Ukraine lần đầu công bố hình ảnh tên lửa hành trình tầm xa Neptune

Quân sự

Ukraine vừa cho ra mắt phiên bản mới của tên lửa hành trình chống hạm Neptune, với tầm bắn có thể nâng lên đến hơn 1.000km.

Thiên Đăng
Mới đây, video chính thức đầu tiên về tên lửa hành trình Long Neptune của Ukraine đã được công bố, tiết lộ thiết kế lớn hơn và tầm bắn lên tới 1.000 km. Ảnh: @ Zbroya.ua.
Đoạn video do cổng thông tin công nghiệp quốc phòng Zbroya.ua của Ukraine công bố cho thấy kích thước đầy đủ của tên lửa hành trình Long Neptune, dễ dàng làm cơ sở để so sánh với tên lửa chống hạm R-360 Neptune trước đó. Ảnh: @ Zbroya.ua.
Thay đổi dễ thấy nhất là đường kính và chiều dài tăng lên, liên quan đến khả năng tên lửa hành trình Long Neptune chứa nhiên liệu bổ sung và có đầu đạn lớn hơn. Ảnh: @ Zbroya.ua.
Theo các báo cáo trước đó, một đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine đã xác nhận vào tháng 8 năm 2023 rằng, tên lửa Long Neptune có thể được phóng từ cùng bệ thống chuyên dùng để phóng tên lửa Neptune tiêu chuẩn. Vị quan chức này phát biểu với tờ The War Zone, cũng nhấn mạnh những nâng cấp đáng kể, bao gồm hệ thống định vị vệ tinh để dẫn đường giữa chặng và hệ thống dẫn đường hồng ngoại để dẫn đường giai đoạn cuối. Ảnh: @ Zbroya.ua.
Phần mũi tên lửa hành trình Long Neptune đã được thiết kế lại, có thể là do đầu đạn được mở rộng và bộ dẫn đường được nâng cấp. Ảnh: @ Zbroya.ua.
Các công nghệ điều khiển tên lửa hành trình Long Neptune cũng được mở rộng, giúp cải thiện khả năng cơ động của tên lửa, mặc dù trọng lượng có tăng thêm. Ảnh: @ Zbroya.ua.
Các kế hoạch nâng cấp từ năm 2023 bao gồm đề xuất tăng kích thước đầu đạn trên tên lửa hành trình Long Neptune từ 150 kg lên 350 kg, mặc dù thông số kỹ thuật cuối cùng vẫn chưa được tiết lộ, theo tờ Kyiv Post. Ảnh: @ Zbroya.ua.
Bản thiết kế nâng cấp sửa đổi cũng có các cánh ổn định lớn hơn, giúp cải thiện cả tầm bắn và khả năng cơ động trên không. Ảnh: @ Zbroya.ua.
Vào tháng 3 năm 2025, Ukraine xác nhận tên lửa hành trình Long Neptune đã trải qua thử nghiệm thành công và đã được sử dụng trong chiến đấu với các cuộc tấn công chính xác. Ảnh: @ Zbroya.ua.
Việc tăng tầm bắn của tên lửa hành trình Long Neptune lên tới 1.000 km đánh dấu sự mở rộng đáng kể năng lực tấn công tầm xa của quân đội Ukraine. Ảnh: @ Zbroya.ua.
Phía Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cũng xác nhận vào tháng 3 năm 2025 rằng, việc nâng cấp tên lửa hành trình Long Neptune đã tăng tầm bắn của hệ thống từ 300 km được liệt kê trong tài liệu quảng cáo năm 2020 lên 1.000 km. Ảnh: @ Zbroya.ua.
Tên lửa này có thể đã được sử dụng trong một cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào căn cứ hải quân Nga tại Novorossiysk vào tháng 5 năm 2025, một mục tiêu cách các điểm phóng ở Ukraine hơn 750 km. Ảnh: @ Zbroya.ua.
Thiên Đăng
Defense Mirror
