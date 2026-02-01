Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/2: Cự Giải phúc báo, muốn nghèo cũng khó

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/2: Cự Giải phúc báo, muốn nghèo cũng khó

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/2, Cự Giải nhận được nhiều tin vui, chú ý nắm lấy cơ hội. Bạch Dương đừng hấp tấp khi làm việc.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương ý muốn làm tốt mọi việc rất mạnh mẽ nhưng nên lượng sức mà làm, đừng quá chấp niệm. Sự nghiệp: Đang trong giai đoạn phấn đấu nhưng cũng dễ bị cấp trên và khách hàng bóc lột, nên làm việc thong thả một chút, nhiệm vụ không thể hoàn thành ngay tức khắc, việc bỏ ra chi phí thời gian là điều bắt buộc. Tài lộc: Đầu tư tài chính nên chọn dự án phù hợp dựa trên tình hình thực tế, tham vọng quá lớn sẽ dễ thất bại. Tình cảm: Mối quan hệ phát triển hài hòa, các hành vi so kè với nhau đã giảm bớt nhiều. Sức khỏe: Nên duy trì ăn uống điều độ.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu làm việc đừng đơn thương độc mã nếu không sẽ rất tốn sức mà hiệu quả lại thấp. Sự nghiệp: Cố gắng chọn những dự án bản thân chắc chắn để tạo ra thành tích, nếu có thể tận dụng sức mạnh đội ngũ thì tốt hơn, nếu không mới cân nhắc chiến đấu một mình. Tài lộc: Có nhiều khoản cần chi tiêu, dường như những việc quan trọng đều dồn lại xử lý vào lúc này. Tình cảm: Thời gian ở bên nửa kia không nhiều vì ai cũng bận rộn việc riêng. Sức khỏe: Tiêu hao thể lực nhiều nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử làm dự án có thể gặp vài trở ngại nhỏ nhưng vấn đề không lớn, có thể xử lý tốt. Sự nghiệp: Nếu có chuyện bất thường xảy ra khi làm việc nên xử lý sớm để tránh rắc rối về sau, thực lực của bạn không tệ đừng để hỏng việc vì những chuyện nhỏ. Tài lộc: Nên thực hiện dự án theo kế hoạch, phân tán rủi ro và giảm bớt đầu tư luôn không có hại gì. Tình cảm: Gặp chuyện cứ trao đổi bình thường, bớt bắt bẻ thì sẽ ít cãi vã. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh không có gì khó chịu.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải sẽ có vài tin vui xuất hiện, chú ý nắm bắt và đừng thiếu tự tin. Sự nghiệp: Linh cảm dồi dào, làm các việc liên quan đến sáng tạo hoặc cần ý tưởng hay sẽ có thành quả, dễ dàng bàn giao cho cấp trên và khách hàng mà không có sai sót. Tài lộc: Nghĩ tốt không bằng thực hành, mạnh dạn học tập và làm việc sẽ nhận được phúc báo, tiền bạc dồi dào. Tình cảm: Đôi bên đều muốn chung sống hòa thuận, cơ bản không có chuyện tự tìm rắc rối. Sức khỏe: Trạng thái cơ thể khá ổn.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử cứ an phận làm việc là được, đừng lo chuyện bao đồng mà sa vào thị phi. Sự nghiệp: Yên tâm làm tốt dự án trong tay, bớt can thiệp vào chuyện dư thừa nếu không chắc chắn sẽ rước họa vào thân, nếu chưa có thực lực hay chức vụ thì hãy lo cho mình trước. Tài lộc: Đừng bắt tay vào các dự án có độ khó cao, không có năng lực làm tốt sẽ chỉ lãng phí thời gian và tài nguyên. Tình cảm: Nửa kia không nghe lời khuyên nhưng bạn cũng đừng quản quá nhiều kẻo lại không vui. Sức khỏe: Chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ trong lòng có nhiều quy hoạch muốn thực hiện, nên dũng cảm hành động đừng do dự. Sự nghiệp: Nhiều kế hoạch đang được ấp ủ, có ý tưởng bạn có thể trực tiếp bày tỏ trong đội ngũ, đừng giữ kín vì lo lắng chưa chín muồi hay có người phản đối. Tài lộc: Dự án tốt luôn tồn tại, quan trọng là bạn có đủ tinh tường để nhận ra và thu lợi từ nó hay không. Tình cảm: Cả hai đều muốn chung sống hài hòa nhưng lại thiếu chút dũng khí để thực hiện. