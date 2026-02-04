Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi cung hoàng đạo ngày 5/2: Bảo Bình độc chiếm đỉnh cao vận mệnh

Giải mã

Tử vi cung hoàng đạo ngày 5/2: Bảo Bình độc chiếm đỉnh cao vận mệnh

Tử vi cung hoàng đạo ngày 5/2, Bảo Bình làm chủ cuộc chơi tuyệt đối, có thể bứt phá, gặt hái những thành quả rực rỡ. Ma Kết mọi chuyện thuận lợi. 

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương không xuất hiện sai lầm lớn nào. Sự nghiệp: Cứ làm việc theo quy định, đều là những tiền lệ không có gì đáng nói. Một số người có lẽ đã chán ghét những ngày tháng như vậy và muốn tìm kiếm dự án mới để xem có thể nâng cao thành tích hay không. Tài lộc: Dự án sẽ không xảy ra sai sót lớn, tuy nhiên cũng không thể trông chờ vào việc có nhiều thu nhập. Tình cảm: Hai người ở bên nhau khá thiết thực, không có chuyện gì không vui xảy ra nhưng sự cuồng nhiệt cũng không nhiều. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh, chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương không xuất hiện sai lầm lớn nào. Sự nghiệp: Cứ làm việc theo quy định, đều là những tiền lệ không có gì đáng nói. Một số người có lẽ đã chán ghét những ngày tháng như vậy và muốn tìm kiếm dự án mới để xem có thể nâng cao thành tích hay không. Tài lộc: Dự án sẽ không xảy ra sai sót lớn, tuy nhiên cũng không thể trông chờ vào việc có nhiều thu nhập. Tình cảm: Hai người ở bên nhau khá thiết thực, không có chuyện gì không vui xảy ra nhưng sự cuồng nhiệt cũng không nhiều. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh, chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu sẽ phát hiện ra một vài bí mật, tốt nhất nên quản tốt cái miệng của mình và đừng nói năng bừa bãi. Sự nghiệp: Một số chuyện nơi công sở dù bạn không nghe ngóng cũng có thể lọt vào tai, nếu không chắc chắn đó có phải là thông tin mật hay không thì nên thận trọng, ít nói và làm nhiều việc hơn là tốt nhất. Tài lộc: Sự phát triển của các ý tưởng đầu tư và quản lý tài chính sẽ cho bạn một thông tin chính xác, không nên nôn nóng mà hãy kiên nhẫn chờ đợi. Tình cảm: Đôi bên đều khá thành thật, có chuyện gì không vui sẽ nói thẳng, bớt đi những vòng vo nên hiệu quả giao tiếp cũng cao hơn. Sức khỏe: Cơ thể không có gì khó chịu.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu sẽ phát hiện ra một vài bí mật, tốt nhất nên quản tốt cái miệng của mình và đừng nói năng bừa bãi. Sự nghiệp: Một số chuyện nơi công sở dù bạn không nghe ngóng cũng có thể lọt vào tai, nếu không chắc chắn đó có phải là thông tin mật hay không thì nên thận trọng, ít nói và làm nhiều việc hơn là tốt nhất. Tài lộc: Sự phát triển của các ý tưởng đầu tư và quản lý tài chính sẽ cho bạn một thông tin chính xác, không nên nôn nóng mà hãy kiên nhẫn chờ đợi. Tình cảm: Đôi bên đều khá thành thật, có chuyện gì không vui sẽ nói thẳng, bớt đi những vòng vo nên hiệu quả giao tiếp cũng cao hơn. Sức khỏe: Cơ thể không có gì khó chịu.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử nên tập trung nhiều hơn vào việc của mình, không nên phân tán tinh lực. Sự nghiệp: Các thành viên trong đội nhóm chung sống với nhau trên bề mặt không có gì bất hòa, nhưng thực tế thế nào thì rất khó nói, tốt nhất nên chú ý hơn trong lời nói và hành động. Tài lộc: Học hỏi thêm các kiến thức liên quan, không nên tin vào tin đồn thất thiệt, khi đưa ra quyết định cũng không nên quá tự tin. Tình cảm: Có chuyện gì hãy nói thẳng, việc nói nhăng nói cuội một đống thứ vô ích chỉ khiến đối phương không muốn nghe. Sức khỏe: Chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử nên tập trung nhiều hơn vào việc của mình, không nên phân tán tinh lực. Sự nghiệp: Các thành viên trong đội nhóm chung sống với nhau trên bề mặt không có gì bất hòa, nhưng thực tế thế nào thì rất khó nói, tốt nhất nên chú ý hơn trong lời nói và hành động. Tài lộc: Học hỏi thêm các kiến thức liên quan, không nên tin vào tin đồn thất thiệt, khi đưa ra quyết định cũng không nên quá tự tin. Tình cảm: Có chuyện gì hãy nói thẳng, việc nói nhăng nói cuội một đống thứ vô ích chỉ khiến đối phương không muốn nghe. Sức khỏe: Chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi là được.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hành sự chắc chắn, không hấp tấp khiến người khác phải lo lắng. Sự nghiệp: Gặp được quý nhân đừng quá khích, hãy thể hiện một cách chừng mực tự nhiên sẽ nhận được sự tán thưởng, nên đưa ra trình độ thực sự của mình để đạt được thành tích tốt. Tài lộc: Đa phần sẽ thực hiện những dự án có độ tin cậy cao, có năng lực đưa ra những quyết định có lợi cho cá nhân, ít khi phạm sai lầm do đầu óc không tỉnh táo. Tình cảm: Bạn và đối phương đều trân trọng tình cảm hiện tại, sẽ cố gắng duy trì để mối quan hệ không trở nên tồi tệ. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hành sự chắc chắn, không hấp tấp khiến người khác phải lo lắng. Sự nghiệp: Gặp được quý nhân đừng quá khích, hãy thể hiện một cách chừng mực tự nhiên sẽ nhận được sự tán thưởng, nên đưa ra trình độ thực sự của mình để đạt được thành tích tốt. Tài lộc: Đa phần sẽ thực hiện những dự án có độ tin cậy cao, có năng lực đưa ra những quyết định có lợi cho cá nhân, ít khi phạm sai lầm do đầu óc không tỉnh táo. Tình cảm: Bạn và đối phương đều trân trọng tình cảm hiện tại, sẽ cố gắng duy trì để mối quan hệ không trở nên tồi tệ. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hành sự có khả năng quyết đoán, không lề mề dây dưa. Sự nghiệp: Đối mặt với nhiệm vụ cấp trên giao phó có thể phát huy tính chủ động, biết cách xử lý các sự cố bất ngờ, xác suất nhận được sự công nhận và khen ngợi từ khách hàng là khá lớn. Tài lộc: Cứ thực hiện dự án theo đúng trình tự là được, việc thu về lợi nhuận không quá khó khăn, tuyệt đối không được tham lam. Tình cảm: Cả hai đều thích làm những việc thực tế cho đối phương, không có hành vi chỉ hứa suông. Sức khỏe: Vận động thích hợp sẽ có lợi cho cơ thể.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hành sự có khả năng quyết đoán, không lề mề dây dưa. Sự nghiệp: Đối mặt với nhiệm vụ cấp trên giao phó có thể phát huy tính chủ động, biết cách xử lý các sự cố bất ngờ, xác suất nhận được sự công nhận và khen ngợi từ khách hàng là khá lớn. Tài lộc: Cứ thực hiện dự án theo đúng trình tự là được, việc thu về lợi nhuận không quá khó khăn, tuyệt đối không được tham lam. Tình cảm: Cả hai đều thích làm những việc thực tế cho đối phương, không có hành vi chỉ hứa suông. Sức khỏe: Vận động thích hợp sẽ có lợi cho cơ thể.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hành sự theo đúng trình tự, ít khi bị loạn nhịp, khả năng kiểm soát cũng mạnh hơn trước. Sự nghiệp: Hành sự nơi công sở khá chú trọng việc hoàn thành đúng bổn phận, những chuyện bao đồng không liên quan sẽ biết cách tránh xa để bảo vệ mình, bản thân nhiệm vụ bạn phải làm đã rất nhiều, gánh nặng nặng nề cũng là một cái cớ thoái thác tốt. Tài lộc: Lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh việc vung tay quá trán là được. Tình cảm: Sẽ cố gắng đáp ứng các yêu cầu mà bạn đời đưa ra, tuy nhiên kết quả không nhất định tốt như tưởng tượng. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, cảm xúc ổn định.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hành sự theo đúng trình tự, ít khi bị loạn nhịp, khả năng kiểm soát cũng mạnh hơn trước. Sự nghiệp: Hành sự nơi công sở khá chú trọng việc hoàn thành đúng bổn phận, những chuyện bao đồng không liên quan sẽ biết cách tránh xa để bảo vệ mình, bản thân nhiệm vụ bạn phải làm đã rất nhiều, gánh nặng nặng nề cũng là một cái cớ thoái thác tốt. Tài lộc: Lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh việc vung tay quá trán là được. Tình cảm: Sẽ cố gắng đáp ứng các yêu cầu mà bạn đời đưa ra, tuy nhiên kết quả không nhất định tốt như tưởng tượng. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, cảm xúc ổn định.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình sẽ có cảm giác thỏa mãn khi gặt hái được thành quả, những vất vả trước đây cơ bản đều đã được đền đáp. Sự nghiệp: Chỉ cần nỗ lực là sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, công sức bỏ ra trước đó có thể được cấp trên và khách hàng công nhận, những dự án tiếp nhận sau này sẽ có chất lượng tốt hơn. Tài lộc: Có thể gặt hái thành quả rực rỡ, tuy nhiên nên tiết kiệm nhiều hơn và bớt chi tiêu bừa bãi, tích lũy một chút sẽ có khoản đáng kể. Tình cảm: Bạn và nửa kia ở bên nhau khá vui vẻ, tình cảm cũng được thắt chặt thêm nhiều. Sức khỏe: Trạng thái cơ thể khá ổn.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình sẽ có cảm giác thỏa mãn khi gặt hái được thành quả, những vất vả trước đây cơ bản đều đã được đền đáp. Sự nghiệp: Chỉ cần nỗ lực là sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, công sức bỏ ra trước đó có thể được cấp trên và khách hàng công nhận, những dự án tiếp nhận sau này sẽ có chất lượng tốt hơn. Tài lộc: Có thể gặt hái thành quả rực rỡ, tuy nhiên nên tiết kiệm nhiều hơn và bớt chi tiêu bừa bãi, tích lũy một chút sẽ có khoản đáng kể. Tình cảm: Bạn và nửa kia ở bên nhau khá vui vẻ, tình cảm cũng được thắt chặt thêm nhiều. Sức khỏe: Trạng thái cơ thể khá ổn.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hiện tại làm việc khá nhẹ nhàng, không có cảm giác áp lực. Sự nghiệp: Nơi công sở phải biết nắm bắt cái chính cái phụ, đừng lãng phí thời gian vào những việc vặt vãnh, ưu tiên xử lý các hạng mục quan trọng trước, nếu có thời gian thì làm việc khác, không thì có thể khéo léo từ chối. Tài lộc: Chi tiêu không ít nên tốt nhất là có kế hoạch rõ ràng, có thể tìm một số dự án giúp tăng thu giảm chi để thực hiện. Tình cảm: Nên dành nhiều thời gian hơn cho bạn đời, đừng để các mối quan hệ khác chiếm dụng quá nhiều tinh lực. Sức khỏe: Có thời gian thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hiện tại làm việc khá nhẹ nhàng, không có cảm giác áp lực. Sự nghiệp: Nơi công sở phải biết nắm bắt cái chính cái phụ, đừng lãng phí thời gian vào những việc vặt vãnh, ưu tiên xử lý các hạng mục quan trọng trước, nếu có thời gian thì làm việc khác, không thì có thể khéo léo từ chối. Tài lộc: Chi tiêu không ít nên tốt nhất là có kế hoạch rõ ràng, có thể tìm một số dự án giúp tăng thu giảm chi để thực hiện. Tình cảm: Nên dành nhiều thời gian hơn cho bạn đời, đừng để các mối quan hệ khác chiếm dụng quá nhiều tinh lực. Sức khỏe: Có thời gian thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã trạng thái hiện tại khá tốt, sống khá thiết thực và an tâm. Sự nghiệp: Cứ làm việc theo kế hoạch là được, đa phần là thực hiện các công việc mang tính nền tảng nên không quá bận rộn, chỉ cần chú tâm và động não nhiều hơn là có thể hoàn thành tốt. Tài lộc: Có thể thu được một chút lợi nhuận, hãy giữ tâm thế bình thản và đừng đặt kỳ vọng quá lớn. Tình cảm: Tình cảm của hai người cơ bản ổn định, đôi bên đều ít khi nảy sinh tâm lý phàn nàn hay bất mãn. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt, bớt lao tâm khổ tứ là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã trạng thái hiện tại khá tốt, sống khá thiết thực và an tâm. Sự nghiệp: Cứ làm việc theo kế hoạch là được, đa phần là thực hiện các công việc mang tính nền tảng nên không quá bận rộn, chỉ cần chú tâm và động não nhiều hơn là có thể hoàn thành tốt. Tài lộc: Có thể thu được một chút lợi nhuận, hãy giữ tâm thế bình thản và đừng đặt kỳ vọng quá lớn. Tình cảm: Tình cảm của hai người cơ bản ổn định, đôi bên đều ít khi nảy sinh tâm lý phàn nàn hay bất mãn. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt, bớt lao tâm khổ tứ là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết việc gặp được cộng sự chí đồng đạo hợp là một điều hiếm có. Sự nghiệp: Cố gắng hợp tác nhiều hơn với người khác để phân tán chi phí hành sự, tuy nhiên gặp được một cộng sự đáng tin cậy không phải chuyện dễ dàng, cần bạn phải liên tục tìm kiếm và thử sai. Tài lộc: Một số dự án có nhiều người cùng làm có thể giảm bớt mức độ rủi ro, tuy nhiên sau khi thành công cần phải chia sẻ lợi nhuận cho người khác. Tình cảm: Bạn và nửa kia chung sống cơ bản hòa hợp, đôi bên có thể giao tiếp chân thành mà không e dè. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết việc gặp được cộng sự chí đồng đạo hợp là một điều hiếm có. Sự nghiệp: Cố gắng hợp tác nhiều hơn với người khác để phân tán chi phí hành sự, tuy nhiên gặp được một cộng sự đáng tin cậy không phải chuyện dễ dàng, cần bạn phải liên tục tìm kiếm và thử sai. Tài lộc: Một số dự án có nhiều người cùng làm có thể giảm bớt mức độ rủi ro, tuy nhiên sau khi thành công cần phải chia sẻ lợi nhuận cho người khác. Tình cảm: Bạn và nửa kia chung sống cơ bản hòa hợp, đôi bên có thể giao tiếp chân thành mà không e dè. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hành sự khá thiết thực nhưng còn thiếu một chút sự linh hoạt. Sự nghiệp: Làm việc có tiêu chuẩn riêng của mình, không vì người khác mà thỏa hiệp, tuy nhiên việc sử dụng một chút khôn ngoan nhỏ cũng rất quan trọng, quá thật thà chắc chắn sẽ khiến bản thân mệt mỏi. Tài lộc: Xác suất thu được lợi nhuận khả quan là khá lớn, tuy nhiên làm sao để giữ vững đà phát triển là điều khá tốn tâm tư. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết khá ổn, không dễ nảy sinh mâu thuẫn, đa phần là chung sống thiết thực. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hành sự khá thiết thực nhưng còn thiếu một chút sự linh hoạt. Sự nghiệp: Làm việc có tiêu chuẩn riêng của mình, không vì người khác mà thỏa hiệp, tuy nhiên việc sử dụng một chút khôn ngoan nhỏ cũng rất quan trọng, quá thật thà chắc chắn sẽ khiến bản thân mệt mỏi. Tài lộc: Xác suất thu được lợi nhuận khả quan là khá lớn, tuy nhiên làm sao để giữ vững đà phát triển là điều khá tốn tâm tư. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết khá ổn, không dễ nảy sinh mâu thuẫn, đa phần là chung sống thiết thực. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư luôn lo lắng trạng thái của mình không ổn, việc lo âu quá mức thực tế không mang lại lợi ích gì. Sự nghiệp: Hành sự nơi công sở không thể hoàn toàn trông chờ vào lương tâm của người khác, khi cần thiết phải sử dụng biện pháp cứng rắn để đảm bảo lợi ích của mình, quá nhu nhược sẽ không có lối thoát. Tài lộc: Chú ý phòng tránh bị lừa gạt, bớt tham lam những việc phản khoa học. Tình cảm: Cả hai bên đều hơi thiếu cảm giác tin tưởng, nghi thần nghi quỷ, cẩn thận kẻo xảy ra chuyện thật thì hỏng. Sức khỏe: Dễ bị mất ngủ, cẩn thận vấn đề suy nhược thần kinh.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư luôn lo lắng trạng thái của mình không ổn, việc lo âu quá mức thực tế không mang lại lợi ích gì. Sự nghiệp: Hành sự nơi công sở không thể hoàn toàn trông chờ vào lương tâm của người khác, khi cần thiết phải sử dụng biện pháp cứng rắn để đảm bảo lợi ích của mình, quá nhu nhược sẽ không có lối thoát. Tài lộc: Chú ý phòng tránh bị lừa gạt, bớt tham lam những việc phản khoa học. Tình cảm: Cả hai bên đều hơi thiếu cảm giác tin tưởng, nghi thần nghi quỷ, cẩn thận kẻo xảy ra chuyện thật thì hỏng. Sức khỏe: Dễ bị mất ngủ, cẩn thận vấn đề suy nhược thần kinh.
xemptyzMời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
Bích Hậu (Theo Sohu)
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT