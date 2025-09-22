Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về ồn ào MV

Khi MV Anh em trước sau như một của Lâm Chấn Huy, Khánh Phương, Ưng Hoàng Phúc…vướng nghi vấn quảng cáo web cá độ, người trong cuộc đã lên tiếng.

Thu Cúc (tổng hợp)

MV Anh em trước sau như một ra mắt vào ngày 18/9, là sản phẩm âm nhạc của nhóm Ngũ hổ tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng.

Theo Znews, ở giây thứ 58 trong MV, xuất hiện hình ảnh cốc uống nước in logo của một trang web cá độ. Hình ảnh này quay chính diện, đặt chính giữa khung hình. Nhanh chóng, một số cư dân mạng đặt nghi vấn MV Anh em trước sau như một quảng cáo web cá độ.

phuc2.jpg
Nhóm Ngũ hổ tướng ra mắt MV Anh em trước sau như một. Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc.

Giữa ồn ào MV, trên trang cá nhân, Ưng Hoàng Phúc cho biết: “Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó”.

phuc3.jpg
Ưng Hoàng Phúc. Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc.
phuc.png
Chia sẻ của Ưng Hoàng Phúc. Ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, đại diện ca sĩ Lâm Chấn Huy chia sẻ trên Người Lao Động: "Đây chắc là sự nhầm lẫn hoặc đạo cụ gì đó của đoàn làm phim. Chứ chúng tôi cũng không biết về trang web này”.

Theo Người Đưa Tin, phía Khánh Phương âm thầm gỡ MV từ 3 ngày trước trên Youtube. Sau đó, nam ca sĩ cập nhật lại MV mới, đã cắt bỏ hình ảnh gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng đây là động thái "xóa dấu vết" của Khánh Phương.

#Ưng Hoàng Phúc #ca sĩ Ưng Hoàng Phúc #MV của Ưng Hoàng Phúc #nhóm Ngũ hổ tướng #MV Anh em trước sau như một

Bài liên quan

Giải trí

Ưng Hoàng Phúc từng nhận cát-sê 200 triệu, giờ ra sao?

Ưng Hoàng Phúc từng nhận cát-sê 200 triệu mỗi show thời đỉnh cao. Hiện tại, nam ca sĩ có cuộc sống viên mãn bên vợ và 3 con.

Ung Hoang Phuc tung nhan cat-se 200 trieu, gio ra sao?
Gây bất ngờ trong chương trình Chinh phục thần tượng, Ưng Hoàng Phúc đã tiết lộ mức cát-sê "khủng" mà anh từng nhận được vào thời đỉnh cao sự nghiệp. Theo đó, vào khoảng năm 2004-2005, anh từng nhận về 200 triệu đồng cho một đêm diễn. Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc 
Xem chi tiết

Giải trí

Hôn nhân hạnh phúc của Ưng Hoàng Phúc và vợ siêu mẫu

Sau nhiều năm chung sống, tình yêu của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương ngày càng mặn nồng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hon nhan hanh phuc cua Ung Hoang Phuc va vo sieu mau
 Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương là một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ nhất trong showbiz Việt. Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc
Xem chi tiết

Giải trí

Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc dự tiệc sinh nhật con gái Thu Thủy

Gia đình Ưng Hoàng Phúc có mối quan hệ thân thiết với gia đình nữ ca sĩ Thu Thủy.

Vo chong Ung Hoang Phuc du tiec sinh nhat con gai Thu Thuy
Nữ ca sĩ Thu Thủy vừa tổ chức sinh nhật cho cô con gái thứ hai. Ảnh: FB Kim Cương.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới