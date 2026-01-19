Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Tự ý ngâm chân bằng nước lá đun nóng, người bệnh bị bỏng nặng hai bàn chân

Tự ý ngâm chân bằng nước lá đun nóng tại nhà, người bệnh nam bị viêm da cơ địa nhiều năm đã phải nhập viện trong tình trạng bỏng rộp nghiêm trọng hai bàn chân.

Thúy Nga

Một người bệnh nam bị viêm da cơ địa nhiều năm đã phải nhập viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) điều trị trong tình trạng bỏng rộp nghiêm trọng ở cả hai bàn chân do tự ý ngâm chân bằng nước lá đun nóng tại nhà.

Người bệnh có tiền sử viêm da cơ địa kéo dài, thường xuyên bị ngứa, khô da và bong tróc. Do tình trạng bệnh tái phát nhiều lần, người bệnh tự sử dụng nước lá đun sôi để ngâm chân với mong muốn giảm ngứa và cải thiện tổn thương da.

Tuy nhiên, do nước ngâm còn quá nóng và thời gian ngâm kéo dài, hai bàn chân của người bệnh bị bỏng nặng.

bong-nang.jpg
Tình trạng chân của người bệnh khi nhập viện - Ảnh BVCC

Khi nhập viện, hai bàn chân của người bệnh xuất hiện nhiều bọng nước lớn, da bong tróc thành từng mảng, một số vị trí chảy máu, gây đau rát và hạn chế vận động. Các bác sĩ xác định người bệnh bị bỏng nhiệt trên nền da tổn thương do viêm da cơ địa, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Theo bác sĩ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển – Uông Bí cho biết, viêm da cơ địa là bệnh lý mạn tính, da thường khô, cảm giác ngứa ngáy, khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, hóa chất hoặc các biện pháp điều trị không phù hợp da rất dễ bị tổn thương.

Đặc biệt khi thời tiết hanh khô như hiện nay lại càng khiến cho người bệnh khó chịu. Việc tự ý áp dụng các phương pháp như ngâm nước lá đun nóng, bôi thuốc không rõ nguồn gốc có thể khiến bệnh trở nặng, gây biến chứng nguy hiểm.

Hiện người bệnh đang được điều trị tích cực với việc chăm sóc vết bỏng, kiểm soát nhiễm trùng và điều trị viêm da cơ địa theo phác đồ chuyên khoa.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người mắc bệnh da liễu mạn tính, không nên tự ý điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn điều trị đúng cách.

Việc điều trị viêm da cơ địa đòi hỏi sự kiên trì, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và chăm sóc da phù hợp, tránh những can thiệp có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho da và sức khỏe người bệnh.

#Điều trị viêm da cơ địa #Nguy cơ bỏng nhiệt do tự ý ngâm lá #Tác hại của tự điều trị tại nhà #Biến chứng bỏng da do nhiệt độ cao #Chăm sóc da và phòng ngừa biến chứng #Khuyến cáo y tế cho bệnh da liễu mạn tính

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cảnh giác biến chứng nặng do điều trị viêm da cơ địa, viêm da đầu sai cách

Viêm da cơ địa còn gọi là bệnh chàm thể tạng (eczema), một bệnh viêm da tái phát, mạn tính, chủ yếu gặp ở trẻ em, có liên quan tới cơ địa dị ứng.

Viêm da cần đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu để được điều trị đúng, kịp thời, tránh để bệnh gây ra biến chứng. Người bệnh hoặc người nhà của bệnh nhân không nên tự chẩn đoán, tự mua thuốc điều trị sẽ làm cho bệnh nặng hơn, thậm chí biến chứng.

Da nhiễm trùng nặng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới