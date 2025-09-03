Giao tranh ở mặt trận Pokrovsk trong tháng 8 như thế nào?

Một đoạn video được công bố ngày 28/8 cũng minh họa một điểm: pháo binh và UAV FPV Nga bắn phá một tòa nhà ở phía nam làng Nove Shakhove. Điều này cho thấy sau khi AFU tái chiếm làng hai ngày trước đó, RFAF đã không thể đánh bật họ, dẫn đến tình trạng bế tắc tại khu vực này.