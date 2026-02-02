Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/2: Sư Tử cát tinh ưu ái, an lạc vinh hoa

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/2: Sư Tử cát tinh ưu ái, an lạc vinh hoa

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/2, Sư Tử thuận theo tự nhiên thì sẽ đạt được thành công, mọi chuyện suôn sẻ. Thiên Bình cẩn thận, họa từ miệng mà ra.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương khá ổn, đa phần trôi qua khá thư thái, mọi thứ đang diễn ra theo đúng trình tự. Sự nghiệp: Có không ít dự án có thể thực hiện, hãy dụng tâm lựa chọn lĩnh vực sở trường và dũng cảm hành động mới có thể tạo ra thành tích, quá thận trọng cũng không tốt. Tài lộc: Việc thu về lợi nhuận không có vấn đề gì lớn, cứ làm theo kế hoạch là được. Tình cảm: Quan tâm nhiều hơn đến bạn đời sẽ giúp tình cảm tiến triển, hãy kiên nhẫn nhường nhịn đối phương và đừng nóng nảy. Sức khỏe: Tăng cường vận động sẽ có lợi cho sức khỏe thân tâm.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương khá ổn, đa phần trôi qua khá thư thái, mọi thứ đang diễn ra theo đúng trình tự. Sự nghiệp: Có không ít dự án có thể thực hiện, hãy dụng tâm lựa chọn lĩnh vực sở trường và dũng cảm hành động mới có thể tạo ra thành tích, quá thận trọng cũng không tốt. Tài lộc: Việc thu về lợi nhuận không có vấn đề gì lớn, cứ làm theo kế hoạch là được. Tình cảm: Quan tâm nhiều hơn đến bạn đời sẽ giúp tình cảm tiến triển, hãy kiên nhẫn nhường nhịn đối phương và đừng nóng nảy. Sức khỏe: Tăng cường vận động sẽ có lợi cho sức khỏe thân tâm.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu mọi việc luôn nối tiếp nhau khiến bạn vô cùng bận rộn. Sự nghiệp: Khi bận rộn sẽ không kịp để tâm đến chuyện khác, có người đang phải chạy tiến độ, có người lại đồng thời xử lý nhiều việc, hãy sắp xếp thời gian hợp lý để tránh luống cuống mà phạm sai lầm. Tài lộc: Chú ý giữ cân bằng thu chi, kiểm soát nợ nần và sống tiết kiệm, không nên tiêu tiền vào những việc vô bổ. Tình cảm: Đôi bên đều đang tìm thời gian dành cho nhau, hãy cố gắng tranh thủ tương tác để tăng tiến tình cảm. Sức khỏe: Chú ý bảo dưỡng cơ thể là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu mọi việc luôn nối tiếp nhau khiến bạn vô cùng bận rộn. Sự nghiệp: Khi bận rộn sẽ không kịp để tâm đến chuyện khác, có người đang phải chạy tiến độ, có người lại đồng thời xử lý nhiều việc, hãy sắp xếp thời gian hợp lý để tránh luống cuống mà phạm sai lầm. Tài lộc: Chú ý giữ cân bằng thu chi, kiểm soát nợ nần và sống tiết kiệm, không nên tiêu tiền vào những việc vô bổ. Tình cảm: Đôi bên đều đang tìm thời gian dành cho nhau, hãy cố gắng tranh thủ tương tác để tăng tiến tình cảm. Sức khỏe: Chú ý bảo dưỡng cơ thể là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hành sự có chút vội vàng, nhưng cần chú ý chi tiết tránh cẩu thả sai sót là được. Sự nghiệp: Hành sự dứt khoát nhanh nhẹn không lề mề, có người sẽ đánh giá cao điểm này ở bạn, nhưng cũng có người cảm thấy bạn thiếu thiết thực và lo lắng nếu giao dự án bạn sẽ không làm tốt. Tài lộc: Nhìn trúng dự án nào cần nhanh chóng đưa ra quyết định, đừng để lỡ mất thời cơ. Tình cảm: Nửa kia không thích bạn quá mạnh mẽ, hãy tôn trọng lựa chọn của đối phương và bớt can thiệp vào chuyện của họ. Sức khỏe: Cẩn thận kẻo bị nóng trong người.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hành sự có chút vội vàng, nhưng cần chú ý chi tiết tránh cẩu thả sai sót là được. Sự nghiệp: Hành sự dứt khoát nhanh nhẹn không lề mề, có người sẽ đánh giá cao điểm này ở bạn, nhưng cũng có người cảm thấy bạn thiếu thiết thực và lo lắng nếu giao dự án bạn sẽ không làm tốt. Tài lộc: Nhìn trúng dự án nào cần nhanh chóng đưa ra quyết định, đừng để lỡ mất thời cơ. Tình cảm: Nửa kia không thích bạn quá mạnh mẽ, hãy tôn trọng lựa chọn của đối phương và bớt can thiệp vào chuyện của họ. Sức khỏe: Cẩn thận kẻo bị nóng trong người.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải cần chú ý đến chừng mực khi hành sự, việc khiến những người xung quanh cảm thấy không thoải mái sẽ không mang lại lợi ích gì cho bạn. Sự nghiệp: Công việc khá bận rộn, may mắn là bạn vẫn theo kịp nhịp độ của đội nhóm, nếu cảm thấy đuối sức hãy chủ động phối hợp tốt với các thành viên khác để tránh sai sót. Tài lộc: Dựa trên thực lực thực tế để lựa chọn dự án là được, thứ phù hợp mới là thứ tốt nhất. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết luôn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó, khi giao tiếp dường như chủ đề của hai người không thể khớp được với nhau. Sức khỏe: Chú ý bổ sung thêm vitamin.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải cần chú ý đến chừng mực khi hành sự, việc khiến những người xung quanh cảm thấy không thoải mái sẽ không mang lại lợi ích gì cho bạn. Sự nghiệp: Công việc khá bận rộn, may mắn là bạn vẫn theo kịp nhịp độ của đội nhóm, nếu cảm thấy đuối sức hãy chủ động phối hợp tốt với các thành viên khác để tránh sai sót. Tài lộc: Dựa trên thực lực thực tế để lựa chọn dự án là được, thứ phù hợp mới là thứ tốt nhất. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết luôn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó, khi giao tiếp dường như chủ đề của hai người không thể khớp được với nhau. Sức khỏe: Chú ý bổ sung thêm vitamin.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử mọi việc càng thuận theo tự nhiên thì kết quả mang lại sẽ càng tốt đẹp. Sự nghiệp: Khi trạng thái không tốt thì đừng gượng ép bản thân phải làm gì, hãy kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và để mọi sự diễn ra tự nhiên, khi thời cơ đến và tâm thái sẵn sàng thì công việc sẽ suôn sẻ hơn nhiều, thành công chỉ là vấn đề thời gian. Tài lộc: Có khả năng vinh hoa phú quý, nhưng đừng quá tham, chú ý thấy tốt thì nên dừng lại, khi đã có kết quả tốt rồi thì việc giữ vững thành quả mới là điều khó nhất. Tình cảm: Giao tiếp với bạn đời ít rào cản, đôi bên không còn tồn tại quá nhiều hiểu lầm. Sức khỏe: Chú trọng dưỡng sinh và bớt làm loạn cơ thể là được.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử mọi việc càng thuận theo tự nhiên thì kết quả mang lại sẽ càng tốt đẹp. Sự nghiệp: Khi trạng thái không tốt thì đừng gượng ép bản thân phải làm gì, hãy kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và để mọi sự diễn ra tự nhiên, khi thời cơ đến và tâm thái sẵn sàng thì công việc sẽ suôn sẻ hơn nhiều, thành công chỉ là vấn đề thời gian. Tài lộc: Có khả năng vinh hoa phú quý, nhưng đừng quá tham, chú ý thấy tốt thì nên dừng lại, khi đã có kết quả tốt rồi thì việc giữ vững thành quả mới là điều khó nhất. Tình cảm: Giao tiếp với bạn đời ít rào cản, đôi bên không còn tồn tại quá nhiều hiểu lầm. Sức khỏe: Chú trọng dưỡng sinh và bớt làm loạn cơ thể là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ trong lòng có dự định gì thì phải bắt tay vào thực hiện ngay, nếu không tất cả chỉ là lý thuyết suông và không có kết quả. Sự nghiệp: Hãy hoàn thành tốt những việc trong tay là đủ, bớt tham gia vào những chuyện không liên quan, đừng để người khác cảm thấy bạn đang không tập trung vào việc chính. Tài lộc: Muốn thu về lợi nhuận cần phải thực hiện theo đúng kế hoạch, đừng hành động một cách mù quáng. Tình cảm: Nên chủ động tìm hiểu nhu cầu thực sự của đối phương, không nên tự ý quyết định mọi thứ theo ý mình. Sức khỏe: Tinh thần không quá căng thẳng, trạng thái khá thư giãn.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ trong lòng có dự định gì thì phải bắt tay vào thực hiện ngay, nếu không tất cả chỉ là lý thuyết suông và không có kết quả. Sự nghiệp: Hãy hoàn thành tốt những việc trong tay là đủ, bớt tham gia vào những chuyện không liên quan, đừng để người khác cảm thấy bạn đang không tập trung vào việc chính. Tài lộc: Muốn thu về lợi nhuận cần phải thực hiện theo đúng kế hoạch, đừng hành động một cách mù quáng. Tình cảm: Nên chủ động tìm hiểu nhu cầu thực sự của đối phương, không nên tự ý quyết định mọi thứ theo ý mình. Sức khỏe: Tinh thần không quá căng thẳng, trạng thái khá thư giãn.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình một khi đã quyết định làm việc gì thì đừng nhẹ dạ từ bỏ, kiên trì đến cùng mới có thể chạm tay vào chiến thắng. Sự nghiệp: Những việc bản thân không chắc chắn nên chủ động thỉnh thị ý kiến cấp trên, nếu đã được sắp xếp việc gì cứ thiết thực mà làm và bớt soi mói, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Tài lộc: Chăm chỉ học hỏi để nâng cao nhận thức khi thực hiện dự án mới có thể tránh được việc bị lừa gạt. Tình cảm: Bớt tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt, nếu không tình cảm đôi bên sẽ bị mài mòn theo thời gian. Sức khỏe: Thích hợp bổ sung thêm vitamin cho cơ thể.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình một khi đã quyết định làm việc gì thì đừng nhẹ dạ từ bỏ, kiên trì đến cùng mới có thể chạm tay vào chiến thắng. Sự nghiệp: Những việc bản thân không chắc chắn nên chủ động thỉnh thị ý kiến cấp trên, nếu đã được sắp xếp việc gì cứ thiết thực mà làm và bớt soi mói, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Tài lộc: Chăm chỉ học hỏi để nâng cao nhận thức khi thực hiện dự án mới có thể tránh được việc bị lừa gạt. Tình cảm: Bớt tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt, nếu không tình cảm đôi bên sẽ bị mài mòn theo thời gian. Sức khỏe: Thích hợp bổ sung thêm vitamin cho cơ thể.