Thủ môn U23 Việt Nam visual cực điển trai làm 'rung động' hội chị em

Cộng đồng trẻ

Thủ môn U23 Việt Nam visual cực điển trai làm 'rung động' hội chị em

Sở hữu chiều cao ấn tượng và gương mặt 'visual' điển trai, thủ môn U23 Việt Nam là Trần Trung Kiên khiến nhiều fan nữ phải mê mệt.

Thiên Anh
Thủ môn Trần Trung Kiên (sinh năm 2003, CLB Hoàng Anh Gia Lai) đang thu hút sự chú ý sau khi cùng U23 Việt Nam giành vé tham dự VCK U23 châu Á. Trung Kiên đã xuất sắc giữ sạch lưới cả 3 trận đấu vòng loại.

Trung Kiên sở hữu chiều cao 1m92, nằm trong nhóm thủ môn có thể hình tốt nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Vóc dáng cao lớn, sải tay dài giúp anh chiếm ưu thế trong các tình huống không chiến và cản phá bóng bổng.

Bên cạnh lợi thế hình thể, Trung Kiên còn gây ấn tượng bởi gương mặt sáng, đường nét góc cạnh và phong thái điềm tĩnh trên sân.

Trung Kiên được đánh giá là mẫu thủ môn hiện đại, có phản xạ nhanh và khả năng chơi chân khá tốt.

Không chỉ gây chú ý với người hâm mộ, Trung Kiên còn nhận được lời khen từ các đồng đội đàn anh. Trên mạng xã hội, trung vệ Đỗ Duy Mạnh từng để lại bình luận: "Đẹp trai bắt hay nữa. Chịu gì nổi".

Ngoài sân cỏ, thủ môn quê Thanh Hóa theo đuổi phong cách thời trang đơn giản, năng động, phù hợp với vóc dáng cao ráo.

Với thể hình chuẩn và ngoại hình sáng, Trung Kiên thường được so sánh với các cầu thủ có "visual" nổi bật trong làng bóng đá Việt Nam trước đây như Bùi Tiến Dũng hay Đặng Văn Lâm.

Ở tuổi 22, Trần Trung Kiên vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện kỹ năng chuyên môn.

Với thể hình lý tưởng cùng phong thái tự tin, anh được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những gương mặt thủ môn đáng chú ý của bóng đá Việt Nam trong những năm tới.

Trang cá nhân của Trung Kiên hiện có 27.000 người theo dõi, chủ yếu đăng những khoảnh khắc đánh dấu kỷ niệm tại các giải đấu. Anh cũng chia sẻ một số hình ảnh khi đi du lịch, gặp gỡ bạn bè. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV

Thiên Anh
