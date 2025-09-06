Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Buộc đồng minh tự mua vũ khí, Mỹ có ngay hợp đồng sản xuất 2.000 tên lửa

Nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Mỹ là Lockheed Martin vừa nhận được hợp đồng 9,8 tỷ đô la để sản xuất gần 2.000 phiên bản tiên tiến nhất của tên lửa Patriot.

Tuệ Minh

Theo Defence News, Lầu Năm Góc đã trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá 9,8 tỷ USD để sản xuất gần 2.000 phiên bản tiên tiến nhất của tên lửa phòng không Patriot bắt đầu từ năm 2026.

Điều này diễn ra một phần nhờ tác động của việc Tổng thống Mỹ Donal Trump thành công buộc các nước châu Âu nếu muốn hỗ trợ Ukraine thì phải mua tên lửa từ Mỹ.

Tên lửa PAC-3 mới nhất dành cho hệ thống Patriot.

Lầu năm góc thông báo trong buổi lễ ký kết chung vào thứ Tư tại cơ sở Grand Prairie, Texas của Lockheed. Hợp đồng này đánh dấu thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử của đơn vị Kiểm soát hỏa lực và Tên lửa của công ty.

Tên lửa Patriot Advanced Capability-3 mới nhất với tên gọi Segment Enhancement thử nghiệm tại Trường bắn tên lửa White Sands. Ảnh: Lockheed Martin

Thỏa thuận có hiệu lực đến năm 2026 với khoảng 1.970 tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot PAC-3 MSE cùng các thiết bị phần cứng liên quan cho Mỹ và các đồng minh.

"Hiệu suất chiến đấu gần đây của PAC-3 MSE đã củng cố vị thế là một năng lực không thể thiếu đối với Mỹ và các đồng minh trên toàn thế giới", Jason Reynolds, Phó Chủ tịch Phòng không và Tên lửa Tích hợp của Lockheed, cho biết trong một tuyên bố của công ty.

Với hợp đồng này, Lockheed sẽ cung cấp số lượng PAC-3 MSE kỷ lục trong nhiều năm tới. Hợp đồng này nhấn mạnh nỗ lực của Washington nhằm bổ sung kho dự trữ tên lửa và củng cố chuỗi cung ứng, trong bối cảnh xung đột ở Ukraine và Trung Đông làm gia tăng nhu cầu.

PAC-3 MSE, sử dụng công nghệ "hit-to-kill", được thiết kế để chống lại tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, các mối đe dọa siêu thanh và máy bay.

Mỹ hỗ trợ Ukraine bằng cách bán tên lửa Patriot cho các nước châu Âu. Ảnh: Kyiv Independent

Mười bảy quốc gia đối tác, bao gồm Quân đội Mỹ đang sở hữu tên lửa PAC-3. Thiếu tướng Frank Lozano, người đứng đầu Văn phòng Điều hành Chương trình Tên lửa và Không gian của Quân đội Mỹ, cho biết: "Việc mua hàng trong nhiều năm cho phép Mỹ có một lượng tên lửa lớn hơn để giao hàng nhanh hơn, do đó lấp đầy kho vũ khí của chúng tôi nhanh hơn".

Lockheed cho biết họ có kế hoạch cung cấp hơn 600 máy bay đánh chặn vào năm 2025, tăng cường sản xuất gần hai năm trước thời điểm trao giải nhờ vào các khoản đầu tư nội bộ.

Joseph Giunta, quan chức cấp cao phụ trách hợp đồng của Quân đội tại Redstone Arsenal, Alabama, cho biết trong tuyên bố rằng hợp đồng "phản ánh việc mua sắm có kỷ luật và quản lý có trách nhiệm các nguồn lực của người nộp thuế".

Đầu mùa hè năm nay, Lockheed Martin đã chia sẻ với Defense News rằng họ đang nỗ lực để cung cấp 650 tên lửa PAC-3 MSE mỗi năm vào năm 2027. Hiện tại, họ đang sản xuất khoảng 550 tên lửa mỗi năm.