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình xác suất đạt được thành công lớn nhưng sẽ vất vả và khó mà thư thả. Sự nghiệp: Nếu giành được một dự án tốt thì địa vị trong đội ngũ cũng sẽ tăng lên, độ khó công việc không thấp nên cần có sự chuẩn bị đa dạng. Tài lộc: Muốn tăng thu nhập cần học hỏi nhiều kinh nghiệm và bài học từ người khác, kinh nghiệm gián tiếp cũng rất quan trọng. Tình cảm: Có thể đạt được sự đồng thuận trong một số việc, sự ăn ý tăng lên. Sức khỏe: Vận động thích hợp và đừng quá mệt mỏi là được.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp làm việc không bị quấy rầy nên có thể yên tâm và bớt lo âu. Sự nghiệp: Xung quanh ít người gây nhiễu nên có thể tập trung vào nhiệm vụ bản chức, ngoài ra cần chú ý bảo vệ thành quả lao động cá nhân, đừng nói hết mọi chuyện khi chưa đến phút cuối. Tài lộc: Bảo thủ khi thực hiện dự án không phải là chuyện xấu, biết năng lực và giới hạn của mình mới không thất bại. Tình cảm: Ít bị tác động bởi yếu tố bên ngoài, cơ bản là chung sống bình an vô sự. Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh không có gì khó chịu.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hành sự phải đứng cùng chiến tuyến với cộng sự, không nên chỉ quan tâm đến cảm nhận được mất của cá nhân. Sự nghiệp: Có nguyên tắc và không tùy tiện xen vào việc của người khác, ý thức về ranh giới khiến mọi người cảm thấy thoải mái, ngoài ra cần chú ý ủng hộ cộng sự nhiều hơn đừng quá lạnh lùng. Tài lộc: Chi tiêu nên cân nhắc kỹ, so sánh nhiều nơi để tránh mất tiền oan. Tình cảm: Đôi bên đang nỗ lực duy trì mối quan hệ, ý muốn chung sống thiết thực khá cao. Sức khỏe: Thân tâm thư giãn ít năng lượng tiêu cực.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết nên tiếp xúc nhiều với những chuyện vui vẻ, tránh xa những thứ mang năng lượng tiêu cực. Sự nghiệp: Gặp được người sẵn lòng giúp đỡ, họ đưa ra yêu cầu hoặc chỉ ra lỗi sai bằng cách ôn hòa chứ ít khi mỉa mai. Tài lộc: Thực hiện dự án theo kế hoạch để thu lợi nhuận không có vấn đề gì lớn. Tình cảm: Nửa kia hỗ trợ tinh thần cho bạn rất nhiều, luôn giải tỏa tâm lý cho bạn vào những thời điểm quan trọng. Sức khỏe: Giữ thân tâm thư giãn bớt lo âu là tốt nhất.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm để tránh tình trạng luống cuống về sau. Sự nghiệp: Cân nhắc đến lợi ích cá nhân không phải là chuyện xấu, làm việc không vì thành tích và kết quả mà làm không công thì cũng không thực tế, chuyện bình thường không cần thấy ngại. Tài lộc: Trước khi bắt tay vào dự án nên tìm hiểu kỹ, đừng mù quáng chạy theo xu hướng. Tình cảm: Tốt nhất nên chủ động bày tỏ nhu cầu để việc giao tiếp với bạn đời tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả. Sức khỏe: Cơ thể khá khỏe mạnh.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư đa phần là duy trì hiện trạng không có chuyện gì lớn xảy ra. Sự nghiệp: Sự hỗ trợ từ đội ngũ khá đắc lực, mọi người đều nỗ lực vì tập thể, ít khi xuất hiện tình trạng đùn đẩy hay kéo lùi nhau. Tài lộc: Nghe theo lời khuyên và kinh nghiệm của người khác biết đâu có thể giúp ích trong việc tránh né rủi ro. Tình cảm: Mối quan hệ phát triển khá tốt, gặp chuyện đa phần có thể giúp đỡ lẫn nhau và không cãi vã. Sức khỏe: Vận động thích hợp để giữ thân tâm thư giãn là được.
