Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về ồn ào MV

Khi MV Anh em trước sau như một của Lâm Chấn Huy, Khánh Phương, Ưng Hoàng Phúc…vướng nghi vấn quảng cáo web cá độ, người trong cuộc đã lên tiếng.

MV Anh em trước sau như một ra mắt vào ngày 18/9, là sản phẩm âm nhạc của nhóm Ngũ hổ tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng.

Theo Znews, ở giây thứ 58 trong MV, xuất hiện hình ảnh cốc uống nước in logo của một trang web cá độ. Hình ảnh này quay chính diện, đặt chính giữa khung hình. Nhanh chóng, một số cư dân mạng đặt nghi vấn MV Anh em trước sau như một quảng cáo web cá độ.

Nhóm Ngũ hổ tướng ra mắt MV Anh em trước sau như một. Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc.

Giữa ồn ào MV, trên trang cá nhân, Ưng Hoàng Phúc cho biết: “Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó”.

Ưng Hoàng Phúc. Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc.

Chia sẻ của Ưng Hoàng Phúc. Ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, đại diện ca sĩ Lâm Chấn Huy chia sẻ trên Người Lao Động: "Đây chắc là sự nhầm lẫn hoặc đạo cụ gì đó của đoàn làm phim. Chứ chúng tôi cũng không biết về trang web này”.

Theo Người Đưa Tin, phía Khánh Phương âm thầm gỡ MV từ 3 ngày trước trên Youtube. Sau đó, nam ca sĩ cập nhật lại MV mới, đã cắt bỏ hình ảnh gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng đây là động thái "xóa dấu vết" của Khánh Phương.