Công ty cũng đang xem xét khả năng tăng sản lượng lên 650 tên lửa sớm hơn một năm so với kế hoạch , Reynolds chia sẻ với Defense News vào tháng 7 tại hội nghị LandEuro của Hiệp hội Quân đội Mỹ ở Wiesbaden, Đức.

Chính phủ Mỹ vẫn chưa chính thức công bố con số về mức sản xuất cao nhất, nhưng các chuyên gia dự đoán trong những năm tới, con số này vượt quá 1.000 và thậm chí còn cao hơn nữa.

Súng trường tấn công 'át chủ bài' của đặc nhiệm Mỹ với cỡ đạn kỳ lạ.
Defence News
Link bài gốc Copy link
https://www.defensenews.com/land/2025/09/03/us-army-awards-lockheed-record-98-billion-missile-contract/
#hợp đồng Lockheed Martin #tên lửa Patriot #tên lửa PAC-3 MSE #quân đội Mỹ #sản xuất tên lửa Patriot #hệ thống phòng không

Bài liên quan

Quân sự

Liệu 17 hệ thống Patriot mới có đủ giúp Ukraine đối phó Nga?

Tổng thống Donald Trump “quay xe” ngoạn mục, Mỹ sẽ gửi thêm vũ khí cho Kiev, Ukraine chuẩn bị tiếp nhận 17 tổ hợp phòng không Patriot.

1-anh-wikipedia-568.jpg
Mới đây trong một động thái đảo chiều từ Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ chủ động cung cấp 17 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine, báo hiệu động thái mạnh mẽ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của quốc gia này, khi đang trong tình trạng cạn kiệt kho vũ khí dự trữ.
2-anh-reuters.jpg
Sau cuộc gặp giữa Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, ông Trump tiết lộ rằng, "một quốc gia sở hữu tới 17 tổ hợp phòng không Patriot" sẽ chuyển giao toàn bộ hoặc phần lớn số hệ thống này cho Ukraine trong thời gian sắp tới. Dù không nêu rõ tên quốc gia, ông Trump khẳng định các tổ hợp này “không còn cần thiết” với quốc gia đó và “có thể được chuyển rất nhanh chóng”.
Xem chi tiết

Quân sự

Nhận tiền từ Đức, Mỹ chuyển Patriot từ Thụy Sĩ sang Ukraine

Mỹ đã thông báo với Thụy Sĩ về kế hoạch chuyển các hệ thống phòng không Patriot được Bern mua trước đó sang cho Ukraine.

Theo một thông báo của Chính phủ Thụy Sĩ, các quan chức Mỹ đã gửi một công hàm cho Bern nói rằng hệ thống phòng không Patriot đang trong quá trình sản xuất cho quốc gia Bắc Âu này sẽ được chuyển hướng để giúp bảo vệ Ukraine.

Tuyên bố ngày 17/7 của Thụy Sĩ, cho biết thông báo từ Mỹ đã đến vào ngày hôm trước, làm sáng tỏ một số cơ chế vội vàng đằng sau sự nhấn mạnh mới của Washington về việc giúp Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công gần như liên tục của Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Xem chi tiết

Quân sự

Patriot của Mỹ thừa nhận “thất bại” trước tên lửa Iran

Sau 20 ngày phủ nhận tin đồn về tên lửa của Iran tránh được hệ thống Patriot. Lầu Năm Góc đã bị vạch trần sau khi hình ảnh vệ tinh tiết lộ sự thật.

1-anh-xcom.jpg
Vụ việc xảy ra vào ngày 23/6, đi ngược lại với những tuyên bố trước đó của giới chức quốc phòng Mỹ và Qatar rằng, hệ thống phòng thủ đã hoạt động hiệu quả.
2-anh-wikipedia.jpg
Hai mươi ngày, sau khi Iran tuyên bố rằng, một tên lửa đạn đạo đã tấn công Căn cứ Không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar, Lầu Năm Góc đã xác nhận sự việc, thừa nhận rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đã không thể đánh chặn mối đe dọa đạn đạo.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới