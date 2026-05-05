Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, sáng nay (5/5), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ.

Theo Văn Hiếu/VOV

Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong chuyến công tác có các Uỷ viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Ảnh Thống Nhất/TTXVN
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ diễn ra khi Quốc hội Việt Nam vừa kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, điều này thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Ấn Độ - nước bạn bè thân thiết và Đối tác chiến lược toàn diện.

Ấn Độ là một trong 3 quốc gia đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong 10 năm qua, quan hệ hai nước đã phát triển ngày càng sâu rộng nhưng vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Trong bối cảnh cả Ấn Độ và Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và tình hình thế giới, khu vực có nhiều chuyển biến sâu sắc, đây là cơ hội để lãnh đạo hai nước cùng định hình hợp tác trong giai đoạn mới.

Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa lãnh đạo hai nước và quan hệ giữa hai đảng cầm quyền. Đây cũng là cơ hội rất tốt để tăng cường kết nối toàn diện giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước và giữa các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó có các công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp, các trung tâm đổi mới sáng tạo của hai nước.

