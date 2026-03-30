Tưởng rối loạn tiêu hóa người bệnh nhồi máu cơ tim cấp nguy kịch

Các bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện 19-8 vừa xử lý kịp thời cứu sống người bệnh nhồi máu cơ tim cấp, giành lại thời gian vàng cho bệnh nhân 63 tuổi từ một cơn đau dễ nhầm lẫn. Người bệnh vào viện với biểu hiện ban đầu không điển hình, dễ nhầm lẫn với bệnh lý tiêu hóa.

Người bệnh nữ, 63 tuổi, có tiền sử viêm dạ dày mạn tính, vào viện vì đau vùng thượng vị kéo dài. Trước đó hai ngày, người bệnh xuất hiện đau âm ỉ vùng thượng vị, tăng dần, có lúc thành cơn, lan ra sau lưng, kèm ợ hơi, ợ chua nhẹ, không sốt, không nôn. Người bệnh đã tự điều trị tại nhà nhưng không cải thiện. Đến ngày nhập viện, tình trạng đau tăng nhiều kèm vã mồ hôi.

Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, bụng mềm, ấn tức vùng thượng vị, không có phản ứng thành bụng; mạch 86 lần/phút, huyết áp 120/70 mmHg.

Thăm khám cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim nhầm lẫn đau dạ dày sau can thiệp - Ảnh BVCC

BS Đỗ Chí Hiếu, Phó Trưởng khoa Cấp cứu cho biết: “Mặc dù biểu hiện ban đầu rất giống với đợt cấp viêm dạ dày, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy tính chất cơn đau có điểm bất thường, đặc biệt là mức độ tăng dần và kèm theo vã mồ hôi. Đây là những dấu hiệu gợi ý bệnh lý tim mạch, cần được kiểm tra ngay để tránh bỏ sót nhồi máu cơ tim”.

Ngay lập tức, điện tim được thực hiện tại giường cho thấy hình ảnh ST chênh lên ở các chuyển đạo DII, DIII, aVF. Người bệnh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành sau dưới và tiến hành xử trí ban đầu theo phác đồ, đồng thời hội chẩn khẩn với Viện Tim mạch để can thiệp.

Tại Viện Tim mạch, kết quả chụp động mạch vành qua da cho thấy tổn thương nặng hệ động mạch vành, trong đó có hẹp 90% động mạch liên thất trước và tổn thương xơ vữa huyết khối gây hẹp gần tắc động mạch vành phải. Người bệnh đã được tái thông mạch vành bằng đặt stent phủ thuốc.

Sau can thiệp, người bệnh được theo dõi chặt chẽ về lâm sàng và các chỉ số cận lâm sàng. Hiện tại, tình trạng ổn định, đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị, theo dõi tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng biểu hiện điển hình bằng đau ngực. Ở một số trường hợp, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ hoặc người có bệnh nền, triệu chứng có thể biểu hiện bằng đau vùng thượng vị, dễ nhầm lẫn với bệnh lý dạ dày.

Việc nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường và xử trí kịp thời trong “thời gian vàng” có ý nghĩa quyết định trong bảo tồn cơ tim, giảm biến chứng và nâng cao khả năng hồi phục cho người bệnh.

"Khi xuất hiện các triệu chứng như đau vùng thượng vị lan ra sau lưng, đau kèm vã mồ hôi, mệt nhiều hoặc không đáp ứng với thuốc dạ dày, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh bỏ lỡ thời gian điều trị quan trọng. Khi được phát hiện sớm, xử trí kịp thời, người bệnh có thể vượt qua những tình huống nguy hiểm nhất", các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện 19-8 khuyến cáo.

