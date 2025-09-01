Hà Nội

5.000 quân Ukraine đối mặt với việc bị bao vây ở thành phố Seversk

Quân sự

5.000 quân Ukraine đối mặt với việc bị bao vây ở thành phố Seversk

Thành phố Seversk đang gặp nguy hiểm, 5.000 quân Ukraine đang phải đối mặt với nguy cơ bị bao vây hoàn toàn, khi khu rừng Serebryansky đã bị Nga chiếm.

Tiến Minh
Theo kênh Telegram "Mash", khoảng 5.000 quân Ukraine đang có nguy cơ bị quân đội Nga (RFAF) bao vây gần thành phố Seversk, ở phía tây bắc tỉnh Donetsk. Đây sẽ là vòng vây quy mô lớn thứ tư của RFAF trong thời gian gần đây. Tin tức này càng làm tình hình ở khu vực Donetsk thêm trầm trọng.
Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 7 của RFAF, được cho là đã chiếm được làng Serebryanka, mở rộng sườn về phía đông Seversk. Trong khi đó, Quân đoàn BARS-16 và Sư đoàn cộ binh cơ giới số 123 của Nga đang gây sức ép lên trung tâm gần Ivano-Dariyevka và Spolnoye, trong khi Sư đoàn 88 đang tiến quân từ phía nam.
Các Lữ đoàn 10, 54, 81 và 109 của quân đội Ukraine (AFU) đang phòng thủ tại khu vực này, nhưng quân Nga đang đẩy họ về phía Severesk; đồng thời cắt đứt đường tiếp tế của họ. Đây là vòng vây thứ tư, sau các vòng vây ở Kostiantynivka, Pokrovsk và Kupyansk.
Trang Military Review của Nga cho biết, RFAF đã đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi khu rừng Serebryansky và tiến đến tuyến đường T0514, nối Lyman với Seversk, và chỉ cách thành phố Seversk 5 km. Quân Ukraine đang chịu áp lực rất lớn trong vòng vây này. Vì việc cắt đứt các tuyến tiếp tế, sẽ cản trở nghiêm trọng khả năng chiến đấu của họ.
Còn theo kênh Readovka, RFAF vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn khu rừng Serebryansky, tuy nhiên sau các đòn tấn công đột phá dũng mãnh của RFAF, có thể AFU mất quyền kiểm soát khu bảo tồn thiên nhiên này. Cụ thể, Tập đoàn quân cận vệ 20 RFAF, đã đạt được thành công đáng kể trong trận chiến giành khu rừng Serebryansky.
Sau khi các đơn vị AFU ở phía nam Rozdolivka và Kuzmynivka bị bao vây và bị đánh thiệt hại nặng, quân Ukraine phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng, khi họ không có lực lượng dự bị cần thiết để ổn định mặt trận, do mất một mạng lưới lớn các vị trí có quân trấn giữ.
Sự hiện diện của các tuyến phòng thủ dự bị sẽ không giúp ích gì cho AFU, vì không có quân số để bổ sung. Điều đó khiến Bộ Tổng tham mưu AFU ngày càng đau đầu tính toán. AFU tin chắc rằng, nếu RFAF không tiến hành bất kỳ hành động tác chiến quy mô lớn nào trong một thời gian dài, thì quân Nga sẽ “bỏ quên” hướng tiến công này.
Kết quả là Bộ Tổng tham mưu AFU đã điều một số đơn vị chiến đấu chủ lực ở Severesk, để tăng viện cho hướng mặt trận khác, và quân Ukraine trong khu vực này không phải chịu áp lực các đòn tấn công của RFAF. Nhưng diễn biến nhanh chóng của các đợt tiến công nhanh của RFAF gần đây, đã đe dọa AFU mất quyền kiểm soát hoàn toàn đối với khu vực rừng rộng lớn này.
Kênh Military Summary cho biết, hiện AFU chỉ còn kiểm soát được chưa đến 10% lãnh thổ của khu bảo tồn Serebryansky. Trong khi đó vào đầu mùa hè, họ từng kiểm soát hơn một nửa diện tích rừng Serebryansky.
Mặc dù khu rừng bảo tồn Serebryansky vốn rất rậm rạp, giờ đã trở nên trơ trụi do giao tranh ác liệt, nhưng việc sử dụng vũ khí trang bị quy mô lớn ở đây. là điều không thể đối với cả hai bên. Bản thân việc phòng thủ rừng đã hoàn toàn đặt lên vai Lữ đoàn 119 thuộc Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine.
Sau khi để mất nữa khu bảo tồn Serebryansky, Lữ đoàn 119 trên thực tế đã mất khả năng chiến đấu. Lợi dụng địa hình, Bộ Tổng tham mưu AFU có lẽ đã ra lệnh bắt đầu rút tàn quân của Lữ đoàn 119 ra khỏi khu vực. Dường như họ sẽ cố gắng ngăn chặn bước tiến của Tập đoàn quân 20 RFAF dọc theo sông Zherebets, bao vây các tuyến đường tiếp cận Yampil.
Phía sau ngôi làng lớn này là tuyến đường trục T0513, nối Lyman với Seversk. Do đó, giữ Yampil là nhiệm vụ then chốt của quân đội Ukraine trong giai đoạn giao tranh này, khi họ đã hoàn toàn thất bại trong trận chiến giữ khu bảo tồn Serebryansky.
Xét về mặt chiến lược, loạt cuộc bao vây này của Nga thể hiện sự chủ động và tầm nhìn chiến lược của họ trên chiến trường. Bằng cách bao vây những cụm quân lớn của AFU, Nga có thể dần dần làm suy yếu lực lượng và hiệu quả chiến đấu của quân Ukraine, từ đó giành được lợi thế lớn hơn trên chiến trường.
Mặt khác, quân đội Ukraine cần nhanh chóng đưa ra biện pháp đối phó và phá vỡ vòng vây của Nga, nếu không họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt ở thành phố Severesk. Khi đó RFAF sẽ tiếp tục hình thành vòng vây gọng kìm với 2 thành phố quan trọng nhất của Ukraine còn lại ở Donetsk là Sloviansk và Kramatorsk. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rvvoenkory, Liveuamap).
Topwar
https://vi.topwar.ru/252406-v-svjazi-s-osvobozhdeniem-armiej-rossii-serebrjanki-garnizonu-vsu-v-severske-prihoditsja-vystraivat-oboronu-esche-s-odnogo-napravlenija.html
#Seversk #Nga bao vây quân Ukraine #xung đột Nga-Ukraine #Thành phố Seversk #xung đột Ukraine #Quân đội Nga

