Bướu phát triển khổng lồ chèn ép gây khó nuốt, khó thở

Nhiều lần hội chẩn nhưng bướu quá to không thể phẫu thuật

Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận và điều trị ca bướu giáp khổng lồ ở bệnh nhân nữ 41 tuổi.

Bệnh nhân Bùi Thị N, 41 tuổi, quê tại Phú Thọ, nhập viện trong tình trạng bướu giáp kích thước rất lớn gây chèn ép vùng cổ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc Basedow từ năm 2019 và điều trị định kỳ bằng thuốc kháng giáp trạng tổng hợp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Thời gian gần đây, cổ bệnh nhân to nhanh, bướu phát triển khổng lồ, gây khó nuốt, khó thở, ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và giấc ngủ.

Bướu giáp khổng lồ ở người phụ nữ 41 tuổi - Ảnh BVCC

Kết quả xét nghiệm cho thấy hormon tuyến giáp ở trạng thái bình giáp, tuy nhiên nồng độ kháng thể TRAb và Anti-TPO trong huyết thanh tăng cao. Siêu âm chẩn đoán cho thấy tuyến giáp thể tích rất lớn khó xác định chính xác kích thước, nhu mô không đều, nhiều nang.

Với tình trạng cổ biến dạng do bướu giáp khổng lồ, bệnh nhân đã nhiều lần được hội chẩn phẫu thuật nhưng chưa thể thực hiện được do bướu quá to, tăng sinh mạch mạnh, khó đạt điều kiện tối ưu trước mổ. Hiện tại, toàn trạng bệnh nhân đã ổn định hơn và có nguyện vọng được phẫu thuật cắt bỏ bướu.

Đây là ca bệnh điển hình, cho thấy sự phức tạp trong điều trị bệnh lý tuyến giáp, đặc biệt ở những trường hợp bướu khổng lồ gây chèn ép làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương là cơ sở chuyên khoa đầu ngành trong khám và điều trị các bệnh lý tuyến giáp tại Việt Nam. Mỗi năm, Bệnh viện thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật tuyến giáp, trong đó có nhiều trường hợp khó và phức tạp. Bệnh viện quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, làm chủ nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật nội soi tuyến giáp, mổ mở bảo tồn dây thần kinh quặt ngược thanh quản và tuyến cận giáp, giúp người bệnh hồi phục nhanh, an toàn và hạn chế biến chứng.

TS.BS Lê Thị Việt Hà, Trưởng khoa Bệnh lý tuyến giáp khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện bất thường vùng cổ như cổ to nhanh, nuốt vướng, khó thở, khàn tiếng kéo dài hoặc có dấu hiệu cường giáp, suy giáp nên đến khám sớm tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

“ Phát hiện sớm – điều trị chuẩn – kỹ thuật hiện đại” là chìa khóa giúp người bệnh mắc bệnh tuyến giáp cải thiện chất lượng cuộc sống và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Tuyến giáp bất thường gây nhiều hệ lụy cho sức khỏe

TS.BS Nguyễn Ánh Ngọc – Khoa Phẫu thuật tuyến giáp cho biết, tuyến giáp là một tuyến nội tiết hình cánh bướm ở vùng cổ, đảm nhiệm vai trò sản xuất hormone tuyến giáp – là một hormone nội tiết lớn của cơ thể, tác dụng hầu hết lên cơ thể từ giai đoạn bào thai cho đến sơ sinh, thiếu niên, trưởng thành và già đi của con người.

Khi tuyến giáp hoạt động bất thường, dù là suy giáp hay cường giáp, cơ thể có thể phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như mệt mỏi kéo dài, tăng/giảm cân bất thường, rối loạn nhịp tim, rối loạn kinh nguyệt, thay đổi tâm trạng, thậm chí nguy cơ biến chứng tim mạch, loãng xương hoặc suy giảm trí nhớ.

Đáng lo ngại là nhiều trường hợp bệnh diễn biến âm thầm, khiến người bệnh không nhận ra cho đến khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Theo TS.BS Nguyễn Ánh Ngọc Khi tuyến giáp hoạt động bất thường, cơ thể có thể gặp phải các tình trạng như suy giáp, cường giáp, bướu lành hoặc thậm chí là ung thư tuyến giáp. Các biểu hiện thường gặp như:

– Mệt mỏi kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân,

– Tim đập nhanh, run tay, khó ngủ,

– Cổ to bất thường.

Các triệu chứng kín đáo như trầm cảm, khàn tiếng, táo bón… thường bị bỏ qua do người bệnh chưa có đủ kiến thức nhận diện.

Các bác sĩ khoa Hóa sinh, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, hiện nay, xét nghiệm tuyến giáp chính là phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để đánh giá sớm tình trạng hoạt động của tuyến giáp. Việc thăm khám và làm xét nghiệm tại cơ sở y tế là rất quan trọng, cho phép chẩn đoán sớm, chính xác tình trạng bệnh và đưa ra phác đồ điều trị kịp thời, phù hợp với từng người bệnh.

Các xét nghiệm quan trọng giúp đánh giá chức năng tuyến giáp gồm:

TSH (Thyroid Stimulating Hormone): Chỉ số “đầu tay” phản ánh khả năng tuyến giáp sản xuất hormone.

FT4 (Free Thyroxine) & FT3 (Free Triiodothyronine): Đo trực tiếp lượng hormone tuyến giáp tự do lưu hành trong máu, giúp xác định tình trạng suy giáp hay cường giáp.

TRAb, TSI, Anti-TPO & Anti-TG: Các xét nghiệm kháng thể giúp chẩn đoán các bệnh lý tuyến giáp tự miễn như Basedow hoặc viêm tuyến giáp Hashimoto…

Thyroglobulin (TG): Xét nghiệm quan trọng trong theo dõi sau điều trị ung thư tuyến giáp.