Sức mạnh tên lửa chống tăng Bulsae-4 bí ẩn của Triều Tiên

Quân sự

Chỉ mới vừa xuất hiện trong thực chiến, tên lửa chống tăng vốn dĩ bí ẩn của Triều Tiên đã khiến cho giới quan sát quân sự toàn cầu kinh ngạc.

Tuệ Minh
Tên lửa chống tăng Bulsae-4 tiên tiến của Triều Tiên, gây sốc khi xuất hiện trong xung đột Nga - Ukraine. Cảnh quay về việc sử dụng loại vũ khí này trong cuộc chiến mùa đông ở khu vực Kursk đã được chiếu trong một phóng sự đăng tải trên kênh truyền hình Triều Tiên.
Bulsae-4, còn được gọi là M-2018, là xe chiến đấu tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) tiên tiến của Triều Tiên, được thiết kế để thực hiện các hoạt động tác chiến chống lại các mối đe dọa từ xe bọc thép. Hệ thống này là một phần trong nỗ lực không ngừng của Triều Tiên nhằm hiện đại hóa công nghệ quân sự và nâng cao hiệu quả của các đơn vị bộ binh trong các tình huống chiến đấu.
Hệ thống này đã thu hút sự chú ý của quốc tế khi xuất hiện trong cuộc xung đột tại Ukraine, đặc biệt trong khu vực Kursk, như các nguồn tin từ The War Zone (TWZ), NK News, và Reuters đã đề cập.
Tên lửa Bulsae-4 có tầm bắn ước tính từ 10 đến 25km, tùy thuộc vào điều kiện chiến trường và cấu hình cụ thể. Phạm vi này vượt trội so với nhiều hệ thống ATGM thông thường, cho phép tấn công từ khoảng cách an toàn, ngoài tầm bắn của các hệ thống phòng thủ đối phương.
Bulsae-4 sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp, bao gồm đầu dò quang-điện tử (electro-optical seeker) và dẫn đường theo lệnh (command guidance).H ệ thống này cho phép người vận hành điều khiển tên lửa thông qua tín hiệu video (man-in-the-loop), sử dụng kết nối cáp quang hoặc tín hiệu radio, tùy thuộc vào phiên bản.
Tính năng này giúp tên lửa có thể tấn công mục tiêu không nằm trong tầm nhìn trực tiếp, vượt qua các chướng ngại vật tự nhiên hoặc nhân tạo. Hệ thống Bulsae-4 thường được gắn trên xe bọc thép 6 bánh M-2010 hoặc các xe tải quân sự chuyên dụng.
Tuy nhiên, theo NK News, Triều Tiên đã thích nghi hệ thống này để triển khai trên các xe SUV nhẹ hoặc xe bán tải thông thường, tăng tính cơ động và khả năng ngụy trang trên chiến trường.
Tên lửa được thiết kế với khả năng tấn công từ phía trên (top-attack mode), nhắm vào phần mái của xe bọc thép – khu vực thường có lớp giáp mỏng nhất. Điều này làm tăng hiệu quả tiêu diệt các mục tiêu như xe tăng hoặc xe bọc thép.
Với tầm bắn xa và hệ thống dẫn đường tiên tiến, Bulsae-4 cho phép người vận hành tấn công mục tiêu từ vị trí ẩn nấp, giảm nguy cơ bị phát hiện và phản công. Tính năng này tương tự các hệ thống ATGM tiên tiến như Spike NLOS của Israel, cho phép tấn công mục tiêu sau chướng ngại vật hoặc ở khoảng cách xa mà không cần tiếp xúc trực tiếp.
Việc chuyển đổi từ nền tảng xe bọc thép sang xe bán tải hoặc SUV cho thấy sự thích nghi nhanh chóng của Triều Tiên với các điều kiện chiến trường. Các phương tiện này nhẹ hơn, dễ di chuyển hơn và khó bị phát hiện hơn so với các xe bọc thép truyền thống, đặc biệt trong các khu vực như Kursk, nơi địa hình phức tạp và sự hiện diện của máy bay không người lái (UAV) giám sát là phổ biến.
NK News cho thấy Bulsae-4 đã được sử dụng thành công để đối phó với các phương tiện bọc thép của Ukraine trong khu vực Kursk vào mùa đông năm 2024-2025. Dù không rõ liệu Nga đã hoàn toàn tiếp nhận Bulsae-4 hay không, nhưng việc sử dụng hệ thống này cho thấy sự hợp tác quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Moscow và Bình Nhưỡng.
Hệ thống Bulsae-4 khai hỏa diệt mục tiêu Ukraine.