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp mọi thứ trôi qua có phần rập khuôn và đơn điệu, bạn cần học cách chủ động tìm kiếm niềm vui cho mình. Sự nghiệp: Hành sự theo đúng trình tự thì rủi ro sẽ thấp, khát khao đạt thành tích cao là điều dễ hiểu nhưng việc mạo hiểm bất chấp là không đáng, đừng để bản thân phải làm những chuyện gây hối hận. Tài lộc: Chú ý kiểm soát ham muốn mua sắm và chi tiêu tiết kiệm, nếu không sau này bạn sẽ phải hối hận vì vung tay quá trán. Tình cảm: Hy vọng bạn đời có thể mang lại chút cảm giác mới mẻ vì sự lặp đi lặp lại hàng ngày đang khiến bạn thấy nhàm chán. Sức khỏe: Chế độ ăn uống nên duy trì điều độ.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp mọi thứ trôi qua có phần rập khuôn và đơn điệu, bạn cần học cách chủ động tìm kiếm niềm vui cho mình. Sự nghiệp: Hành sự theo đúng trình tự thì rủi ro sẽ thấp, khát khao đạt thành tích cao là điều dễ hiểu nhưng việc mạo hiểm bất chấp là không đáng, đừng để bản thân phải làm những chuyện gây hối hận. Tài lộc: Chú ý kiểm soát ham muốn mua sắm và chi tiêu tiết kiệm, nếu không sau này bạn sẽ phải hối hận vì vung tay quá trán. Tình cảm: Hy vọng bạn đời có thể mang lại chút cảm giác mới mẻ vì sự lặp đi lặp lại hàng ngày đang khiến bạn thấy nhàm chán. Sức khỏe: Chế độ ăn uống nên duy trì điều độ.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã đang khao khát tìm được người thực sự thấu hiểu mình, nhưng thực tế điều này không hề đơn giản. Sự nghiệp: Trông chờ người khác thấu hiểu và đồng cảm nơi công sở vốn dĩ rất khó, thay vì ngồi phàn nàn hãy tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tài lộc: Đừng nóng vội khi thấy người khác gặt hái thành tích, việc tập trung làm tốt dự án của bản thân mới là điều quan trọng nhất. Tình cảm: Giao tiếp với bạn đời đang tồn tại rào cản, đối phương dường như khó lòng thấu hiểu được những vấn đề mà bạn thực sự quan tâm. Sức khỏe: Dành nhiều thời gian để tĩnh dưỡng là được.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã đang khao khát tìm được người thực sự thấu hiểu mình, nhưng thực tế điều này không hề đơn giản. Sự nghiệp: Trông chờ người khác thấu hiểu và đồng cảm nơi công sở vốn dĩ rất khó, thay vì ngồi phàn nàn hãy tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tài lộc: Đừng nóng vội khi thấy người khác gặt hái thành tích, việc tập trung làm tốt dự án của bản thân mới là điều quan trọng nhất. Tình cảm: Giao tiếp với bạn đời đang tồn tại rào cản, đối phương dường như khó lòng thấu hiểu được những vấn đề mà bạn thực sự quan tâm. Sức khỏe: Dành nhiều thời gian để tĩnh dưỡng là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết muốn học hỏi thêm nhiều thứ nhưng tỉ lệ hấp thụ không cao khiến bản thân nảy sinh cảm giác thất bại. Sự nghiệp: Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn mới có thể tiến xa trên con đường sự nghiệp, học hỏi thêm kiến thức không bao giờ là thừa nên đừng quá nóng vội, việc bắt đầu nâng cao bản thân không bao giờ là muộn. Tài lộc: Chăm chỉ học tập các kiến thức liên quan để biết cách sàng lọc dự án, có như vậy mới thu về lợi nhuận cao hơn. Tình cảm: Nửa kia không thích nghe những lời giáo điều, hãy cố gắng kiểm soát thói quen hay dạy bảo của mình. Sức khỏe: Bớt ăn uống quá độ và chú ý kiểm soát chế độ ăn là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết muốn học hỏi thêm nhiều thứ nhưng tỉ lệ hấp thụ không cao khiến bản thân nảy sinh cảm giác thất bại. Sự nghiệp: Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn mới có thể tiến xa trên con đường sự nghiệp, học hỏi thêm kiến thức không bao giờ là thừa nên đừng quá nóng vội, việc bắt đầu nâng cao bản thân không bao giờ là muộn. Tài lộc: Chăm chỉ học tập các kiến thức liên quan để biết cách sàng lọc dự án, có như vậy mới thu về lợi nhuận cao hơn. Tình cảm: Nửa kia không thích nghe những lời giáo điều, hãy cố gắng kiểm soát thói quen hay dạy bảo của mình. Sức khỏe: Bớt ăn uống quá độ và chú ý kiểm soát chế độ ăn là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình đang khao khát tạo ra sự đột phá nhưng mọi thứ cần có thời gian, không nên nóng vội. Sự nghiệp: Việc giao tiếp rõ ràng một sự việc với người liên kết hoặc khách hàng không hề dễ dàng, sự thấu hiểu khác nhau có thể dẫn đến tranh cãi, vì vậy đừng mất kiên nhẫn mà hãy xác nhận thật kỹ mọi thứ. Tài lộc: Thực hiện dự án theo đúng kế hoạch là được, việc thu về lợi nhuận không phải là chuyện có thể đạt được trong một sớm một chiều. Tình cảm: Quan điểm không nhất quán là chuyện bình thường, hãy trao đổi kỹ lưỡng và đừng nổi giận. Sức khỏe: Nên dành thời gian tĩnh dưỡng thật tốt.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình đang khao khát tạo ra sự đột phá nhưng mọi thứ cần có thời gian, không nên nóng vội. Sự nghiệp: Việc giao tiếp rõ ràng một sự việc với người liên kết hoặc khách hàng không hề dễ dàng, sự thấu hiểu khác nhau có thể dẫn đến tranh cãi, vì vậy đừng mất kiên nhẫn mà hãy xác nhận thật kỹ mọi thứ. Tài lộc: Thực hiện dự án theo đúng kế hoạch là được, việc thu về lợi nhuận không phải là chuyện có thể đạt được trong một sớm một chiều. Tình cảm: Quan điểm không nhất quán là chuyện bình thường, hãy trao đổi kỹ lưỡng và đừng nổi giận. Sức khỏe: Nên dành thời gian tĩnh dưỡng thật tốt.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư làm việc gì cũng cần phải nhẫn nại, mọi thứ cần được thực hiện từng bước một và tuyệt đối không được nôn nóng. Sự nghiệp: Có cảm giác bản thân luôn phải đóng vai người chữa cháy, dự án tốt thì không đến lượt nhưng toàn phải đi dọn dẹp bãi chiến trường, thành tích thì khó đạt mà còn bị cấp trên yêu cầu khắt khe. Tài lộc: Chú ý thu hẹp quy mô đầu tư và cố gắng giảm thiểu tối đa khả năng xảy ra tổn thất. Tình cảm: Nên quan tâm đến nửa kia từ những việc nhỏ nhặt nhất, trong tình cảm nếu không chú trọng chi tiết là không được. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt và đừng để bản thân quá mệt mỏi.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư làm việc gì cũng cần phải nhẫn nại, mọi thứ cần được thực hiện từng bước một và tuyệt đối không được nôn nóng. Sự nghiệp: Có cảm giác bản thân luôn phải đóng vai người chữa cháy, dự án tốt thì không đến lượt nhưng toàn phải đi dọn dẹp bãi chiến trường, thành tích thì khó đạt mà còn bị cấp trên yêu cầu khắt khe. Tài lộc: Chú ý thu hẹp quy mô đầu tư và cố gắng giảm thiểu tối đa khả năng xảy ra tổn thất. Tình cảm: Nên quan tâm đến nửa kia từ những việc nhỏ nhặt nhất, trong tình cảm nếu không chú trọng chi tiết là không được. Sức khỏe: Nghỉ ngơi thật tốt và đừng để bản thân quá mệt mỏi.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
Bích Hậu (Theo Sohu)
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT