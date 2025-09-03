Hà Nội

Giao tranh ở mặt trận Pokrovsk trong tháng 8 như thế nào?

Quân sự

Giao tranh ở mặt trận Pokrovsk trong tháng 8 như thế nào?

Trong tháng 8, giao tranh trên hướng mặt trận Pokrovsk diễn ra vô cùng ác liệt? Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công tiêu hao lớn tại mặt trận này.

Tiến Minh
Trong tháng 8, giao tranh trên hướng mặt trận Pokrovsk diễn ra khá ác liệt. Quân đội Nga (RFAF) đã tiến hành một cuộc "xâm nhập" quy mô lớn vào mặt trận phía bắc, tạo ra những bước tiến đáng kể. Theo kênh "Ủy ban Z", RFAF đầu tiên chiếm được làng Novy Shahove, tiến về phía tây 1 km, rồi lại tiến về phía bắc, chiếm khu vực từ Vilne, Kucheriv Yar, Zolotyi Kolodyaz, đến Rubizhne.
Sau đó, theo vành đai rừng Zolotyi Kolodyaz, quân Nga đột phá theo Quốc lộ T0514 và tấn công Petrivka. Chiều dài đột phá tổng cộng khoảng 18 km này, được coi là khá nhanh trong chiến tranh chiến hào giữa Nga và Ukraine hiện nay.
Cùng lúc đó, quân Nga tiến về phía tây Shahove, tấn công từ Kucheriv Yar theo ba hướng: về phía bắc, họ xâm nhập Vesele và tiến vài km dọc theo ba vành đai rừng; về phía tây, họ cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Ukraine tới Kucheriv Yar và gần đến vùng ngoại ô phía đông của Zolotyi Kolodyaz; về phía đông, họ cũng tiến 2,5 km.
Nếu quân Nga có thể giữ vững các vị trí phía đông, tăng cường lực lượng và tiếp tục tiến về phía đông, họ có thể bao vây lực lượng Ukraine dọc theo tuyến Sofiivka-Shahovoe, có lẽ đây là kế hoạch ban đầu của họ. Ngay cả khi họ thất bại, RFAF vẫn có thể buộc quân Ukraine dọc theo tuyến này phải rút lui.
Xét theo tình hình hiện tại, quân Nga đã gần như giành lại được các vị trí đã mất trước đó, nhưng liệu họ có thể giữ vững chúng hay không vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, chỉ riêng thành công của cuộc xâm nhập này đã cho thấy quân đội Ukraine (AFU) đã có phần phòng ngự lỏng lẻo ở khu vực phía Bắc Pokrovsk.
Một đoạn video được công bố ngày 28/8 cũng minh họa một điểm: pháo binh và UAV FPV Nga bắn phá một tòa nhà ở phía nam làng Nove Shakhove. Điều này cho thấy sau khi AFU tái chiếm làng hai ngày trước đó, RFAF đã không thể đánh bật họ, dẫn đến tình trạng bế tắc tại khu vực này.
Theo kênh Military Chronicle, AFU cũng đã tích cực triển khai phản công ở giữa khu vực Novoekonomichne và Myrolyubivka, xâm nhập vào một số vị trí. Một số đơn vị AFU thậm chí còn vượt sông Toretsky và tiến đến Mykolaivka. Tuy nhiên, dưới áp lực của quân Nga, họ đã rút lui về phía nam Novoekonomichne.
Cuộc phản công này của AFU thực chất có hai mục đích: một mặt, họ muốn phá vỡ tuyến phòng thủ của RFAF và khiến quân Nga hoảng loạn; mặt khác, họ có thể muốn giải cứu Lữ đoàn 79 Ukraine đang bị mắc kẹt tại Mylolyubivka. Nhưng hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về việc ai đang thực sự kiểm soát Mylolyubivka.
Một số nguồn tin cho rằng, RFAF đã chiếm lại được Mylolyubivka, trong khi những người khác lại cho rằng nó vẫn nằm trong tay quân đội Ukraine. Tình hình hiện tại rất hỗn loạn, chìm đắm trong “sương mù chiến tranh”.
Một video khác cùng ngày cho thấy RFAF đang tiến về phía bắc Lysivka, nằm ở ngoại ô phía nam và đông nam của thành phố Pokrovsk. Lữ đoàn 155 của Ukraine đang chặn đánh họ bằng hỏa lực pháo binh và UAV FPV. Nhưng dường như Lisivka đã bị quân Nga chiếm giữ hoàn toàn.
Lisivka không phải là nơi bình thường, vì là tuyến phòng thủ cuối cùng nối liền thành phố Pokrovsk và Mirnorad. Nếu RFAF đã chiếm được nó, họ có thể di chuyển giữa hai thành phố, chia cắt chúng, hoặc tấn công Pokrovsk từ phía đông nam và Mirnorad từ phía tây nam. Điều này sẽ dẫn đến một cuộc bao vây thực sự, và bối cảnh dự kiến ​​sẽ còn khốc liệt hơn nữa.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) cũng lưu ý một chi tiết, cho biết RFAF chủ yếu dựa vào quân số áp đảo để tiến hành một "cuộc chiến tiêu hao" trên nhiều mặt trận tại Pokrovsk. Đầu tiên, họ triển khai một số lượng lớn UAV để do thám điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine.
Khi tìm thấy điểm đột phá, quân Nga sẽ tập trung lực lượng tấn công vào các boongke và chiến hào của Ukraine, sau đó sử dụng thủ pháo, mìn chống tăng để phá hủy các hầm ngầm của Ukraine. Cuối cùng, bộ binh tinh nhuệ sẽ được điều động để dọn dẹp đống đổ nát.
Điều thú vị là khi bộ binh Nga tiến quân, họ sẽ ẩn náu trong các nhà kho nhỏ dọc theo tuyến đường của mình, cất giữ vũ khí, đạn dược và các vật tư khác. Đây là một chiến thuật hiệu quả, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho đợt tiến quân tiếp theo, mà còn dựa vào nguồn cung cấp này cho đến khi quân tiếp viện đến, ngay cả khi đợt đầu tiên bị đẩy lùi.
Chính nhờ những "thành trì hậu cần nhỏ" này mà quân Nga có thể thực hiện các cuộc đột kích quy mô lớn như vậy ở mặt trận phía bắc; nếu không, việc chỉ dựa vào nguồn cung cấp tạm thời sẽ không thể duy trì một chiến dịch quy mô lớn như vậy.
Nhìn chung, RFAF hiện đang nắm thế chủ động trên mặt trận phía Nga-Ukraine. Đề xuất "vùng đệm" của châu Âu đã tạo thêm nhiều biến số cho các cuộc đàm phán hòa bình. AFU đang phải đối mặt với áp lực chiến đấu trên nhiều mặt trận. Diễn biến tiếp theo của tình hình phụ thuộc vào việc liệu hai bên có thể theo kịp việc triển khai quân đội và các cuộc tấn công tiếp theo hay không. (nguồn ảnh Topwar, Ukrinform, Kyiv Post, RIA Novosti).
Sohu
#Pokrovsk #nga tấn công đột phá #Nga bao vây Pokrovsk #mặt trận Pokrovsk #xung đột Ukraine #Nga tấn công Pokrovsk

