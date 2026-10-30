Uống nước ban đêm có phòng được nhồi máu cơ tim, đột quỵ?

Bổ sung nước hợp lý giúp duy trì cân bằng dịch và hỗ trợ tuần hoàn. Tuy nhiên, uống nước không thể thay thế các biện pháp phòng ngừa đột quỵ.

Nhiều người mách nhau uống nước trước khi đi ngủ và giữa đêm để tránh cô đặc máu, phòng nhồi máu cơ tim, đột quỵ...

Uống nước đúng cách để hỗ trợ tuần hoàn máu

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, BS Đinh Minh Trí, Hội tim mạch Việt Nam cho biết, nước đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì thể tích máu và hoạt động của hệ tuần hoàn. Khi cơ thể mất nước, thể tích huyết tương có thể giảm, khiến máu cô đặc hơn. Tình trạng này đáng lưu ý ở người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch và những người có nguy cơ mất nước.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ cần uống nước vào một số thời điểm nhất định là có thể ngăn ngừa nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Điều quan trọng là duy trì đủ nước trong ngày, điều chỉnh lượng nước theo tình trạng sức khỏe và nhận biết những yếu tố nguy cơ tim mạch cần kiểm soát.

Uống đủ nước để tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa nguồn Internet

Uống nước sau khi thức dậy để bù lượng dịch đã mất

Theo BS Đinh Minh Trí, uống nước sau thức dậy sẽ tốt cho sức khỏe. Bởi sau một đêm ngủ dài, cơ thể vẫn mất nước qua hô hấp, da và nước tiểu. Nếu không được bổ sung đủ dịch, tình trạng thiếu nước có thể làm giảm thể tích huyết tương và ảnh hưởng đến tuần hoàn.

Buổi sáng cũng là thời điểm huyết áp thường tăng theo nhịp sinh học. Ở người có bệnh tim mạch hoặc xơ vữa động mạch, việc duy trì cân bằng dịch là một phần trong chăm sóc sức khỏe tổng thể.

Uống một cốc nước lọc sau khi thức dậy là cách đơn giản để bổ sung nước. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định thói quen này có thể trực tiếp ngăn ngừa nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc làm bong mảng xơ vữa.

Người dân nên duy trì thói quen uống nước đều đặn trong ngày, thay vì chỉ tập trung bổ sung nước vào buổi sáng.

Trước khi đi ngủ: Không nên uống quá nhiều nước

BS Trí phân tích, trong khi ngủ, cơ thể tiếp tục mất nước nhưng nhu cầu bổ sung dịch thường thấp hơn so với ban ngày. Uống một lượng nước nhỏ trước giờ ngủ có thể phù hợp với người cảm thấy khát hoặc có nhu cầu bổ sung nước.

Tuy nhiên, không có mức 100–200 ml nào được xem là bắt buộc đối với tất cả mọi người. Uống quá nhiều nước sát giờ ngủ có thể làm tăng nhu cầu đi tiểu ban đêm, gây gián đoạn giấc ngủ.

Đặc biệt, người mắc suy tim hoặc bệnh thận cần tuân thủ hướng dẫn về lượng dịch của bác sĩ điều trị. Với những trường hợp phải hạn chế dịch, tự ý tăng lượng nước uống có thể gây bất lợi cho sức khỏe.

Uống nước đúng thời điểm có lợi cho sức khỏe - Ảnh BVCC

Thức giấc giữa đêm: Chỉ cần uống khi có nhu cầu

Một số biến cố tim mạch, trong đó có nhồi máu cơ tim và đột quỵ, có xu hướng xuất hiện nhiều hơn vào buổi sáng. Hiện tượng này liên quan đến nhiều yếu tố sinh lý như nhịp sinh học, huyết áp và hoạt động của hệ thần kinh, không thể quy hoàn toàn cho tình trạng thiếu nước.

Nếu tỉnh giấc giữa đêm và cảm thấy khát hoặc khô miệng, người dân có thể uống vài ngụm nước để giảm khó chịu. Ngược lại, không cần cố uống nước mỗi lần tỉnh giấc nếu cơ thể không có nhu cầu.

Việc ép bản thân uống nước vào ban đêm không có bằng chứng rõ ràng về khả năng phòng ngừa đột quỵ, trong khi có thể làm gián đoạn giấc ngủ.

Mất nước có làm tăng nguy cơ tắc mạch?

BS Trí nhấn mạnh, khi cơ thể mất nước đáng kể, thể tích tuần hoàn có thể giảm và nồng độ một số thành phần trong máu tăng lên. Tuy nhiên, cách nói “máu đặc gây tắc mạch” là sự đơn giản hóa một quá trình phức tạp.

Đột quỵ thiếu máu não thường liên quan đến tình trạng tắc mạch do huyết khối hoặc cục máu đông hình thành tại nơi khác rồi di chuyển lên não. Tăng huyết áp, rung nhĩ, đái tháo đường, rối loạn lipid máu và hút thuốc lá là những yếu tố nguy cơ quan trọng cần được kiểm soát.

Mất nước có thể làm tình trạng sức khỏe xấu đi, nhất là ở người cao tuổi hoặc người đang mắc bệnh nền. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để kết luận rằng uống dưới 1 lít nước mỗi ngày hoặc trải qua 6–8 giờ ngủ ban đêm sẽ trực tiếp dẫn đến đột quỵ ở mọi người.

Duy trì thói quen có lợi cho tim mạch

Để hỗ trợ tuần hoàn và giảm nguy cơ tim mạch, BS Trí khuyên người dân nên uống nước rải đều trong ngày, tăng lượng nước phù hợp khi thời tiết nóng hoặc vận động nhiều, đồng thời bổ sung rau xanh và thực phẩm giàu nước trong chế độ ăn.

Người làm việc lâu trong tư thế ngồi nên đứng dậy, đi lại thường xuyên. Hạn chế rượu bia, không hút thuốc, kiểm soát huyết áp, đường huyết và mỡ máu cũng là những biện pháp quan trọng.

Không có một lượng nước cố định phù hợp với tất cả mọi người. Nhu cầu dịch phụ thuộc vào tuổi, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe. Người mắc suy tim, bệnh thận hoặc đang được chỉ định hạn chế dịch cần hỏi bác sĩ về lượng nước phù hợp.

Đáng lưu ý, khi xuất hiện đột ngột các dấu hiệu như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, mất thăng bằng hay rối loạn thị lực, cần gọi cấp cứu ngay. Không nên chờ uống nước hoặc nghỉ ngơi để xem triệu chứng có tự hết hay không.

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