong-bi-thu-to-lam-va-phu-nhan-du-chieu-dai-cap-nha-nuoc-do-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-va-phu-nhan-chu-tri-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Theo Đặc Phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tối 1/12, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chủ trì.

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 Quốc khánh Lào và dự Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng, chiều 1/12, tại thủ đô Viêngchăn, Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Lào lần đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận Huân chương Vàng Quốc gia Lào, đánh giá cao công lao của Tổng Bí thư trong phát triển quan hệ Lào – Việt Nam có một không hai trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào gửi lời thăm hỏi đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao kết quả hội đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, bao gồm rất nhiều vấn đề trên tinh thần thắm tình đồng chí anh em như trong một gia đình, đây chính là cơ sở triển khai để nâng cao hơn nữa quan hệ giữa hai đảng và nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào

"Đoàn kết gắn bó keo sơn chính là mạch nguồn của quan hệ Việt- Lào. Không có mạch nguồn kết dính đó, chúng ta sẽ chỉ là hai quốc gia láng giềng “đứng cạnh nhau”. Có chất kết dính “đoàn kết”, chúng ta trở thành hai dân tộc “đứng cùng nhau” trong các chặng đường phát triển", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp nhà nước tới Lào, chiều nay (1/12), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Lào với chủ đề “Kế thừa tình hữu nghị vĩ đại, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt, củng cố hợp tác toàn diện và đẩy mạnh gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới”. Cùng dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

phat-bieu.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào
Nhiều băn khoăn về cơ chế thu hồi đất

Nhiều băn khoăn về cơ chế thu hồi đất

Việc thu hồi đất cho mục tiêu phát triển KTXH phải có hội đồng thương lượng độc lập, mời tổ chức định giá đất uy tín để quyền lợi người dân được đảm bảo.

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đã xác định tương đối đầy đủ các khu vực mỏ và đang quản lý chặt chẽ; đồng thời chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng.