Tự ý ngâm chân bằng nước lá đun nóng, người bệnh bị bỏng nặng hai bàn chân

Một người bệnh nam bị viêm da cơ địa nhiều năm đã phải nhập viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) điều trị trong tình trạng bỏng rộp nghiêm trọng ở cả hai bàn chân do tự ý ngâm chân bằng nước lá đun nóng tại nhà.

Người bệnh có tiền sử viêm da cơ địa kéo dài, thường xuyên bị ngứa, khô da và bong tróc. Do tình trạng bệnh tái phát nhiều lần, người bệnh tự sử dụng nước lá đun sôi để ngâm chân với mong muốn giảm ngứa và cải thiện tổn thương da.

Tuy nhiên, do nước ngâm còn quá nóng và thời gian ngâm kéo dài, hai bàn chân của người bệnh bị bỏng nặng.

Tình trạng chân của người bệnh khi nhập viện - Ảnh BVCC

Khi nhập viện, hai bàn chân của người bệnh xuất hiện nhiều bọng nước lớn, da bong tróc thành từng mảng, một số vị trí chảy máu, gây đau rát và hạn chế vận động. Các bác sĩ xác định người bệnh bị bỏng nhiệt trên nền da tổn thương do viêm da cơ địa, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Theo bác sĩ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển – Uông Bí cho biết, viêm da cơ địa là bệnh lý mạn tính, da thường khô, cảm giác ngứa ngáy, khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, hóa chất hoặc các biện pháp điều trị không phù hợp da rất dễ bị tổn thương.

Đặc biệt khi thời tiết hanh khô như hiện nay lại càng khiến cho người bệnh khó chịu. Việc tự ý áp dụng các phương pháp như ngâm nước lá đun nóng, bôi thuốc không rõ nguồn gốc có thể khiến bệnh trở nặng, gây biến chứng nguy hiểm.

Hiện người bệnh đang được điều trị tích cực với việc chăm sóc vết bỏng, kiểm soát nhiễm trùng và điều trị viêm da cơ địa theo phác đồ chuyên khoa.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người mắc bệnh da liễu mạn tính, không nên tự ý điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn điều trị đúng cách.

Việc điều trị viêm da cơ địa đòi hỏi sự kiên trì, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và chăm sóc da phù hợp, tránh những can thiệp có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho da và sức khỏe người bệnh.