Quân sự

Ukraine tuyên bố phá hủy đường ống Nga dùng để xâm nhập Kupiansk

Theo Trung đoàn Achilles, hệ thống đường ống ở Kupiansk là tuyến di chuyển an toàn, giúp lực lượng Nga tập kết quân số đồng thời tránh được hỏa lực của Ukraine.

Hoàng Phạm/VOV.VN

Trung đoàn Hệ thống Không người lái độc lập số 429 mang tên Achilles của Ukraine cho biết đã phá hủy một đường ống mà lực lượng Nga sử dụng để đưa binh sĩ xâm nhập vào thành phố Kupiansk.

Trung đoàn Achilles đã tham gia tuyến phòng thủ Kupiansk từ cuối tháng 4 và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng yếu, bao gồm tấn công lực lượng Nga, kiểm soát hỏa lực tại các điểm vượt sông và rải mìn trên những tuyến đường mà Nga có thể sử dụng để tiến công.

Ảnh chụp từ video do Trung đoàn Achilles đăng tải cho thấy hệ thống đường ống mà Nga sử dụng ở Kupiansk đã bị phá hủy.

Ảnh chụp từ video do Trung đoàn Achilles đăng tải cho thấy hệ thống đường ống mà Nga sử dụng ở Kupiansk đã bị phá hủy.

Trong quá trình trinh sát, lực lượng Ukraine phát hiện một tuyến hậu cần “bất thường nhưng có ý nghĩa then chốt” – một đường ống được phía Nga sử dụng để bí mật đưa binh sĩ vào khu vực ngoại ô phía bắc Kupiansk. Theo mô tả, đây là tuyến di chuyển tương đối an toàn, giúp lực lượng Nga tập kết quân đồng thời tránh được hỏa lực của Ukraine.

Sau khi phát hiện, Trung đoàn Achilles đã tiến hành các hoạt động có hệ thống nhằm phá hủy tuyến đường này. Khoảng 3 tấn thuốc nổ đã được sử dụng để đánh sập đường ống. Sau đó, các đơn vị lân cận thuộc lực lượng phòng thủ Ukraine cũng tham gia phối hợp trong chiến dịch. Theo phía Ukraine, trên hướng mặt trận này, lực lượng Nga chủ yếu tiến hành các đợt tấn công bằng những nhóm bộ binh quy mô nhỏ.

Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên. Trong những tuần gần đây, Moscow nhiều lần tuyên bố rằng họ đã kiểm soát hoàn toàn Kupiansk và “bao vây 15 tiểu đoàn Ukraine”.

Trong khi đó, trang tin Ukrainska Pravda dẫn lời Ihor Obolienskyi, chỉ huy Quân đoàn Khartiia thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, ngày 12/12 cho biết lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát một phần thành phố Kupiansk ở phía đông bắc và một số ngôi làng xung quanh trong một chiến dịch bao vây quân đội Nga.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thị sát mặt trận Kupiansk. Trong đoạn video được đăng trên mạng xã hội, ông Zelensky mặc áo chống đạn, đứng trước một tấm biển ghi tên thành phố ở lối vào Kupiansk.

VOV.VN
