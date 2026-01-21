Hà Nội

Xe tăng có còn phù hợp với chiến tranh hiện đại, khi UAV FPV lên ngôi?

Quân sự

Xe tăng có còn phù hợp với chiến tranh hiện đại, khi UAV FPV lên ngôi?

Theo chuyên gia Ukraine, xe tăng sẽ không tồn tại trong chiến tranh hiện đại, khi UAV FPV có thể tiêu diệt chúng ở khoảng cách 10-15 km tính từ tiền tuyến.

Tiến Minh
Trang Novayagazeta của Ukraine, dẫn lời ông Ivan Stupak, chuyên gia an ninh người Ukraine, cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), đồng thời là cố vấn cho Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia Ukraine. Theo Ivan Stupak, xe tăng không tồn tại được lâu trong chiến tranh hiện đại, khi UAV FPV có thể tiêu diệt chúng ở khoảng cách 10-15 km tính từ tiền tuyến.
Ông Ivan Stupak cho biết thêm, "Hiện chưa có phương pháp phòng thủ đáng tin cậy nào chống lại máy bay không người lái được phát minh. Vì lý do này, xe tăng có thể được coi là một loại vũ khí đã lạc hậu, không đáp ứng được kỳ vọng đặt vào nó”.
Tuy nhiên, ngay cả khi biết kinh nghiệm của Ukraine, các nước phương Tây vẫn “tiếp tục sản xuất xe tăng”. Rõ ràng là xe bọc thép là cần thiết, ít nhất là để vận chuyển binh lính ra chiến trường. Nhưng nếu một xe chiến đấu bộ binh chở quân, trong điều kiện UAV FPV chiếm ưu thế trên không, có thể nhanh chóng biến thành một “ngôi mộ tập thể” cho bộ binh.
Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) có trụ sở tại Mỹ, báo cáo rằng, việc Nga tiêu thụ kho dự trữ xe tăng thời Liên Xô dường như đang chậm lại. Điều này có thể là do Nga đã chuyển sang chiến thuật tấn công theo nhóm nhỏ, sử dụng xe máy và xe địa hình (ATV) trên chiến trường.
Chuyên gia David Sharp của ISW, cho rằng trong chiến tranh hiện đại, xe tăng đã trở nên rất dễ bị tấn công trên chiến trường. Chúng bị săn đuổi bởi cả hệ thống chống tăng và UAV FPV. Và cả Nga và Ukraine, vẫn chưa tìm ra phương pháp chống lại UAV FPV cho xe tăng.
Trong năm 2025, xe tăng đã không được quân đội Nga sử dụng một cách thường xuyên trên chiến trường, kể cả trong các chiến dịch tấn công tổng lực. Tất cả những điều này, đã dẫn đến kết luận về tầm quan trọng chiến đấu của xe tăng trong chiến tranh Ukraine đã giảm mạnh.
Điều này cũng có thể là do việc sử dụng rộng rãi các phương tiện tốc độ cao và cơ động cao, chẳng hạn như xe buggy, xe máy và xe địa hình (ATV). Nga đang sử dụng chiến thuật tấn công bằng một số lượng nhỏ xe tăng, kết hợp với các phân đội bộ binh, sử dụng phương tiện trên. Cho đến nay, họ đã thành công.
Do số lượng lớn UAV FPV trên chiến trường, xe tăng hiếm khi được sử dụng trên chiến trường. Tuy nhiên, theo Đại tá SBU kiêm Phó Chủ tịch Verkhovna Rada, ông Roman Kostenko, Nga hiện đang phát triển các hệ thống chống UAV cho xe bọc thép. Ông tin rằng nếu vấn đề này được giải quyết, cục diện chiến sự có thể đảo ngược.
“Nhiều hệ thống khác nhau hiện đang được phát triển có khả năng phát hiện UAV và sau đó bắn lưới, đạn ria, hoặc thậm chí tia laser để ngăn chúng tiếp cận xe tăng. Giả sử, công nghệ này xuất hiện trong tương lai gần - và tôi biết người Nga đang nghiên cứu nó - xe tăng có thể quay trở lại chiến trường, và khi đó chiến trường có thể lại thay đổi, và chúng ta sẽ cần tìm kiếm những cách mới để có thể đánh bại hoặc ngăn chặn chúng”, Kostenko phát biểu.
Ông Kostenko nói thêm rằng, công việc tương tự đang được tiến hành liên quan đến các loại vũ khí, khí tài quân sự khác và điều này có thể dẫn đến việc các hoạt động quân sự quay trở lại mô hình đã diễn ra trong thời gian gần đây. “Điều này sẽ phụ thuộc vào các biện pháp phản công nghệ mà chúng ta áp dụng. Tôi biết Nga hiện đang theo hướng này”, Đại tá SBU nhấn mạnh.
Điều đáng chú ý là tầm quan trọng của xe chiến đấu bọc thép trên chiến trường hiện đại thực sự đã suy giảm gần đây. Việc sử dụng đến mức “bão hòa” UAV FPV, khiến việc sử dụng xe tăng và xe bọc thép trong các hoạt động tấn công gần như không thể.
Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự trên khắp thế giới tin rằng, còn quá sớm để loại bỏ xe chiến đấu hạng nặng. Nghiên cứu về công nghệ chống lại UAV đang được tiến hành với tốc độ khẩn trương. Và điều này có thể đưa xe tăng, hiện chủ yếu được sử dụng làm hỏa lực gián tiếp, trở lại trạng thái chiến đấu toàn diện.
Còn trang tin NEWS.ru, dẫn lời bộ phận báo chí của Tập đoàn nhà nước Rostec (Nga), khẳng định xe tăng vẫn là lực lượng tấn công chủ lực trên chiến trường, "Trái với quan niệm phổ biến hiện nay, xe tăng vẫn giữ vai trò là phương tiện tấn công đột kích, tạo nên những bước đột phá trên chiến trường. Điều này được khẳng định qua nhiều trận đánh tại chiến trường Ukraine".
Rostec cũng cho biết, các dòng xe tăng T-90M, T-80BVM và T-72B3M của Nga, hiện đang được sản xuất là giai đoạn chuyển tiếp sang thế hệ xe tăng tiếp theo, khi sở hữu các hệ thống bảo vệ và các hệ thống chiến đấu trên xe, đã được nhanh chóng cải tiến dựa trên kinh nghiệm chiến đấu.
Các chiến thuật mới được sử dụng trên chiến trường Ukraine, bao gồm hoạt động phối hợp của xe tăng được hỗ trợ bởi UAV. Một xe tăng thực hiện yểm trợ từ vị trí điều khiển từ xa, trong khi những chiếc còn lại nhanh chóng cơ động đến mục tiêu tấn công.
Trong tương lai, xe bọc thép sẽ được tích hợp hoàn toàn với UAV, robot và pháo binh, để chủ động loại bỏ các mối đe dọa. Theo trang 360, các xe tăng tiềm năng sẽ giữ nguyên bố cục cổ điển, hỏa lực mạnh mẽ và lớp giáp đáng tin cậy. Việc nâng cao khả năng nhận thức tình huống và sự phối hợp với các binh chủng khác sẽ là yếu tố then chốt.
Theo các chuyên gia, câu hỏi đặt ra là liệu các cải tiến trên, sẽ được áp dụng ngay trên xe tăng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine hay sau đó? Trước đó có thông tin cho rằng, công ty sản xuất xe tăng lớn nhất của Nga, Uralvagonzavod đã chuyển giao lô xe tăng T-90M mới cho quân đội Nga.
Tiến Minh
Novaya Gazeta
