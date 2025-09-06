Buộc đồng minh tự mua vũ khí, Mỹ có ngay hợp đồng sản xuất 2.000 tên lửa

Nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Mỹ là Lockheed Martin vừa nhận được hợp đồng 9,8 tỷ đô la để sản xuất gần 2.000 phiên bản tiên tiến nhất của tên lửa Patriot.

Theo Defence News, Lầu Năm Góc đã trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá 9,8 tỷ USD để sản xuất gần 2.000 phiên bản tiên tiến nhất của tên lửa phòng không Patriot bắt đầu từ năm 2026.

Điều này diễn ra một phần nhờ tác động của việc Tổng thống Mỹ Donal Trump thành công buộc các nước châu Âu nếu muốn hỗ trợ Ukraine thì phải mua tên lửa từ Mỹ.

Tên lửa PAC-3 mới nhất dành cho hệ thống Patriot.

Lầu năm góc thông báo trong buổi lễ ký kết chung vào thứ Tư tại cơ sở Grand Prairie, Texas của Lockheed. Hợp đồng này đánh dấu thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử của đơn vị Kiểm soát hỏa lực và Tên lửa của công ty.

Tên lửa Patriot Advanced Capability-3 mới nhất với tên gọi Segment Enhancement thử nghiệm tại Trường bắn tên lửa White Sands. Ảnh: Lockheed Martin

Thỏa thuận có hiệu lực đến năm 2026 với khoảng 1.970 tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot PAC-3 MSE cùng các thiết bị phần cứng liên quan cho Mỹ và các đồng minh.

"Hiệu suất chiến đấu gần đây của PAC-3 MSE đã củng cố vị thế là một năng lực không thể thiếu đối với Mỹ và các đồng minh trên toàn thế giới", Jason Reynolds, Phó Chủ tịch Phòng không và Tên lửa Tích hợp của Lockheed, cho biết trong một tuyên bố của công ty.

Với hợp đồng này, Lockheed sẽ cung cấp số lượng PAC-3 MSE kỷ lục trong nhiều năm tới. Hợp đồng này nhấn mạnh nỗ lực của Washington nhằm bổ sung kho dự trữ tên lửa và củng cố chuỗi cung ứng, trong bối cảnh xung đột ở Ukraine và Trung Đông làm gia tăng nhu cầu.

PAC-3 MSE, sử dụng công nghệ "hit-to-kill", được thiết kế để chống lại tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, các mối đe dọa siêu thanh và máy bay.

Mỹ hỗ trợ Ukraine bằng cách bán tên lửa Patriot cho các nước châu Âu. Ảnh: Kyiv Independent

Mười bảy quốc gia đối tác, bao gồm Quân đội Mỹ đang sở hữu tên lửa PAC-3. Thiếu tướng Frank Lozano, người đứng đầu Văn phòng Điều hành Chương trình Tên lửa và Không gian của Quân đội Mỹ, cho biết: "Việc mua hàng trong nhiều năm cho phép Mỹ có một lượng tên lửa lớn hơn để giao hàng nhanh hơn, do đó lấp đầy kho vũ khí của chúng tôi nhanh hơn".

Lockheed cho biết họ có kế hoạch cung cấp hơn 600 máy bay đánh chặn vào năm 2025, tăng cường sản xuất gần hai năm trước thời điểm trao giải nhờ vào các khoản đầu tư nội bộ.

Joseph Giunta, quan chức cấp cao phụ trách hợp đồng của Quân đội tại Redstone Arsenal, Alabama, cho biết trong tuyên bố rằng hợp đồng "phản ánh việc mua sắm có kỷ luật và quản lý có trách nhiệm các nguồn lực của người nộp thuế".

Đầu mùa hè năm nay, Lockheed Martin đã chia sẻ với Defense News rằng họ đang nỗ lực để cung cấp 650 tên lửa PAC-3 MSE mỗi năm vào năm 2027. Hiện tại, họ đang sản xuất khoảng 550 tên lửa mỗi năm.

Công ty cũng đang xem xét khả năng tăng sản lượng lên 650 tên lửa sớm hơn một năm so với kế hoạch , Reynolds chia sẻ với Defense News vào tháng 7 tại hội nghị LandEuro của Hiệp hội Quân đội Mỹ ở Wiesbaden, Đức.

Chính phủ Mỹ vẫn chưa chính thức công bố con số về mức sản xuất cao nhất, nhưng các chuyên gia dự đoán trong những năm tới, con số này vượt quá 1.000 và thậm chí còn cao hơn nữa.