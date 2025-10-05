Hà Nội

Tỷ phú AI 37 tuổi ký hợp đồng 100 triệu USD trong đêm

Số hóa

Tỷ phú AI 37 tuổi ký hợp đồng 100 triệu USD trong đêm

Edwin Chen - CEO Surge AI, sở hữu 18 tỷ USD và 1 triệu lao động toàn cầu, ký hợp đồng trăm triệu USD với Google chỉ sau một cuộc gọi trong đêm.

Edwin Chen, 37 tuổi, là gương mặt bí ẩn đứng sau Surge AI - công ty huấn luyện trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.
Anh từng làm tại Google, Facebook và Twitter trước khi tự lập nghiệp năm 2020 bằng số tiền tiết kiệm cá nhân.
Surge AI hiện có hơn 1 triệu lao động tự do tại 50 quốc gia và doanh thu năm 2024 đạt 1,2 tỷ USD.
Chen sở hữu 75% cổ phần công ty, nắm khối tài sản 18 tỷ USD, lọt Forbes 400 năm nay.
Không giống mô hình gắn nhãn dữ liệu giá rẻ, Surge tuyển cả giáo sư, nhà nghiên cứu để trực tiếp “bẫy” và huấn luyện AI.
Chính sự khác biệt này giúp Surge ký hợp đồng hơn 100 triệu USD/năm với Google chỉ sau một cuộc gọi lúc nửa đêm.
Chen được mô tả là thông minh, lập dị, sống tối giản và không chấp nhận trò chơi quyền lực của Thung lũng Silicon.
Anh khẳng định mục tiêu của Surge là cung cấp dữ liệu chất lượng cao để hiện thực hóa giấc mơ về trí tuệ nhân tạo tổng quát.
