Hương Giang chia sẻ về việc khoe hay giấu chồng trên mạng xã hội

Từ bức ảnh đời thường bên ông xã, Hương Giang bày tỏ quan điểm về những bàn tán xoay quanh việc “nên khoe hay nên giấu” bạn đời trên mạng xã hội.

Diễn viên Hương Giang cho biết khi đăng ảnh, có người hỏi vui: “Sao phải che mặt, sợ chung chồng ạ?”, lại có ý kiến nhắc “Khoe cẩn thận mất”. Nữ diễn viên đón nhận những bình luận ấy khá nhẹ nhàng: “Nghe cũng vui”.
Theo cô, hôn nhân không mất vì một tấm ảnh, cũng không bền hơn chỉ vì chọn im lặng. “Hôn nhân không nằm trên Facebook”, nữ diễn viên viết. Với cô, điều giữ một người ở lại không phải là giấu kỹ đến đâu, mà là cả hai còn trân trọng nhau hay không.
Cô chia sẻ thêm: “Nếu có đăng, đó là vì mình vui. Nếu có che, đó là vì mình muốn riêng tư”.
Theo người đẹp, chuyện hạnh phúc bền lâu không nằm ở ánh nhìn của người ngoài mà ở cách hai người cư xử khi không ai đang nhìn.
Theo thông tin từ Tiền Phong, chồng Hương Giang là doanh nhân Như Ngọc, sinh năm 1978, hơn cô 11 tuổi. Cặp đôi đón con trai vào tháng 1/2025.
Tháng 7/2025, chia sẻ với VietnamNet, nữ diễn viên cho biết vợ chồng cô đã đăng ký kết hôn và làm lễ trong gia đình từ trước. Tuy nhiên, do mang bầu và sinh con nên cả hai tạm hoãn đám cưới, chờ thời điểm phù hợp để tổ chức.
Hương Giang từng tâm sự, chồng cô là người sống hướng nội nên ngại xuất hiện trên truyền thông. Anh còn là người điềm tĩnh và ứng xử đúng mực.
Sau 1 năm sinh con, Hương Giang được nhận xét giữ vóc dáng gọn gàng, săn chắc nhờ chăm chỉ vận động.
Nữ diễn viên ưu tiên tập luyện để duy trì thể trạng ổn định, đồng thời dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ.
