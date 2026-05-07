Tuyên Quang xử phạt hàng loạt cơ sở vi phạm hơn 3.400 sản phẩm là thực phẩm

Theo thông tin từ Cục Quản lý phát triển thị trường trong nước, triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 theo chỉ đạo của Sở Công Thương Tuyên Quang, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Chi cục QLTT tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý 3 cơ sở kinh doanh vi phạm, thu giữ hàng nghìn sản phẩm thực phẩm giá rẻ tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.

Cụ thể, qua công tác kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã phát hiện 03 cơ sở kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu vi phạm. Tang vật thu giữ gồm 3.430 đơn vị sản phẩm là snack, kẹo các loại, thạch, xúc xích, cánh gà chế biến sẵn, bánh mochi, bánh bông lan, bánh quy… với tổng trị giá gần 12 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.

Đáng chú ý, đây là các sản phẩm có giá thành rẻ, mẫu mã bắt mắt, chủ yếu hướng đến đối tượng tiêu dùng là trẻ em và học sinh. Việc lưu thông các mặt hàng này trên thị trường tiềm ẩn nguy cơ lớn gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí có thể dẫn đến các hệ lụy lâu dài nếu không được kiểm soát kịp thời.

Trước các hành vi vi phạm, Đội QLTT số 5 đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở kinh doanh với tổng số tiền 13 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đội QLTT số 5 kiểm tra một số cơ sở kinh doanh mặt hàng thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ảnh nguồn DMS

Hoạt động kiểm tra, xử lý nêu trên thể hiện quyết tâm của lực lượng Quản lý thị trường trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần lành mạnh hóa thị trường hàng hóa, đặc biệt trong thời điểm Tháng hành động vì an toàn thực phẩm đang được triển khai sâu rộng.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 5 sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tiêu dùng, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.