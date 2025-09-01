5.000 quân Ukraine đối mặt với việc bị bao vây ở thành phố Seversk

Thành phố Seversk đang gặp nguy hiểm, 5.000 quân Ukraine đang phải đối mặt với nguy cơ bị bao vây hoàn toàn, khi khu rừng Serebryansky đã bị Nga chiếm.
Sau bộ ảnh nàng tiên rừng bí ẩn, gợi cảm, Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2025 Stephany Abasali khoe những khoảnh khắc quyến rũ khi hóa tiên cá.
Các nhà khảo cổ, thợ lặn trục vớt được nhiều hiện vật quý giá, bao gồm tượng Nhân sư tại "thành phố tiệc tùng" Canopus ở ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập.
Các nhà nghiên cứu phát hiện Kostensuchus atrox - loài cá sấu khổng lồ đã ăn thịt khủng long ở Argentina cách đây 70 triệu năm vào thời kỳ kỷ Phấn trắng.
Ấn Độ thu gom 1,75 triệu tấn rác điện tử mỗi năm, biến e-waste thành lợi nhuận tỷ USD nhưng phải trả giá bằng sức khỏe và môi trường.
Sau bộ ảnh nàng tiên rừng bí ẩn, gợi cảm, Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2025 Stephany Abasali khoe những khoảnh khắc quyến rũ khi hóa tiên cá.
Nhân dịp Quốc khánh, gia đình Hà Anh từ TP HCM ra Hà Nội, hòa mình vào không khí rộn ràng của Thủ đô, thực hiện bộ ảnh kỷ niệm trên những con phố rực rỡ cờ hoa.
Bộ sưu tập Mansour Ojjeh McLaren bao gồm các siêu phẩm rất đỉnh cao có chung màu sơn cam như Mclaren F1, McLaren P1, P1 GTR... và vô số phiên bản khác nhau.
Gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng đã được Vinamilk chuẩn bị sẵn sàng, như một lời tri ân gửi đến những trái tim cùng hướng về Tổ quốc trong ngày hội non sông.
Trước mối đe dọa UAV gia tăng, Lầu Năm Góc lập lực lượng đặc nhiệm mới với phương châm “tốc độ hơn quy trình”.
Lũ dâng cao, tràn qua đê sông Bùi, chảy vào đồng ruộng, gây ngập các tuyến đường, khu dân cư của huyện Chương Mỹ và huyện Quốc Oai cũ.
Tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk thu hút đông đảo người dân ghé thăm.
Người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận phấn khởi khi đến chụp ảnh cùng dàn pháo lễ tại sân vận động Mỹ Đình trước ngày diễn ra lễ diễu binh A80.
Mitsubishi Motors Philippines Corporation (MMPC) vừa chính thức trình làng hai phiên bản nâng cấp của dòng MPV ăn khách – Xpander và Xpander Cross.
Bất chấp cơn mưa chiều ngày 1/9, trên đường Kim Mã, nhiều người vẫn che ô, mặc áo mưa chờ đợi xem diễu binh A80, dù sự kiện sáng 2/9 mới diễn ra.
Trước giờ G lễ diễu binh, diễu hành 2/9, phố Tràng Thi – Tràng Tiền ken đặc người, từng mét vỉa hè kín chỗ, người dân chen chân giữ chỗ đẹp từ trưa 1/9.
Lúc 11h30 rất đông người dân đã đổ về đường Trần Phú, Hùng Vương (Hà Nội) để chờ xem các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua vào sáng ngày 2/9.
Hoa hậu Ngân Anh cùng MC Phan Tô Ny và bé Tino chụp ảnh chào mừng Quốc khánh 2/9.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 2/9, Kim Ngưu thiếu kiên nhẫn, dễ phán đoán sai. Bảo Bình tài lộc tốt nhưng đừng quá liều lĩnh.
Muốn có trải nghiệm thoải mái và lưu giữ khoảnh khắc đẹp trong lễ diễu binh 2/9, bạn nhất định phải chuẩn bị đủ 7 món đồ “must-have” này.
Son Ye Jin - vợ Hyun Bin liên tục diện váy hở lưng trần khoe dáng vóc quyến rũ sau 3 năm sinh con trai đầu lòng.
Nhiều thiết kế trong phòng ngủ tưởng là hợp lý, nhưng khi sử dụng mới thấy bất tiện.